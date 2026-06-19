Как пополнить российский Apple ID через МТС в 2026 году: пошаговая инструкция

Пополнить российский Apple ID в июне 2026 года снова можно по-человечески. Весной с этим была настоящая беда: баланс закидывали через сомнительные схемы, а цены на подарочные карты для россиян взлетели до нереальных размеров, и за номинал в 500 рублей кое-где просили чуть ли не три тысячи. Сейчас проще и честнее. МТС Оплата вернула в продажу ваучеры для аккаунтов из России, и активируются они прямо в настройках айфона за пару минут. Купили код, ввели в App Store, дальше с баланса берёте приложения, игры и подписки. Разбираю по шагам, сколько это стоит и как всё провернуть.



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Как купить подарочную карту Apple ID через МТС Оплату

Вся покупка собирается на одной странице, ничего никуда переключать не нужно. Действуете так:

Заходите на сайт МТС Оплаты и в левом списке сервисов ищете App Store. Проще всего вбить название в строку поиска, чтобы не листать весь каталог. Выбираете регион аккаунта. Для российского Apple ID оставляете Россию, по умолчанию там и так стоит наш флаг. В блоке данных получателя нажимаете «Покупаю себе» и вписываете электронную почту. Именно на неё придёт код. Выбираете номинал в выпадающем списке. Справа в блоке «К оплате» сразу показывается итоговая цена, причём комиссия по СБП нулевая. Если есть промокод, вписываете его в отдельное поле и нажимаете «Применить». Нажимаете «Войти и оплатить», проводите платёж через СБП и дожидаетесь письма с кодом.

Код обычно приходит в течение минуты. Весь процесс от поиска App Store до получения кода занимает минут пять, не больше. Это конечно не так удобно, как пополнять Apple ID через Сбербанк Онлайн, но ждем российские карты в скором времени и там.

Активация подарочной карты Apple ID на iPhone

Код у вас на почте, теперь его нужно завести на баланс Apple ID. Сделать это можно так.

Открываете магазин и тапаете по аватарке в правом верхнем углу. Листаете до пункта «Активировать код». Наводите камеру на код или вводите символы вручную. Через пару секунд сумма падает на баланс.

Один важный нюанс: ваучер активируется только в аккаунте того же региона. Карта куплена для России, значит и Apple ID должен быть российским. На турецкий, казахстанский или американский аккаунт российский код просто не встанет, система выдаст ошибку. Если у вас несколько аккаунтов, заранее проверьте, в какой именно вы вошли.

После активации баланс видно там же, в данных аккаунта. Дальше всё работает привычным образом. Оплачиваете подписки, докупаете игры, продлеваете iCloud+, оформляете Apple Music или подписки внутри приложений. Деньги списываются с баланса автоматически, и привязанная карта для этого уже не нужна. По сути вы получаете тот же кошелёк Apple ID, что и раньше, только пополненный через ваучер.

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Цены на подарочные карты App Store для российских аккаунтов

Теперь к самому интересному, к деньгам. Расклад по номиналам на июнь 2026 года выглядит так:

номинал 500 рублей обойдётся в 1060 рублей;

номинал 1000 рублей — 2108 рублей;

номинал 2000 рублей — 4216 рублей;

номинал 3000 рублей — 6319 рублей.

Переплата тут серьёзная, выходит чуть больше чем вдвое от номинала. Цифры кусаются, спорить не буду. Но давайте честно сравним с тем, что было весной. В апреле нормальных способов почти не осталось, особенно после того как в России запретили пополнять аккаунты с баланса телефона. А те варианты, что попадались, работали с накруткой выше двойной. На этом фоне фиксированная цена и код на почту выглядят куда спокойнее.

Коэффициент переплаты у всех номиналов почти одинаковый, около 2,1. То есть нет разницы, брать один крупный ваучер или несколько мелких, на итоговую переплату это влияет минимально. Ориентируйтесь просто на ту сумму, которую реально планируете потратить в App Store, чтобы деньги не висели на балансе мёртвым грузом. Нужно пополнить аккаунт под конкретную подписку — берите номинал ровно под неё.

Будут ли дешеветь подарочные карты Apple в России

Есть и хорошая новость на будущее. МТС Оплата почти наверняка не останется единственной площадкой с такими ваучерами. Подобные карты обычно расходятся по рынку постепенно, и со временем их начинают продавать другие сервисы. А где появляется конкуренция, там цены потихоньку идут вниз.

Так что нынешняя двойная переплата — скорее примета момента, чем приговор. Если пополнить баланс нужно прямо сейчас, вариант от МТС Оплаты полностью рабочий: понятный, без серых схем и с предсказуемой ценой. Если же сумма небольшая и горящей необходимости нет, имеет смысл поглядывать за рынком. Ближе к осени условия вполне могут стать мягче, а выбор площадок шире.

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Если коротко: пополнить российский Apple ID в июне 2026 года реально за пять минут и без нервов. Покупаете ваучер на МТС Оплате, активируете код в настройках айфона и спокойно берёте всё, что нужно. Переплата есть, но она прозрачная и заметно ниже того, что рынок предлагал ещё пару месяцев назад.