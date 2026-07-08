Яндекс Заправки для Айфона: где найти бензин и заправиться без очередей в 2026 году

Дефицит топлива в 2026 году превратил обычную поездку на заправку в лотерею: где-то пусто, где-то очередь на полчаса, а ценники местами успели переписать в большую сторону. Недавно мы разбирали свежую карту заправок от Т-Банка, которая подсказывает, где прямо сейчас реально залить бензин. Вот только мало найти работающую АЗС, надо ещё заправиться и оплатить топливо. С этим помогает приложение Яндекс Заправки, через которое можно рассчитаться за бензин прямо из машины, не подходя к кассе. Разберёмся, как настроить его на Айфоне, где ловить скидки и есть ли подводные камни.



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Яндекс Заправки для Айфона — что это и как работает

Яндекс Заправки — это сервис, который позволяет найти заправку и оплатить топливо прямо из машины, не выходя к кассе и не пересекаясь с сотрудником АЗС. Всё крутится вокруг приложения: цены на подключённых заправках и доступные скидки видно заранее, а подъехав, вы выбираете колонку, указываете объём и платите картой, привязанной к сервису.

Разница с картами наличия бензина тут принципиальная. Если сервисы вроде тех, что мы собрали в инструкции про то, где есть бензин на карте заправок, подсказывают только, где найти бензин поблизости, то Яндекс Заправки идут дальше и берут на себя ещё и оплату.

К сервису подключено более 10 тысяч АЗС, так что по факту в приложении у вас карта заправок России с ценами и статусами. Это и крупные сети вроде «Роснефти», «Башнефти», «Татнефти» и «ННК», и небольшие компании, всего около 170 брендов. Если вы катаетесь по маршрутам одной сети, велик шанс, что она уже в списке.

Скачать Яндекс Заправки

Из приятного: если купить бензин через приложение, ты застрахован от рисков. Допустим, если из-за него что-то случится с машиной, партнёрские страховые компенсируют ущерб. В условиях перехода на бензин стандарта Евро-3 мелочь неочевидная, но полезная.

Как установить Яндекс Заправки на Айфон

Здесь Айфону даже проще, чем Android с его плясками вокруг установки мимо магазина: приложение Яндекс Заправки лежит в App Store, ставится в пару касаний, и городить обходные пути не нужно. Обновлять его тоже будет проще, чем на Android: выбирать между RuStore и Google Play не придется.

Забавно, что как раз обходных путей на iPhone в России и не осталось: ни RuStore, ни сторонних магазинов у нас так и не появилось, хотя в других странах Apple их уже открыла. Почему так вышло, я подробно разбирал отдельно. Так что вариант остаётся один, зато рабочий, через официальный магазин.

Первая настройка на iOS выглядит так:

Откройте App Store, найдите приложение Яндекс Заправки и установите его. Запустите приложение и войдите в аккаунт через «Яндекс ID». Разрешите доступ к геолокации, чтобы карта АЗС показала ближайшие заправки. Если промахнулись с выбором, поправить это можно в «Настройках» в разделе «Конфиденциальность и безопасность». Нажмите на нужную АЗС, чтобы посмотреть цены и забрать промокод. Один раз привяжите банковскую карту, иначе оплачивать топливо не выйдет.

Пользоваться сервисом можно и без отдельного приложения, через другие сервисы «Яндекса», где вы уже вошли по «Яндекс ID». Но на Айфоне ставить именно отдельное приложение проще: меньше лишних движений и вся история заправок под рукой.

Как заправиться и оплатить топливо через Яндекс Заправки

Сама заправка занимает пару минут. Подъезжаете к подключённой АЗС, и при включённой геолокации приложение само определяет, где вы находитесь, подтягивает нужную станцию и показывает, работает ли заправка прямо сейчас. Дальше выбираете колонку и тип топлива касанием на экране или голосом через «Алису».

Так и выходит заправиться без очередей: деньги списываются с карты автоматически, а сотрудник заправки подходит и заливает бензин. Бумажных чеков не будет, всё хранится в приложении в электронном виде, что для владельца iPhone скорее плюс: не надо думать, куда сунуть очередной чек.

Если нужно заправить полный бак, после выбора колонки нажмите соответствующую кнопку и укажите объём. Диапазон широкий, от 5 до 600 литров, по умолчанию стоит 60 л. Важный нюанс по оплате: подойдут только карты российских банков, зарубежные сервис не примет. Спросить совета можно в нашем чате в МАКС, там подскажут, куда смотреть и что нажимать.

Баллы Плюса и карты лояльности в Яндекс Заправках

Не забывайте про промокоды и скидки в Яндекс Заправках. Обычно они всплывают, когда вы нажимаете на конкретную заправку. У разных сетей свои акции, а часть скидок работает на все заказы, например скидка на первую заправку.

Все актуальные предложения собраны в разделе «Скидки и бонусы». Также сам сервис, бывает, подкидывает промокоды на странице «Свои плюсы». Способов сэкономить несколько, и их спокойно можно комбинировать:

Промокоды и акции конкретных заправок, проверяйте их перед каждой заправкой.

Подписка «Яндекс Плюс»: частью стоимости можно платить баллами Плюса .

. Карты лояльности топливных брендов, баллы капают так же, как при обычной покупке, и складываются со скидками сервиса.

Несколько банковских карт, чтобы выбирать ту, где выше кэшбэк на категорию «АЗС».

Чтобы подключить бонусную карту, откройте раздел «Карты лояльности» на главном экране и разрешите доступ к местоположению. Появится список заправок, чьи карты можно привязать. Накопленные по карте баллы разрешают тратить на топливо в той же сети, и это уже дополнительная скидка поверх остальных предложений.

Скачать Яндекс Заправки

Стоит ли пользоваться Яндекс Заправками на iPhone в 2026 году

Сервис реально экономит время и нервы в понятных ситуациях, и дефицит топлива тут даже не главный аргумент: плохая погода, желание не выходить из машины и не общаться с заправщиком, необходимость быстро найти заправки с бензином по маршруту. Прозрачность тоже в плюс, все оплаты и сэкономленные суммы видно в приложении, а бумажные чеки не теряются в бардачке.

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При этом рассчитывать на скидку «просто так» не стоит: экономия завязана на промокодах, «Плюсе» и картах лояльности, а без них вы платите обычную цену. Если вы всегда заправляетесь на одной и той же АЗС, где оплата уже настроена, а программа лояльности своя, отдельное приложение может и не пригодиться. А вот тем, кто много колесит по разным сетям, удобнее иметь единый способ оплаты и заранее видеть цены.