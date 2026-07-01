Зачем удалять старые приложения Сбера, Т-Банка и Альфы с Айфона. Проверьте одну настройку и всё поймёте
Давно заглядывали в папку с банками на своём Айфоне? Моя знакомая решила там прибраться и была в шоке: четыре версии Т-Банка, пара полумёртвых версий непонятного происхождения и длинный список открытых доступов к деньгам, про которые забыла. Если вы качаете каждый новый клиент и держите старые версии Т-Банка в отдельной папке на всякий случай, этот текст для вас. А если заодно думаете сменить сам смартфон, сначала гляньте, какие Айфоны не стоит брать под iOS 27.
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Почему нужно удалять старые приложения с Айфонов
Механика знакома каждому, у кого есть рублёвая карта. Клиент выпиливают из App Store, через пару недель он возвращается под новым именем, потом всё повторяется по кругу. Реагируем мы одинаково: увидел свежий Сбер на Айфон, скачал, а прошлую оставил доживать. Вдруг новый заблокируют, а эта ещё потянет.
Так и выходит, что Т-банк на Айфоне живёт сразу в нескольких версиях, от самой первой до последней. Вроде запасливость, а по факту вы собираете себе проблему на ровном месте. Пока приложения просто лежат в папке, кажется, что вреда никакого. На деле каждая тянет за собой свой хвост:
- Активные сессии копятся горой. Каждый вход в новый клиент создаёт отдельный сеанс, а из старых версий вас никто не выкидывает. В списке устройств набегают десятки строк с одинаковыми безликими названиями, и понять, где чей вход, нереально.
- Чужой вход теряется в этой куче. Авторизуйся в вашем банке мошенник, его сеанс будет выглядеть так же, как остальные сорок. При одном приложении лишнее устройство бросилось бы в глаза сразу, а среди клонов оно незаметно.
- Старые версии банковских приложений не обновляются. Разработчик про них давно забыл, и любая уязвимость так и остаётся незакрытой.
- Клоны банков занимают место и работают в фоне. Четыре Т-Банка легко съедают пару гигабайт, а с фоновым обновлением ещё и подъедают трафик с батареей, хотя вы ими не пользуетесь.
Ну и элементарно: вот зачем вам 4-5 (а то и больше) версий одного и того же банка? Если не убираетесь на домашнем экране, явно рано или поздно запутаетесь.
Нужно ли удалять Сбер с Айфона и другие банки
Коротко: да. Нужно ли удалять Сбер с Айфона, ВТБ, Альфу и всё остальное после обновления клиента, спрашивают постоянно, и ответ один на всех. Механика у них ровно такая же: старые версии плодят сеансы и не получают патчей.
Вы же обновляете iOS на Айфоне, когда она выходит? Тут тот же принцип: качаешь новое — стирается старое, только вручную.
Так что сколько приложений банка держать на Айфоне вопрос почти риторический. Оставляем один актуальный клиент, а музей из клонов отправляем в корзину. Радуйтесь: пока это лишь «проблемка» владельца iPhone, которая легко решается. То ли еще будет, когда заработает база IMEI со всеми ее приколами.
Как правильно удалить старый Т-Банк
Тут есть неочевидная ловушка. Если просто удалить старый Т-Банк с рабочего стола, сессия на серверах банка останется живой. Айфон про приложение забыл, а банк про вашу авторизацию нет. Поэтому порядок обратный привычному:
- Откройте рабочий клиент банка и зайдите в профиль.
- Найдите раздел «Безопасность», внутри откройте «Устройства» или «Активные сеансы».
- Нажмите «Завершить все сессии», кроме текущей.
- Заново авторизуйтесь только на тех устройствах, которыми реально пользуетесь.
- Теперь спокойно сносите все лишние версии приложения.
Так вы одним заходом решаете, как посмотреть активные сессии в Т-Банке и вычистить лишние. Но я понимаю: снести всё под ноль страшно. А что? А вдруг! Предлагаю разумный компромисс: держите не свалку, а ровно одну прошлую версию. Схема простая и повторяется при каждом апдейте: оставляете одну старую версию, качаете новую и в дальнейшем при выходе приложений банков повторяете процедуру.
Что делать, если глючит Сбер или Т-Банк после обновления
Зачем вообще оставлять старую версию приложения на Айфоне? Я вижу ровно три причины. Все они вполне адекватные, отвечают духу времени.
- Не зашёл интерфейс нового приложения банка или оно откровенно глючит.
- Старое приложение банка после iOS 27 работает стабильнее свежего.
- Пользуетесь старой версией Т-Банка, пока её не отключат принудительно, а это обычно вопрос пары недель.
Как банки и MAX ведут себя сразу после смены прошивки, я гонял на iPhone 15 Plus, там же про скорость и автономность.
Что делать со старыми версиями банков на Айфоне
Если лень читать целиком, говорю коротко: обязательно удалите старый Сбер, Т-Банк или Альфу и не мешайте Айфону работать. Более развернуто — в пяти строчках:
- Зайдите в банк и завершите все активные сессии, кроме текущей.
- Оставьте один актуальный клиент, максимум плюс одну прошлую версию.
- Всё остальное снесите без сожалений.
- Проверьте, что рабочая версия авторизована и на месте.
- Повторяйте процедуру при каждом крупном обновлении.
Пять минут возни, зато на Айфоне порядок, а доступ к деньгам под вашим контролем. А как поступаете с приложениями вы? Поделитесь в нашем Телеграм-чате.