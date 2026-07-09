Карта работающих АЗС Сбербанка — как узнать, где есть бензин прямо сейчас

Бензиновая лихорадка в России не отпускает уже который месяц: очереди, лимиты на литры и заправки, где нужной марки просто нет. Первым свою карту наличия топлива запустил Т-Банк, следом подтянулся Яндекс. Теперь за задачу взялся Сбер, и у него есть козырь, которого не было ни у кого: обезличенные платёжные данные 100 миллионов клиентов и 23 тысячи заправок на карте. Разбираемся, работает ли это лучше предшественников и как открыть карту на Айфоне.



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Как работает карта АЗС от Сбера

За последний месяц вышло сразу три сервиса, которые обещали показать, где есть бензин. Все три оказались так себе, и я говорю это как человек, который проверял их лично.

ГдеБенз. Часто лежит. Открываешь в тот самый момент, когда лампочка загорелась, а карта не грузится

Топливо от Т-Банка. Данные обновляются с задержкой. Из пяти заправок, до которых я реально доехал, прогноз промахнулся в четырёх

Яндекс Заправки. Тоже ошибается, плюс на карте видны не все станции. Часть АЗС банально отсутствует

Проблема у всех одна: данные собираются с отметок водителей, а водители ленятся. Когда ты стоишь в очереди сорок минут, тебе не до того, чтобы отмечать в приложении, есть ли на заправке бензин АИ-95. Поэтому вся надежда была на тех, кто умеет считать без участия человека. Сбер как раз пошёл этим путём.

Сервис работает на обезличенных платёжных данных более 100 миллионов клиентов банка. Каждый день инфраструктура фиксирует миллионы покупок топлива по всей стране, и алгоритмы с искусственным интеллектом отделяют заправку от всего остального. Учитывается сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры, чтобы не спутать бак бензина со стаканом кофе в магазине при АЗС.

На основе этого каждой станции присваивается статус актуальности. Данные обновляются автоматически, по мере того как проходят новые транзакции. Никаких ручных отметок, никакого «отметьте, если заправились». Что показывает карта:

Статус актуальности конкретной станции

Время последней зафиксированной покупки топлива

Маршрут до выбранной АЗС

Охват заявлен внушительный: 23 тысячи заправок от крупных городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов. Картографической платформой выступает 2ГИС, так что интерфейс будет знаком многим.

Как открыть карту заправок Сбера на iPhone

Способов два, и ни один не требует танцев с бубном. Посмотреть карту АЗС Сбера очень легко.

Откройте приложение СберБанк Онлайн. Перейдите в раздел «Для жизни». Зайдите сервис с картой заправок.

Также можно просто открыть веб-версию в Safari, чтобы ничего скачивать не пришлось. По сути, та же карта АЗС онлайн и даже приложение не нужно.

Открыть карту АЗС Сбера

Чем карта АЗС Сбера отличается от сервиса «Заправки»

Тут легко запутаться, потому что заправки в приложении Сбера были и раньше. В разделе «Авто» есть сервис «Заправки»: выбираете станцию, тыкаете в колонку, смотрите доступные марки топлива и платите прямо из приложения.

Но это принципиально другая штука. «Заправки» показывают только партнёрские АЗС и решают задачу оплаты. Новая карта решает обратную: найти станцию, где топливо вообще есть, независимо от того, партнёр она или нет.

Если банковские сервисы вызывают у вас недоверие, есть и обычные способы. Мы собирали карту заправок и инструкцию для Айфона, где нет никакой привязки к экосистемам.

Карта АЗС Сбера или Т-Банка — что выбрать

Сравнили для вас функции карт с заправками от разных сервисов. Сбер выигрывает в масштабе, Т-Банк в детализации. В любом случае, посмотреть, где есть бензин, удобно в обоих случаях.

Параметр Сбер Т-Банк Охват 23 000 АЗС более 20 000 АЗС База данных 100 млн клиентов 55 млн клиентов Марка топлива нет, обещают позже прогноз АИ-92 и АИ-95 Отметки водителей нет есть Картография 2ГИС собственная

Разница в задачах. Если вам нужен конкретный АИ-95 и вы готовы мириться с задержкой данных, берите Т-Банк. Если вопрос стоит проще, «работает ли эта заправка вообще и не поеду ли я зря», надёжнее Сбер. В самом банке обещают, что скоро появится ориентировочная загруженность АЗС и наличие отдельных марок топлива. По своему городу наблюдаю, что уже начинают отображаться данные.

Есть и третий вариант. Яндекс Заправки для Айфона позволяют не только найти бензин, но и оплатить его, не выходя из машины и не стоя в очереди на кассу. Честно говоря, оптимальная стратегия сейчас такая: держать все три карты и сверять их между собой перед выездом.

Стоит ли доверять карте АЗС от Сбера

Здесь нужна ложка дёгтя, и она большая. Карта АЗС Сбера показывает не остаток топлива в резервуаре, а факт того, что кто-то недавно расплатился на этой станции. Это прогноз, а не сводка с датчиков. Заправка могла продать последние двести литров пять минут назад, и на карте она всё ещё будет зелёной.

Второй момент касается безопасности. На волне дефицита в сети расплодились «чудо-приложения», которые обещают показать запасы топлива, выдать льготные талоны и пустить на закрытые ведомственные АЗС. По факту это трояны: программа прикидывается картой заправок, а сама лезет в СМС, перехватывает коды от банка и выгребает контакты. Ставьте сервисы только из App Store и открывайте карту исключительно по официальной ссылке.

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И главное, ради чего стоило проверить лично. Я открыл карту АЗС в небольшом городе, и почти все станции там оказались серыми. Данных нет. Алгоритм видит только тех, кто платит картой Сбера через нормальный терминал, а чем меньше населённый пункт, тем реже эти сигналы поступают. Где-то платят наличными, где-то терминал чужой, где-то заправка с бензином просто не попадает в выборку.

Открыть карту АЗС Сбера

Так что канистру из багажника не убирайте. Заодно посмотрите нашу подборку полезных товаров с AliExpress для автолюбителя, там есть вещи, которые спасают в дороге лучше любого приложения.