Где есть бензин — карта заправок, где можно заправиться. Инструкция для iPhone

В последнее время ситуация с бензином в стране действительно оставляет желать лучшего. Несмотря на то что очереди во многих регионах уже удалось победить введением лимитов на продажу топлива в одни руки, многие заправки внепланово закрываются. Поэтому автовладельцы — перед тем, как выезжать на заправку — хотели бы знать, а есть ли конкретный вид топлива на АЗС, куда они направляются. Ведь неприятно проехать с десяток км и узнать, что нужного тебе 100-го в наличии просто нет. В этом вам поможет карта ГдеБенз, которая позволяет прямо на Айфоне узнать всю необходимую информацию. А если вы уже заправились, почитайте, как сделать проводной CarPlay беспроводным — очень удобно.



Что такое ГдеБЕНЗ и как работает карта заправок

ГдеБЕНЗ — это простая веб-карта на сайте gdebenz.ru, которая работает по модели краудсорсинга. То есть каждый водитель может отметить ситуацию на конкретной АЗС: есть ли бензин, какие марки топлива в наличии, насколько большая очередь — или ехать туда уже бессмысленно.

Один человек приезжает на заправку и сообщает, что появился бензин. Другой подтверждает информацию. Третий уточняет марку и размер очереди. После этого десятки других водителей понимают, куда стоит ехать, а куда нет. Чем больше людей пользуется картой, тем точнее она становится для всех.

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Создатели сервиса сообщают, что аудитория ГдеБЕНЗ перевалила за миллион человек. Водители оставили более 100 000 отметок и добавили свыше 2 000 заправок, которых изначально не было на карте.

Как добавить ГдеБЕНЗ на главный экран iPhone

Если вы пользуетесь iPhone, веб-карту удобно вынести на рабочий стол, чтобы не искать сайт каждый раз. Делается это через Safari:

откройте gdebenz.ru в браузере Safari нажмите кнопку «Поделиться» — квадрат со стрелкой вверх внизу экрана пролистайте меню и выберите «На экран Домой» при желании измените название и нажмите «Добавить»

Карту можно сохранить на главный экран iPhone и открывать как обычное приложение

После этого иконка появится на рабочем столе, и карта будет открываться в полноэкранном режиме, без адресной строки — почти как настоящее приложение. Это бесплатно и не требует места в памяти, как полноценная программа.

Отдельно стоит держать в голове общий принцип: проверяйте свежесть отметки перед поездкой. Данные, которым несколько часов, могут уже не соответствовать действительности, особенно в периоды ажиотажа на заправках.

Как понять, на каких заправках есть бензин прямо сейчас

Главная ценность сервиса — свежесть данных. Карта показывает, когда была оставлена последняя отметка и сколько водителей её подтвердили. Есть фильтр по заправкам, где бензин есть в наличии, и фильтр по конкретным маркам топлива — это удобно, если вам нужен, например, именно 95-й или 98-й.

Сам я живу в Саранске, поэтому изначально не особо верил, что до нас сервис тоже докатился.

Но нет — оказалось, что к настоящему моменту водители его активно используют и делятся информацией по заправочным станциям. Возможно, обновление происходит не так часто, как хотелось бы: новые данные по некоторым АЗС поступают спустя 10-12 часов. Но по большинству заправок информация обновляется довольно быстро. Так что карте можно верить.

Чтобы найти ближайшую рабочую АЗС, логика такая:

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открываете карту и разрешаете доступ к местоположению

включаете фильтр по заправкам, где есть бензин

при необходимости выбираете нужную марку топлива

смотрите на свежесть отметки и количество подтверждений

строите маршрут от текущего местоположения

Важно понимать ограничение: ситуация на заправке меняется очень быстро, и ни одну отметку нельзя считать вечной истиной. Но когда одно и то же подтверждают десятки или сотни водителей, картина становится понятнее, чем гадание вслепую. А, если вы ищете не бензин, а лучшие товары с АлиЭкспресс, ВБ и Озон — подписывайтесь на канал Сундук Али-Бабы, там все есть.

Какие функции уже добавили в сервис

Сервис дорабатывают буквально каждый час. На момент публикации автора в ГдеБЕНЗ уже есть:

фильтр по маркам топлива

возможность предложить отсутствующую АЗС

подтверждение актуальности информации

построение маршрута от текущего местоположения

систему доверия к отметкам

награды за помощь в развитии карты

полноценную версию для компьютеров

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Отдельно стоит отметить, что более 80 000 раз пользователи добавили ГдеБЕНЗ на главный экран телефона, чтобы открывать его как приложение. Здесь как раз пригодится логика владельцев iPhone: сайт можно сохранить как иконку на экран и пользоваться им почти как обычной программой, без установки из App Store.

Кому пригодится карта заправок ГдеБЕНЗ

Сервис реально полезен, если вы регулярно ездите на машине и сталкивались с ситуацией, когда на заправке нет нужной марки топлива или стоит огромная очередь. Главная экономия здесь — время и сам бензин: вы не тратите остатки топлива на бесполезную поездку через весь город.

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Для владельцев iPhone и других смартфонов это удобный бесплатный инструмент, который не нужно устанавливать из магазина приложений — достаточно открыть сайт или вынести его иконку на главный экран. С поправкой на то, что проект молодой и иногда тормозит, попробовать его точно стоит — особенно в периоды, когда ситуация с топливом нестабильна.