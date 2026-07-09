Аккумулятор iPhone 18 Pro Max — как он изменит автономность и размеры по сравнению с 17 Pro Max

Свежая утечка от известного инсайдера подтверждает прошлые слухи: iPhone 18 Pro Max получит батарею большего объёма. Но у этого есть обратная сторона, ведь смартфон станет чуть тяжелее и толще. Ранее уже появились официальные данные об аккумуляторах новой линейки, а теперь к ним добавились конкретные цифры по весу и толщине. Разбираемся, как изменятся размеры iPhone 18 Pro Max.



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Какую батарею получит iPhone 18 Pro Max

Поначалу слухи о новом Айфоне говорили, что прибавка автономности у нового флагмана будет символической. Но затем появилось более смелое утверждение: батарея iPhone 18 Pro Max проживёт почти на 10% дольше, чем у текущей модели. Теперь инсайдер Ice Universe подкрепил эту версию конкретными цифрами. По его словам, в новинке будет аккумулятор на 5500 мАч против 5088 мАч в iPhone 17 Pro Max. Разница в ёмкости примерно те самые 8-10%, о которых говорили ранее.

Только мАч — это ёмкость батареи, а не время работы. Реальная автономность зависит и от процессора, и от экрана, и от оптимизаций в системе. Даже если ёмкость подрастёт на 10%, прибавка в часах может оказаться и больше, и меньше. Все свежие цифры по автономности мы разбираем в нашем канале в МАКС, если Telegram у вас работает с перебоями.

iPhone 18 Pro Max — как изменятся размеры и толщина

За увеличенную батарею придётся заплатить габаритами. По данным того же инсайдера, iPhone 18 Pro Max будет весить 240 граммов против 233 граммов у предшественника. А толщина корпуса вырастет с 8,75 мм до 9 мм.

Семь лишних граммов и четверть миллиметра толщины на практике почти не чувствуются в руке. Но это не первый слух о том, что новый флагман станет толще текущей модели: размеры iPhone 18 Pro утекали в сеть и раньше. Разница в том, что теперь прибавку прямо связывают с местом под батарею побольше. Уверены, это не последние характеристики iPhone 18 Pro Max, утекшие в сеть. Обо всех новых утечках по линейке мы расскажем в нашем Telegram-канале сразу, как они появляются.

Стоит ли верить слухам об iPhone 18 Pro Max

Реальные размеры любого будущего iPhone мы узнаем только на презентации Apple. А инсайдеры, несмотря на послужной список, могут запросто ошибиться. Правда, сама компания вряд ли станет хвастаться тем, что телефон стал толще и тяжелее, и почти наверняка не назовёт ёмкость в мАч. Apple традиционно говорит об автономности только в часах работы. Мы это явно узнаем после старта продаж.

Одно можно сказать с уверенностью: автономность новых Айфонов почти всегда увеличивается, благодаря чему Apple заявляет о приросте времени работы относительно прошлого поколения. Поэтому сам факт роста батареи в iPhone 18 Pro Max выглядит правдоподобно, вопрос лишь в том, заметите ли вы прибавку в весе и толщине.

Стоит ли ждать выхода iPhone 18 Pro Max или купить iPhone 17 Pro Max

Больше всего прибавка автономности порадует тех, кто активно снимает видео, играет или проводит день вне розетки. Для них даже лишние 8-10% ёмкости дают реальный запас к вечеру. А вот тем, кому важен лёгкий и тонкий корпус, семь дополнительных граммов могут не понравиться.

Хотя такую разницу в руке почти невозможно ощутить без прямого сравнения двух моделей рядом. Для многих автономность важнее пары граммов: у нас есть целых три причины дождаться iPhone 18 Pro Max, и батарея среди них не последняя.

Пока это слух, а не подтверждённые характеристики нового Айфона, и источники противоречат друг другу в деталях. Батарея побольше — это хорошая новость, но 10% прибавки ёмкости трудно назвать революцией, а точный вес и толщину назовёт только сама Apple. Если вы владелец iPhone 17 Pro Max, повода бежать за апгрейдом из-за этой утечки нет. Тем, кто планирует покупку нового флагмана, разумнее дождаться официальной презентации и живых тестов автономности.