Зачем удалять старые приложения Сбера, Т-Банка и Альфы с Айфона. Проверьте одну настройку и всё поймёте

Давно заглядывали в папку с банками на своём Айфоне? Моя знакомая решила там прибраться и была в шоке: четыре версии Т-Банка, пара полумёртвых версий непонятного происхождения и длинный список открытых доступов к деньгам, про которые забыла. Если вы качаете каждый новый клиент и держите старые версии Т-Банка в отдельной папке на всякий случай, этот текст для вас. А если заодно думаете сменить сам смартфон, сначала гляньте, какие Айфоны не стоит брать под iOS 27.



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Почему нужно удалять старые приложения с Айфонов

Механика знакома каждому, у кого есть рублёвая карта. Клиент выпиливают из App Store, через пару недель он возвращается под новым именем, потом всё повторяется по кругу. Реагируем мы одинаково: увидел свежий Сбер на Айфон, скачал, а прошлую оставил доживать. Вдруг новый заблокируют, а эта ещё потянет.

Так и выходит, что Т-банк на Айфоне живёт сразу в нескольких версиях, от самой первой до последней. Вроде запасливость, а по факту вы собираете себе проблему на ровном месте. Пока приложения просто лежат в папке, кажется, что вреда никакого. На деле каждая тянет за собой свой хвост:

Активные сессии копятся горой. Каждый вход в новый клиент создаёт отдельный сеанс, а из старых версий вас никто не выкидывает. В списке устройств набегают десятки строк с одинаковыми безликими названиями, и понять, где чей вход, нереально.

Каждый вход в новый клиент создаёт отдельный сеанс, а из старых версий вас никто не выкидывает. В списке устройств набегают десятки строк с одинаковыми безликими названиями, и понять, где чей вход, нереально. Чужой вход теряется в этой куче. Авторизуйся в вашем банке мошенник, его сеанс будет выглядеть так же, как остальные сорок. При одном приложении лишнее устройство бросилось бы в глаза сразу, а среди клонов оно незаметно.

Авторизуйся в вашем банке мошенник, его сеанс будет выглядеть так же, как остальные сорок. При одном приложении лишнее устройство бросилось бы в глаза сразу, а среди клонов оно незаметно. Старые версии банковских приложений не обновляются. Разработчик про них давно забыл, и любая уязвимость так и остаётся незакрытой.

Разработчик про них давно забыл, и любая уязвимость так и остаётся незакрытой. Клоны банков занимают место и работают в фоне. Четыре Т-Банка легко съедают пару гигабайт, а с фоновым обновлением ещё и подъедают трафик с батареей, хотя вы ими не пользуетесь.

Ну и элементарно: вот зачем вам 4-5 (а то и больше) версий одного и того же банка? Если не убираетесь на домашнем экране, явно рано или поздно запутаетесь.

Нужно ли удалять Сбер с Айфона и другие банки

Коротко: да. Нужно ли удалять Сбер с Айфона, ВТБ, Альфу и всё остальное после обновления клиента, спрашивают постоянно, и ответ один на всех. Механика у них ровно такая же: старые версии плодят сеансы и не получают патчей.

Вы же обновляете iOS на Айфоне, когда она выходит? Тут тот же принцип: качаешь новое — стирается старое, только вручную.

Так что сколько приложений банка держать на Айфоне вопрос почти риторический. Оставляем один актуальный клиент, а музей из клонов отправляем в корзину. Радуйтесь: пока это лишь «проблемка» владельца iPhone, которая легко решается. То ли еще будет, когда заработает база IMEI со всеми ее приколами.

Как правильно удалить старый Т-Банк

Тут есть неочевидная ловушка. Если просто удалить старый Т-Банк с рабочего стола, сессия на серверах банка останется живой. Айфон про приложение забыл, а банк про вашу авторизацию нет. Поэтому порядок обратный привычному:

Откройте рабочий клиент банка и зайдите в профиль. Найдите раздел «Безопасность», внутри откройте «Устройства» или «Активные сеансы». Нажмите «Завершить все сессии», кроме текущей. Заново авторизуйтесь только на тех устройствах, которыми реально пользуетесь. Теперь спокойно сносите все лишние версии приложения.

Так вы одним заходом решаете, как посмотреть активные сессии в Т-Банке и вычистить лишние. Но я понимаю: снести всё под ноль страшно. А что? А вдруг! Предлагаю разумный компромисс: держите не свалку, а ровно одну прошлую версию. Схема простая и повторяется при каждом апдейте: оставляете одну старую версию, качаете новую и в дальнейшем при выходе приложений банков повторяете процедуру.

Что делать, если глючит Сбер или Т-Банк после обновления

Зачем вообще оставлять старую версию приложения на Айфоне? Я вижу ровно три причины. Все они вполне адекватные, отвечают духу времени.

Не зашёл интерфейс нового приложения банка или оно откровенно глючит.

или оно откровенно глючит. Старое приложение банка после iOS 27 работает стабильнее свежего.

работает стабильнее свежего. Пользуетесь старой версией Т-Банка, пока её не отключат принудительно, а это обычно вопрос пары недель.

Как банки и MAX ведут себя сразу после смены прошивки, я гонял на iPhone 15 Plus, там же про скорость и автономность.

Что делать со старыми версиями банков на Айфоне

Если лень читать целиком, говорю коротко: обязательно удалите старый Сбер, Т-Банк или Альфу и не мешайте Айфону работать. Более развернуто — в пяти строчках:

Зайдите в банк и завершите все активные сессии, кроме текущей.

Оставьте один актуальный клиент, максимум плюс одну прошлую версию.

Всё остальное снесите без сожалений.

Проверьте, что рабочая версия авторизована и на месте.

Повторяйте процедуру при каждом крупном обновлении.

Пять минут возни, зато на Айфоне порядок, а доступ к деньгам под вашим контролем. А как поступаете с приложениями вы? Поделитесь в нашем Телеграм-чате.