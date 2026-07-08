Яндекс Заправки для Айфона: где найти бензин и заправиться без очередей в 2026 году

Иван Герасимов

Дефицит топлива в 2026 году превратил обычную поездку на заправку в лотерею: где-то пусто, где-то очередь на полчаса, а ценники местами успели переписать в большую сторону. Недавно мы разбирали свежую карту заправок от Т-Банка, которая подсказывает, где прямо сейчас реально залить бензин. Вот только мало найти работающую АЗС, надо ещё заправиться и оплатить топливо. С этим помогает приложение Яндекс Заправки, через которое можно рассчитаться за бензин прямо из машины, не подходя к кассе. Разберёмся, как настроить его на Айфоне, где ловить скидки и есть ли подводные камни.

Разбираемся, как работают Яндекс Заправки на Айфоне. Фото.

Разбираемся, как работают Яндекс Заправки на Айфоне

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Яндекс Заправки для Айфона — что это и как работает

Яндекс Заправки — это сервис, который позволяет найти заправку и оплатить топливо прямо из машины, не выходя к кассе и не пересекаясь с сотрудником АЗС. Всё крутится вокруг приложения: цены на подключённых заправках и доступные скидки видно заранее, а подъехав, вы выбираете колонку, указываете объём и платите картой, привязанной к сервису.

Яндекс Заправки для Айфона — что это и как работает. Работает сервис очень просто, а с недавних пор еще и отображает наличие топлива. Фото.

Работает сервис очень просто, а с недавних пор еще и отображает наличие топлива

Разница с картами наличия бензина тут принципиальная. Если сервисы вроде тех, что мы собрали в инструкции про то, где есть бензин на карте заправок, подсказывают только, где найти бензин поблизости, то Яндекс Заправки идут дальше и берут на себя ещё и оплату.

К сервису подключено более 10 тысяч АЗС, так что по факту в приложении у вас карта заправок России с ценами и статусами. Это и крупные сети вроде «Роснефти», «Башнефти», «Татнефти» и «ННК», и небольшие компании, всего около 170 брендов. Если вы катаетесь по маршрутам одной сети, велик шанс, что она уже в списке.

Скачать Яндекс Заправки

Из приятного: если купить бензин через приложение, ты застрахован от рисков. Допустим, если из-за него что-то случится с машиной, партнёрские страховые компенсируют ущерб. В условиях перехода на бензин стандарта Евро-3 мелочь неочевидная, но полезная.

Как установить Яндекс Заправки на Айфон

Здесь Айфону даже проще, чем Android с его плясками вокруг установки мимо магазина: приложение Яндекс Заправки лежит в App Store, ставится в пару касаний, и городить обходные пути не нужно. Обновлять его тоже будет проще, чем на Android: выбирать между RuStore и Google Play не придется.

Как установить Яндекс Заправки на Айфон. Приложение есть в App Store. И лучше бы его скачать, а то вдруг удалят. Фото.

Приложение есть в App Store. И лучше бы его скачать, а то вдруг удалят

Забавно, что как раз обходных путей на iPhone в России и не осталось: ни RuStore, ни сторонних магазинов у нас так и не появилось, хотя в других странах Apple их уже открыла. Почему так вышло, я подробно разбирал отдельно. Так что вариант остаётся один, зато рабочий, через официальный магазин.

Первая настройка на iOS выглядит так:

  1. Откройте App Store, найдите приложение Яндекс Заправки и установите его.
  2. Запустите приложение и войдите в аккаунт через «Яндекс ID».
  3. Разрешите доступ к геолокации, чтобы карта АЗС показала ближайшие заправки. Если промахнулись с выбором, поправить это можно в «Настройках» в разделе «Конфиденциальность и безопасность».
  4. Нажмите на нужную АЗС, чтобы посмотреть цены и забрать промокод.
  5. Один раз привяжите банковскую карту, иначе оплачивать топливо не выйдет.

