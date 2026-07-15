Рабочие промокоды на AliExpress для всех: что купить и как сэкономить

Кирилл Пироженко

На AliExpress с 13 по 19 июля идут «Дни выгоды», и под распродажу выпустили пачку рабочих промокодов AliExpress. Работают они у всех: и у новичков, и у тех, кто закупается на площадке десять лет. Скидка фиксированная, в рублях, и падает поверх акционной цены. Мы регулярно делаем подборки качественных товаров с AliExpress, а теперь делимся еще и промокодами, чтобы вы сэкономили на покупке. Рассказываю, какие коды активны прямо сейчас, как их применить и что взять.

Рабочие промики на AliExpress. Фото.

Рабочие промики на AliExpress

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Действующие промокоды AliExpress для всех покупателей

Главное, что нужно понять про эти коды: они работают только в мобильном приложении AliExpress. В браузере на компьютере или на Mac промокод просто не примется — поле для ввода будет, а скидки не будет.

Второй момент, самый приятный: это не промокод на первый заказ. Никаких ограничений по количеству прошлых покупок нет, применить может любой аккаунт, даже если вы заказываете с 2014 года и помните времена, когда посылка шла три месяца. Скидка не в процентах, а конкретной суммой при достижении порога. Потратили от 2 500 рублей — минус 150 рублей, потратили от 20 000 рублей — минус 1 500 рублей. Вот полный список действующих промокодов AliExpress:

  • HLV150 — скидка 150 рублей при покупке от 2 500 рублей;
  • HLV250 — скидка 250 рублей при покупке от 4 000 рублей;
  • HLV400 — скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей;
  • HLV600 — скидка 600 рублей при покупке от 8 000 рублей;
  • HLV1000 — скидка 1 000 рублей при покупке от 10 000 рублей;
  • HLV1500 — скидка 1 500 рублей при покупке от 20 000 рублей;
  • SMJLY400 — скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей;
  • SMJLY1500 — скидка 1 500 рублей при покупке от 20 000 рублей.

Промокод применяется как к одному товару, так и ко всей корзине. Это ключевой момент, который многие упускают: не нужно искать одну дорогую позицию, чтобы дотянуться до порога. Набираете корзину на нужную сумму из чего угодно — ремешок, кабель, наушники, чехол, — и скидка срабатывает на весь заказ целиком.

Обратите внимание на пары кодов с одинаковой скидкой: HLV400 и SMJLY400, HLV1500 и SMJLY1500. Если один не сработал на подходящей сумме, вводите второй — он с большой вероятностью пройдет. У промокодов есть лимит активаций, и выгорают они неравномерно: один разобрали за сутки, второй лежит нетронутым. На один заказ применяется только один код, комбинировать не выйдет.

Промокоды появляются и сгорают в течение дня, а мы ловим их первыми и сразу выкладываем в наш канал в Telegram — подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие коды.

Как применить промокод на AliExpress

Порядок простой, но пара шагов вылетает из головы — особенно если давно не заказывали. Приложение должно быть установлено, а аккаунт — авторизован.

  1. Откройте приложение AliExpress на iPhone и добавьте нужные товары в корзину.
  2. Проверьте сумму корзины — она должна дотягивать до порога промокода.
    3. Как применить промокод на AliExpress. Перейдите к оформлению. Фото.

    Перейдите к оформлению

  3. Нажмите «Оформить заказ» и перейдите на страницу оплаты.
  4. Найдите поле «Промокод» — оно обычно под списком товаров, рядом с итоговой суммой.
    5. Как применить промокод на AliExpress. Примените нужный промокод. Фото.

    Примените нужный промокод

  5. Введите код из списка выше и нажмите «Применить».
    6. Как применить промокод на AliExpress. Убедитесь, что скидка сработала. Фото.

    Убедитесь, что скидка сработала

  6. Убедитесь, что итоговая сумма уменьшилась на размер скидки, и завершите оформление.

Если код не принимается, сначала проверьте сумму. Она считается по товарам, без доставки, и не хватает буквально пары рублей до порога — промокод молча откажется работать.

