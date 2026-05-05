Как вызвать Яндекс Такси на iPhone, если не работает интернет

Если у вас на iPhone перестало работать приложение Яндекс Go, не спешите паниковать. В условиях отключения мобильной связи в Москве и других городах России вызвать такси по-прежнему можно — просто немного по-другому. Рассказываем, как заказать Яндекс Такси без мобильного интернета, какие номера набирать и к чему быть готовым.



Почему не работает Яндекс Go

В мае 2026 года операторы связи предупредили абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в Москве 5, 7, 8 и 9 мая. Причина — меры безопасности в связи с проведением Парада Победы и других массовых мероприятий. Ограничения затрагивают не только столицу: периодические отключения мобильного интернета фиксируются по всей России с 2025 года.

Когда мобильный интернет пропадает, приложение Яндекс Go просто не может загрузить карту и найти машину. На экране iPhone появляется значок загрузки, а потом — сообщение об ошибке. Проблема не в вашем смартфоне и не в приложении. Это внешние ограничения на работу сети, на которые ни Apple, ни Яндекс повлиять не могут. Обсудить ситуацию с ограничениями можно в нашем чатике в Telegram или МАКС — там вам точно помогут разобраться.

Как заказать такси по телефону

Самый надёжный способ — позвонить. Голосовая связь в большинстве случаев продолжает работать даже при полном отключении мобильного интернета. В «Яндексе» специально для таких ситуаций запустили заказ такси через диспетчера. Более того, если интернет нестабильный, само приложение Яндекс Go может автоматически предложить вам кнопку «Заказать по телефону за наличные».

Вот как это работает. Вы набираете номер, вам отвечает оператор. Называете адрес подачи, пункт назначения и количество пассажиров. Если едете с ребёнком — обязательно скажите об этом, чтобы прислали машину с детским креслом. Через несколько минут вам перезвонят или пришлют СМС с номером и цветом автомобиля.

Номера Яндекс Такси для разных городов

Единого короткого номера для всех городов России у Яндекс Go пока нет. Зато есть местные номера диспетчерской — их стоит сохранить в контактах iPhone заранее. Ниже — полный список городов, в которых можно заказать Яндекс Такси по телефону:

Город Номер телефона Москва +7 (495) 999-99-99 Санкт-Петербург +7 (812) 366-66-66 Архангельск +7 (8182) 22-22-22 Астрахань +7 (8512) 99-99-93 Барнаул +7 (3852) 32-22-22 Белгород +7 (4722) 55-55-2 Владивосток +7 (423) 201-00-00 Владикавказ +7 (8672) 33-33-30 Владимир +7 (4922) 66-66-61 Волгоград +7 (8442) 74-44-44 Вологда +7 (8172) 55-55-52 Воронеж +7 (473) 266-66-66 Екатеринбург +7 (343) 266-66-66 Иваново +7 (4932) 66-66-69 Ижевск +7 (3412) 55-11-55 Иркутск +7 (3952) 22-24-24 Казань +7 (843) 510-00-00 Калининград +7 (4012) 56-66-66 Калуга +7 (4842) 77-22-2 Кемерово +7 (3842) 33-33-31 Киров +7 (8332) 79-79-79 Краснодар +7 (861) 205-00-20 Красноярск +7 (391) 222-02-22 Липецк +7 (4742) 71-22-22 Магнитогорск +7 (3519) 33-00-33 Махачкала +7 (8722) 77-70-00 Нижний Новгород +7 (831) 200-04-00 Новосибирск +7 (383) 383-00-00 Омск +7 (3812) 95-55-55 Оренбург +7 (3532) 48-77-77 Пенза +7 (8412) 21-22-22 Пермь +7 (342) 290-00-00 Ростов-на-Дону +7 (863) 244-44-44 Рязань +7 (4912) 43-43-43 Самара +7 (846) 200-20-02 Саранск +7 (8342) 54-66-66 Саратов +7 (8452) 69-46-94 Смоленск +7 (4812) 54-22-22 Сочи +7 (862) 444-44-42 Ставрополь +7 (8652) 59-92-29 Таганрог +7 (8634) 60-99-99 Тольятти +7 (8482) 23-33-33 Томск +7 (3822) 50-00-00 Тула +7 (4872) 28-28-28 Тюмень +7 (3452) 95-50-00 Улан-Удэ +7 (3012) 44-44-46 Ульяновск +7 (8422) 99-99-90 Уфа +7 (347) 226-66-66 Хабаровск +7 (4212) 22-22-25 Чебоксары +7 (8352) 70-37-03 Челябинск +7 (351) 700-70-07 Череповец +7 (8202) 28-88-88 Чита +7 (3022) 21-42-14 Якутск +7 (4112) 40-55-55 Ярославль +7 (4852) 22-66-22

Если вашего города нет в таблице, есть универсальный способ: откройте приложение Яндекс Go при наличии Wi-Fi — номер для вашего региона появится на главном экране. Запишите его заранее, пока интернет ещё работает. Также работает единая горячая линия Яндекс Такси по номеру +7 (499) 705-88-88, но она предназначена скорее для решения проблем, чем для заказа поездки. По идее, Яндекс Такси должно находиться в белом списке, однако далеко не у всех они работают исправно.

