В Госдуме требуют от Минцифры разблокировать Telegram. Когда это случится?

Несмотря на все усилия по блокировке Телеграм, которые прикладываются в России, с этим согласны далеко не все. Например, на этой неделе депутаты Госдумы от фракции КПРФ попросили главу Минцифры Максута Шадаева рассмотреть возможность отменить или ослабить блокировку иностранных мессенджеров, включая Telegram. Все-таки многие уже даже не получают уведомления в тг, хотя способ исправить данную проблему есть. Да, это пока лишь обращение, а не окончательное решение, но оно четко дает понять, что многие во властных кругах против того, что происходит с сервисами обмена сообщениями.



Депутаты Госдумы о разблокировке Телеграм в РФ

По данным «Газеты.Ru», депутаты от КПРФ обратились к министру цифрового развития с просьбой пересмотреть ограничения иностранных мессенджеров. В обращении они попросили не только ослабить блокировку, но и предоставить данные о том, насколько такие меры вообще эффективны сегодня. А, если вам интересно, что будет, если держать МАКС и Телеграм на одном смартфоне, почитайте эту статью.

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Авторы инициативы ссылаются на то, что в открытых источниках всё чаще звучит мысль: ограничения иностранных соцсетей стали менее целесообразны. В качестве примера они приводят статистику по преступлениям — по их словам, число нарушений, совершаемых через Telegram, не снизилось после замедления мессенджера. Некоторым даже приходят оповещения об удалении профиля в тг, но не ведитесь: это мошенники.

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Важный нюанс: это обращение депутатов, а не готовое решение. Минцифры пока никак не отреагировало, и никаких официальных изменений в доступе к Telegram на момент публикации нет. Поэтому, если у вас есть тг-канал, возможно, стоит перенести его в ВК.

Проблемы из-за блокировки Телеграм в России

Telegram — один из самых массовых мессенджеров у российских пользователей, и на iPhone он работает так же, как и на других устройствах. Замедление и ограничения бьют не по конкретной платформе, а по всем сразу: медленная загрузка фото, видео и файлов — то, с чем сталкивались многие независимо от того, каким телефоном пользуются.

Если обращение депутатов приведёт к реальному ослаблению ограничений, для владельцев iPhone это означало бы простую вещь — мессенджер стал бы работать быстрее и стабильнее без обходных решений. Но пока речь идёт только о запросе, и полагаться на скорые перемены не стоит.

Сколько Россия тратит на блокировку Телеграм

Отдельно депутаты обратили внимание на цену вопроса. По их словам, на блокировку мессенджера уходят десятки миллиардов рублей. Это один из ключевых аргументов инициативы: если ограничения дорого обходятся и при этом не дают заметного эффекта, их целесообразность под вопросом.

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При этом сам Telegram продолжает бороться с опасным контентом на своей стороне. В мае сообщалось, что мессенджер заблокировал более 100 тысяч каналов и групп за сутки — эти ресурсы были связаны с терроризмом.

Когда разблокируют Телеграм — точная дата

Трезвый ответ — рассчитывать на быстрые изменения не стоит. Обращение депутатов не имеет обязательной силы: это просьба рассмотреть вопрос, а не закон и не приказ. Решение остаётся за Минцифры, а официальной реакции ведомства пока нет.

Для пользователя это значит, что прямо сейчас ничего не меняется. Telegram работает в том же режиме, что и до появления новости. Если вам важна скорость загрузки медиа, ситуация остаётся прежней как минимум до тех пор, пока не появится реальное решение, а не инициатива отдельной фракции.

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Так что, если же вы используете мессенджер эпизодически или уже привыкли к текущей скорости, спешить с выводами не нужно. Пока это только обращение депутатов без гарантий и сроков — важный сигнал о дискуссии вокруг блокировок, но не повод менять привычки или ждать, что завтра всё заработает иначе.