Сумма подходит, а код все равно ругается? Берите альтернативный на такой же номинал, это и есть тот случай, ради которого их выпустили по два. Все коды действуют до 19 июля включительно: после окончания «Дней выгоды» они отключатся разом. Промокод не сработал или не получается оформить заказ? Спрашивайте в нашем чате в Telegram, там подскажут, что пошло не так.

Что купить с промокодом AliExpress

Собрал девять товаров от 110 рублей до 5 тысяч — от копеечных аксессуаров до фотопринтера. Список идет по возрастанию цены, так что корзину под любой порог собрать несложно.

Силиконовый ремешок для Apple Watch

Что купить с промокодом AliExpress. Прикольный ремешок для Apple Watch отлично дополнит вашу корзину. Фото.

Прикольный ремешок для Apple Watch отлично дополнит вашу корзину

Тот случай, когда китайская копия почти неотличима от оригинала, а разница в цене — в двадцать раз. Выглядит как Sport Band, ощущается на руке так же: мягкий силикон, который не липнет и не воняет пластиком через неделю. Размеры есть под все поколения от 38 до 49 мм, включая Ultra. Цветов больше тридцати — можно взять три-четыре штуки и менять под настроение или под одежду, как это и задумывала Apple, только без похода в магазин за пять тысяч. Заодно идеальная позиция, чтобы добить корзину до нужного порога. Цена: 110 рублей.

Купить ремешок для Apple Watch

Bluetooth-адаптер Essager 5.0 для авто

Что купить с промокодом AliExpress. Простой способ добавить Bluetooth в ваш автомобиль. Фото.

Простой способ добавить Bluetooth в ваш автомобиль

Если у вас машина, где магнитола умеет только AUX и диски, эта штука вернет ее в 2026 год. Втыкаете в разъем, питание берете от USB — и iPhone подключается к магнитоле по Bluetooth, как в новых автомобилях. Музыка играет без проводов, звонки идут через громкую связь, микрофон встроенный. Самое приятное — адаптер цепляется автоматически, как только заводите двигатель: сел, поехал, музыка уже играет. Триста рублей за то, чтобы перестать возить с собой кабель и втыкать его каждый раз вслепую. Цена: 310 рублей.

Купить адаптер Essager

HDMI-разветвитель UGREEN 8K 60Hz

Что купить с промокодом AliExpress. Легкое переключение между источниками изображения. Фото.

Легкое переключение между источниками изображения

Знакомая история: в телевизоре два HDMI, а подключить нужно приставку, Mac mini и консоль. Каждый раз лезете за телевизор и переставляете кабель. Эта коробочка решает проблему нехватки разъемов — три устройства подключаются к ней, а к телевизору идет один провод, переключение кнопкой на корпусе. Работает и в обратную сторону: один источник на два экрана. Питание не нужно, все берется от HDMI. Пропускает 8K при 60 Гц и 4K при 120 Гц, так что картинку не режет и в играх не тормозит. Цена: 1 440 рублей.

Купить разветвитель UGREEN

Колонка Soundcore Select 4 Go

Что купить с промокодом AliExpress. Маленькая колонка для приятного времяпрепровождения. Фото.

Маленькая колонка для приятного времяпрепровождения

Колонка размером с ладонь, с петлей — вешается на рюкзак карабином и едет с вами куда угодно. Защита IP67 означает, что ее можно уронить в бассейн, забыть под дождем и брать в душ: достали, вытерли, играет дальше. Держит около 20 часов, то есть на выходные на даче заряжать не придется. Звук для таких габаритов плотный, баса хватает, а если взять две штуки — объединяются в стереопару. Anker плохих колонок не делает, а тут еще и купон уже в цене. Цена: 1 590 рублей (с купоном).

Купить Soundcore Select 4 Go

Наушники CMF Buds 2a

Что купить с промокодом AliExpress. Недорогие наушники с шумодавом. Фото.

Недорогие наушники с шумодавом

За полторы тысячи «активное шумоподавление» обычно значит «стало чуть тише». Здесь — нет: 42 дБ реально срезают гул метро и ровный шум в салоне самолета. Драйверы настраивала студия Dirac, и это слышно, звук не превращается в кашу на громкости выше средней. Четыре микрофона вытягивают голос на улице, защита IP54 переживет дождь и тренировку. До 8 часов на одном заряде без шумодава. Версия глобальная, с iPhone подключается сразу, без танцев с китайскими приложениями. Цена: 1 780 рублей.