Пользоваться сервисом можно и без отдельного приложения, через другие сервисы «Яндекса», где вы уже вошли по «Яндекс ID». Но на Айфоне ставить именно отдельное приложение проще: меньше лишних движений и вся история заправок под рукой.

Как заправиться и оплатить топливо через Яндекс Заправки

Сама заправка занимает пару минут. Подъезжаете к подключённой АЗС, и при включённой геолокации приложение само определяет, где вы находитесь, подтягивает нужную станцию и показывает, работает ли заправка прямо сейчас. Дальше выбираете колонку и тип топлива касанием на экране или голосом через «Алису».

Как заправиться и оплатить топливо через Яндекс Заправки. Просто выберите заправку. Но учтите, что могут быть на карте не все. Фото.

Просто выберите заправку. Но учтите, что могут быть на карте не все

Так и выходит заправиться без очередей: деньги списываются с карты автоматически, а сотрудник заправки подходит и заливает бензин. Бумажных чеков не будет, всё хранится в приложении в электронном виде, что для владельца iPhone скорее плюс: не надо думать, куда сунуть очередной чек.

Если нужно заправить полный бак, после выбора колонки нажмите соответствующую кнопку и укажите объём. Диапазон широкий, от 5 до 600 литров, по умолчанию стоит 60 л. Важный нюанс по оплате: подойдут только карты российских банков, зарубежные сервис не примет. Спросить совета можно в нашем чате в МАКС, там подскажут, куда смотреть и что нажимать.

Баллы Плюса и карты лояльности в Яндекс Заправках

Не забывайте про промокоды и скидки в Яндекс Заправках. Обычно они всплывают, когда вы нажимаете на конкретную заправку. У разных сетей свои акции, а часть скидок работает на все заказы, например скидка на первую заправку.

Баллы Плюса и карты лояльности в Яндекс Заправках. Обычно Яндекс Заправки щедро раздают промокоды на топливо. Фото.

Обычно Яндекс Заправки щедро раздают промокоды на топливо

Все актуальные предложения собраны в разделе «Скидки и бонусы». Также сам сервис, бывает, подкидывает промокоды на странице «Свои плюсы». Способов сэкономить несколько, и их спокойно можно комбинировать:

  • Промокоды и акции конкретных заправок, проверяйте их перед каждой заправкой.
  • Подписка «Яндекс Плюс»: частью стоимости можно платить баллами Плюса.
  • Карты лояльности топливных брендов, баллы капают так же, как при обычной покупке, и складываются со скидками сервиса.
  • Несколько банковских карт, чтобы выбирать ту, где выше кэшбэк на категорию «АЗС».

Чтобы подключить бонусную карту, откройте раздел «Карты лояльности» на главном экране и разрешите доступ к местоположению. Появится список заправок, чьи карты можно привязать. Накопленные по карте баллы разрешают тратить на топливо в той же сети, и это уже дополнительная скидка поверх остальных предложений.

Скачать Яндекс Заправки

Стоит ли пользоваться Яндекс Заправками на iPhone в 2026 году

Сервис реально экономит время и нервы в понятных ситуациях, и дефицит топлива тут даже не главный аргумент: плохая погода, желание не выходить из машины и не общаться с заправщиком, необходимость быстро найти заправки с бензином по маршруту. Прозрачность тоже в плюс, все оплаты и сэкономленные суммы видно в приложении, а бумажные чеки не теряются в бардачке.

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При этом рассчитывать на скидку «просто так» не стоит: экономия завязана на промокодах, «Плюсе» и картах лояльности, а без них вы платите обычную цену. Если вы всегда заправляетесь на одной и той же АЗС, где оплата уже настроена, а программа лояльности своя, отдельное приложение может и не пригодиться. А вот тем, кто много колесит по разным сетям, удобнее иметь единый способ оплаты и заранее видеть цены.

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