Цена Яндекс Такси по телефону

Это, пожалуй, самый неприятный момент. При заказе такси по телефону Яндекс взимает надбавку. Казалось бы, немного. Но есть нюанс: в дни отключений мобильного интернета часть водителей просто не может выйти на линию. Из-за этого свободных машин становится меньше, спрос растёт, а вместе с ним — и цена.

Кроме того, при телефонном заказе вы не видите детализацию стоимости и не можете сравнить тарифы, как в приложении. Оплата возможна только наличными — картой через терминал водителя заплатить не получится. Так что в дни ограничений лучше иметь при себе наличные деньги. Следите за новостями об ограничениях связи в нашем канале в Telegram и МАКС — мы оперативно сообщаем обо всех изменениях.

Как вызвать Яндекс Такси через Wi-Fi, если нет мобильной сети

Если рядом есть точка Wi-Fi, можно обойтись без звонка и заказать такси через приложение как обычно. В кафе, торговых центрах, метро, библиотеках и даже на некоторых остановках общественного транспорта есть бесплатный доступ к сети. Подключаетесь к Wi-Fi, открываете Яндекс Go на iPhone — и всё работает в штатном режиме.

«Яндекс» пошёл ещё дальше и добавил в приложение Яндекс Про для водителей карту публичных точек Wi-Fi. Водители могут подключаться к ним, чтобы принимать заказы даже без мобильной сети. Это значит, что в районе крупных Wi-Fi-зон шансы поймать машину выше.

Как Яндекс Такси работает без интернета у водителей

«Яндекс» разработал для водителей специальный инструмент — «Заказы без сети» в Яндекс Про. Он позволяет оставаться на линии и получать заказы через обычные телефонные звонки и СМС, даже когда интернет полностью отсутствует.

Работает это так: водитель включает функцию в настройках Яндекс Про и звонит через приложение для выхода на линию. Когда появляется заказ, ему поступает звонок с адресом точки подачи. У водителя есть 25 секунд на принятие. После подтверждения приходит СМС со всеми деталями — адрес, маршрут и контакт пассажира.

Маршрут открывается по ссылке из СМС даже без интернета — при условии, что водитель заранее скачал офлайн-карту своего города. Это важный момент: если водители в вашем районе подготовились, машину вы получите. Если нет — ожидание может затянуться. Подробнее о том, как работают белые списки и ограничения, мы уже рассказывали.

Что сделать на iPhone перед отключением мобильного интернета

Чтобы в день отключения не остаться без транспорта, стоит заранее выполнить несколько простых действий на своём iPhone:

Сохраните номер Яндекс Такси для вашего города в контакты. Для Москвы это +7 (495) 999-99-99, для Петербурга — +7 (812) 366-66-66.

Скачайте офлайн-карты. Откройте Яндекс Карты или 2ГИС, перейдите в раздел «Офлайн-карты» и загрузите карту своего города. Так вы сможете ориентироваться без интернета и подсказать водителю точный адрес.

Запомните ближайшие точки Wi-Fi. Кафе, метро, торговые центры — любое место, откуда можно подключиться к сети и вызвать машину через приложение.

Снимите наличные заранее. При заказе по телефону оплата возможна только наличными, а банкоматы в дни ограничений тоже могут работать с перебоями. К тому же офлайн оплата тем же Т-Банком вам тоже может особо не помочь из-за проблем со связью у терминалов.

Включите VoLTE на iPhone. Этот режим обеспечивает более стабильную голосовую связь через сеть 4G. Найти его можно в Настройках — Сотовая связь — Параметры данных — Голос и данные.

Отключения мобильного интернета стали частью российской реальности, и к ним просто нужно быть готовым. Яндекс Такси работает и без интернета — через звонок диспетчеру. Да, это чуть дороже, чуть дольше и только за наличные. Но уехать вы точно сможете. Главное — заранее сохранить нужный номер и иметь при себе кеш. А если всё-таки удастся подключиться к Wi-Fi — заказывайте через приложение как обычно, это быстрее и дешевле.