Купить CMF Buds 2a

Робот-мойщик окон Chovery

Что купить с промокодом AliExpress. Незаменимая вещь для тех, кто живет высоко. Фото.

Незаменимая вещь для тех, кто живет высоко

Штука, которая присасывается к стеклу и ездит сама, оттирая грязь салфетками из микрофибры — десять штук лежат в коробке. Вы стоите с пультом и смотрите, как он работает. Настоящий смысл покупки открывается, если живете высоко или у вас панорамные окна: мыть внешнюю сторону, свесившись с подоконника на девятом этаже, — удовольствие сомнительное, а мойщиков вызывать дорого. Страховочный трос на месте, при отключении электричества робот остается висеть на стекле, а не летит вниз. Одна помывка окон в сезон — и вещь себя окупила нервами. Цена: 3 510 рублей.

Купить робот-мойщик Chovery

ТВ-бокс Tanix TX5 на Android TV

Что купить с промокодом AliExpress. Приставка делает любой телевизор умным. Фото.

Приставка делает любой телевизор умным

Старый телевизор, который показывает картинку отлично, но приложения в нем открываются по десять секунд и половины сервисов нет вообще. Знакомо? Эта коробка за четыре тысячи делает из него нормальный смарт: 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, 4K, голосовой пульт. Ставится любой софт — и из Google Play, и мимо него, что в наших реалиях иногда важнее. Хорошее дополнение к Apple TV, если нужны сервисы, до которых tvOS так и не добралась. Вилка европейская, к розеткам подходит без переходников. Цена: 3 920 рублей.

Купить Tanix TX5

Радиоуправляемый монстр-трак

Что купить с промокодом AliExpress. Классный вариант погонять с ребенком. Фото.

Классный вариант погонять с ребенком

Формально игрушка от 14 лет. По факту рубятся в такое взрослые мужики на даче, пока дети смотрят и ждут своей очереди. Тридцать сантиметров в длину, металлическая рама, полный привод и честные 50 км/ч — на грунтовке эта штука летает так, что глазом не успеваешь вести. Аккумулятор на 1300 мАч в комплекте, хватает минут на двадцать активного катания. Подвеска переживает многое, если не устраивать прыжки с бордюра — хотя устоять сложно, проверено. Цена: 4 080 рублей.

Купить монстр-трак 1:16

Фотопринтер Xiaomi Pocket Photo Printer 1S

Что купить с промокодом AliExpress. Печатайте любимые фото. Фото.

Печатайте любимые фото

В галерее iPhone лежат тысячи снимков, которые никто никогда не увидит. Этот принтер вытаскивает их в реальный мир: отправили фото по Bluetooth — через минуту держите готовую карточку 2х3 дюйма. Картриджей нет вообще, краска зашита в саму бумагу по технологии ZINK, так что заправлять нечего и засохнуть нечему. Принтер помещается в сумку, работает от аккумулятора, настраивается через приложение. Отлично заходит на днях рождения и как подарок — особенно тем, кто вырос на полароидах. Цена: 4 810 рублей.

Купить Xiaomi Pocket Photo Printer 1S

Логика простая: собирайте корзину ровно под порог, а не гонитесь за дорогим товаром ради крупного номинала. Наушники CMF плюс ремешок — 1 890 рублей, добавили разветвитель UGREEN — уже 3 330 рублей, и HLV150 забирает свои 150. Хотите порог 5 000 — докидываете колонку и вводите HLV400 или SMJLY400. И не забывайте про купоны продавцов: они живут отдельно от промокода и складываются с ним. У колонки Soundcore купон уже учтен в цене, но по остальным позициям загляните в карточку — иногда там лежит еще сотня-другая рублей.

Не решили, что взять, или сомневаетесь в продавце? Обсудить покупку можно в нашем чате в МАКС — там всегда подскажут, что берут, а от чего лучше держаться подальше. А все новости и подборки выходят в канале AppleInsider в МАКС.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158

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