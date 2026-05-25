Билеты ПДД 2026: какое приложение с тестами скачать на iPhone и подготовиться к экзамену на права

Если вы готовитесь к экзамену в ГИБДД, зубрить билеты по бумажному учебнику — так себе идея. Тем более что Apple готовит iOS 26.5.1 с исправлениями, и ваш iPhone работает стабильнее, чем когда-либо. Гораздо удобнее готовиться прямо на смартфоне — в очереди или в перерыве между делами. Рассказываем про три бесплатных приложения с билетами ПДД 2026, которые помогут сдать теорию с первого раза.



Все три приложения из подборки содержат актуальные билеты ПДД 2026 года с учётом последних изменений. Вопросы полностью совпадают с теми, что используются на реальном экзамене в ГАИ. Отличаются они режимами тренировки, дополнительными функциями и подходом к обучению. Разберёмся, что умеет каждое из них и какое подойдёт именно вам.

Как проходит экзамен на права в 2026 году

Прежде чем выбирать приложение, стоит понять, к чему вообще готовиться. Теоретическая часть экзамена в ГИБДД включает 20 вопросов из официальных билетов. На ответы дают 20 минут. Допускается максимум две ошибки, но за каждую добавляют ещё пять дополнительных вопросов. В этих дополнительных ошибаться уже нельзя — иначе пересдача.

Практическую часть экзамена в 2026 году по-прежнему сдают в формате единого испытания — площадку и город объединили ещё несколько лет назад. Ошибки на практике делят на три группы по степени опасности и оценивают в один, два и три штрафных балла. Набрали пять — готовьтесь приходить снова.

Именно поэтому теорию лучше отработать до автоматизма заранее. Чем меньше вы будете думать над вопросами на настоящем экзамене, тем спокойнее пройдёт и практическая часть. Все приложения ниже как раз помогают довести решение билетов до рефлекса. Кстати, если у вас возникнут сложности со скачиванием, почитайте, что делать, если не скачиваются приложения из App Store в России.

Где решать билеты ПДД с объяснением ошибок

Пожалуй, самое навороченное приложение из тройки. Здесь есть сразу несколько режимов подготовки к экзамену — классический экзамен, марафон, симулятор и даже ДПС-тестер, который проверяет, знаете ли вы свои права при встрече с инспектором.

Главная фишка — индивидуальный план обучения. Приложение анализирует ваши ошибки и предлагает персональную программу, чтобы закрыть слабые места. Есть статистика по темам — вы видите, какие разделы даются хуже всего, и можете прицельно прорабатывать именно их.

Все 40 билетов доступны бесплатно. Вопросы сопровождаются подсказками и пояснениями — не просто правильный ответ, а объяснение, почему именно так. Для каждого вопроса показывается ссылка на соответствующий пункт ПДД. Интерфейс простой и понятный, без лишней мишуры.

Отдельно стоит отметить режим тренировки по темам. Если вы понимаете, что проседаете, например, в проезде перекрёстков или знаках приоритета — можно не листать все билеты подряд, а сфокусироваться на конкретной теме. Также есть возможность добавлять сложные вопросы в избранное и возвращаться к ним позже.

Приложение Дром для подготовки к тестированию ПДД

Это приложение от команды Дром — крупнейшего автомобильного портала России. Если вы когда-нибудь покупали машину или читали отзывы владельцев, то наверняка знакомы с этим брендом. Приложение для подготовки к экзамену выполнено в том же фирменном стиле — лаконично и без лишнего.

Здесь доступны актуальные билеты категорий AB и CD за 2026 год. Все 40 билетов открыты бесплатно, без подписок и встроенных покупок. Вопросы полностью соответствуют тем, что используются в ГИБДД.

Отдельного внимания заслуживает раздел с дорожными ситуациями. Это не просто сухие вопросы из билетов, а визуальные сценарии, которые помогают лучше понять логику правил. Вы видите конкретную ситуацию на дороге и должны принять решение — примерно как в реальной жизни.

Интерфейс максимально простой. Никаких геймификаций и сложных меню — открыл, выбрал билет, начал решать. Для тех, кто ценит минимализм и не хочет разбираться в десятках настроек, это оптимальный вариант. Приложение работает на iPhone и iPad. А если после смены региона Apple ID у вас перестали обновляться приложения, загляните в нашу инструкцию по обновлению приложений.

Подготовка к теории ПДД с подробным разбором вопросов

Это приложение делает ставку на полноту и наглядность. Здесь есть официальные билеты ГИБДД ГАИ с подробными разборами каждого вопроса. Вопросы обновлены до актуальной версии 2026 года.

Одна из ключевых особенностей — отслеживание прогресса и ошибок. Приложение запоминает, какие билеты вы уже решили, где допустили ошибки, и показывает общую статистику готовности. Это помогает понять, готовы ли вы идти на настоящий экзамен или стоит ещё потренироваться.

Есть режим тренировки по билетам — вы видите список всех 40 билетов с информацией о результатах, сколько вопросов из 20 решено правильно в каждом. Если какой-то билет «проваливается», его легко пройти заново. Удобно, что приложение работает не только на iPhone, но и на iPad, а также поддерживает iMessage.

Обещание на странице приложения звучит заманчиво — «Выучи ПДД за неделю». Конечно, это скорее маркетинг, но при регулярных занятиях по 30-40 минут в день вполне реально подготовиться за пару недель. Главное — не просто зубрить ответы, а разбирать логику каждого вопроса.

Приложение бесплатное, но есть встроенные покупки — скорее всего, для отключения рекламы или дополнительных функций.

Лучшие приложения для изучения билетов ПДД

Все три приложения справляются с главной задачей — дают актуальные билеты ПДД 2026 года и позволяют тренироваться в режиме реального экзамена. Разница в деталях.

Если вам нужен максимум возможностей и персональный план обучения — выбирайте «Экзамен ПДД». Это самый функциональный вариант с марафоном, симулятором и ДПС-тестером.

Если цените простоту и минимализм — приложение от Дром подойдёт лучше всего. Ничего лишнего, только билеты и дорожные ситуации. Плюс за ним стоит известный автомобильный бренд.

А если хотите наглядно видеть прогресс и работать точечно с каждым билетом — попробуйте ПДД.ру. Удобная статистика и поддержка нескольких устройств Apple делают своё дело.

В любом случае — все три приложения бесплатные, так что можно скачать все и выбрать то, с которым комфортнее готовиться. Главное — начать заранее, а не за день до экзамена. Удачи на дорогах!