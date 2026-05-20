Приложение Apple Sports для iPhone вышло в России: как следить за матчами и чемпионатами

Apple Sports получил обновление 4.0 с поддержкой чемпионата мира по футболу 2026. Теперь приложение доступно более чем в 170 странах и регионах — и, что самое крутое, теперь его можно скачать даже в России. Смотрим на свежее обновление и разбираемся, стоит ли загружать Apple Sports на iPhone и как оно работает. Кстати, недавно выяснился важный нюанс при обнулении баланса Apple ID — обязательно прочитайте, если планируете менять регион.



Что нового в приложении Apple Sports

Обновление вышло в App Store и добавляет в приложение всё необходимое для слежения за чемпионатом мира 2026, который стартует в июне. Apple обещает стартовые составы и схемы команд, турнирную сетку с матчами и результатами, а также обновления в реальном времени — то есть стандартный набор, который раньше приходилось собирать из нескольких источников.

После обновления при первом запуске приложение предложит выбрать команды, за которыми хочется следить. Можно не выбирать конкретные сборные, а подписаться на сам турнир FIFA World Cup 2026 — тогда уведомления будут приходить по всем матчам.

Страны, в которых работает Apple Sports

До версии 4.0 приложение было доступно в ограниченном числе стран — в США, Великобритании, Канаде и Мексике. Теперь Apple Sports работает более чем в 170 странах.

Apple не публикует полный список новых стран в релизных заметках, поэтому факт доступности в конкретном регионе придётся проверять через App Store — поиском по названию Apple Sports. Но в России мы уже все проверили и программа работает. Если приложение появляется в выдаче и устанавливается без смены страны Apple ID, значит, оно официально работает в вашем регионе.

Правда есть один очень странный нюанс: без VPN Apple Sport запускаться у меня категорически отказалось. Глюк или проблема именно у меня в сети сказать точно не могу, но после активации зарубежного IP программа заработала как надо. А если после обновления iOS вы заметили, что iPhone стал разряжаться быстрее, посмотрите результаты теста автономности на iOS 26 — там есть полезные советы.

Лиги и турниры, которые есть в Apple Sports

Apple Sports изначально создавалось как быстрый способ узнавать счёт и расписание матчей без лишних экранов. Помимо чемпионата мира 2026, приложение охватывает основные мировые лиги — от футбольных европейских чемпионатов до американских NBA, NFL, NHL и MLB.

Ключевая идея — минимум интерфейса и максимум скорости. Открыл, увидел счёт, закрыл. Это отличает Apple Sports от тяжёлых приложений вроде официальных сервисов лиг, где половина экрана занята баннерами и видео.

Apple Sports имеет смысл ставить, если:

вы планируете следить за чемпионатом мира 2026 и хотите получать пуш-уведомления о голах и результатах;

и хотите получать и результатах; вам нужен быстрый виджет со счётом матча на экране блокировки или в Dynamic Island;

вы уже пользуетесь экосистемой Apple и не хотите ставить ещё одно стороннее приложение со встроенной рекламой.

Если вы смотрите матчи в Telegram-каналах, через VK Видео как я или привычные спортивные сайты, революции от Apple Sports ждать не стоит. Это скорее аккуратная альтернатива, чем замена сложившимся привычкам.

Apple Sports на iPhone: бесплатно или по подписке

Apple Sports — бесплатное приложение без встроенных покупок и подписок. Apple не показывает в нём рекламу и не требует подключать Apple TV+ или Apple One. Это редкий случай, когда сервис от крупной компании остаётся полностью бесплатным без рекламы.

Единственное ограничение — приложение работает только на iPhone с актуальной версией iOS. Версии для iPad и Mac официально нет, как и веб-интерфейса. Если вы болельщик и пользуетесь iPhone — поставить точно стоит, тем более что приложение бесплатное и не требует регистрации. Уведомления о голах и турнирная сетка к старту чемпионата мира в июне — это ровно то, ради чего обычно ставят отдельные спортивные приложения.