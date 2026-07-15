Рабочие промокоды на AliExpress для всех: что купить и как сэкономить

На AliExpress с 13 по 19 июля идут «Дни выгоды», и под распродажу выпустили пачку рабочих промокодов AliExpress. Работают они у всех: и у новичков, и у тех, кто закупается на площадке десять лет. Скидка фиксированная, в рублях, и падает поверх акционной цены. Мы регулярно делаем подборки качественных товаров с AliExpress, а теперь делимся еще и промокодами, чтобы вы сэкономили на покупке. Рассказываю, какие коды активны прямо сейчас, как их применить и что взять.



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Действующие промокоды AliExpress для всех покупателей

Главное, что нужно понять про эти коды: они работают только в мобильном приложении AliExpress. В браузере на компьютере или на Mac промокод просто не примется — поле для ввода будет, а скидки не будет.

Второй момент, самый приятный: это не промокод на первый заказ. Никаких ограничений по количеству прошлых покупок нет, применить может любой аккаунт, даже если вы заказываете с 2014 года и помните времена, когда посылка шла три месяца. Скидка не в процентах, а конкретной суммой при достижении порога. Потратили от 2 500 рублей — минус 150 рублей, потратили от 20 000 рублей — минус 1 500 рублей. Вот полный список действующих промокодов AliExpress:

HLV150 — скидка 150 рублей при покупке от 2 500 рублей;

— скидка 150 рублей при покупке от 2 500 рублей; HLV250 — скидка 250 рублей при покупке от 4 000 рублей;

— скидка 250 рублей при покупке от 4 000 рублей; HLV400 — скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей;

— скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей; HLV600 — скидка 600 рублей при покупке от 8 000 рублей;

— скидка 600 рублей при покупке от 8 000 рублей; HLV1000 — скидка 1 000 рублей при покупке от 10 000 рублей;

— скидка 1 000 рублей при покупке от 10 000 рублей; HLV1500 — скидка 1 500 рублей при покупке от 20 000 рублей;

— скидка 1 500 рублей при покупке от 20 000 рублей; SMJLY400 — скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей;

— скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей; SMJLY1500 — скидка 1 500 рублей при покупке от 20 000 рублей.

Промокод применяется как к одному товару, так и ко всей корзине. Это ключевой момент, который многие упускают: не нужно искать одну дорогую позицию, чтобы дотянуться до порога. Набираете корзину на нужную сумму из чего угодно — ремешок, кабель, наушники, чехол, — и скидка срабатывает на весь заказ целиком.

Обратите внимание на пары кодов с одинаковой скидкой: HLV400 и SMJLY400, HLV1500 и SMJLY1500. Если один не сработал на подходящей сумме, вводите второй — он с большой вероятностью пройдет. У промокодов есть лимит активаций, и выгорают они неравномерно: один разобрали за сутки, второй лежит нетронутым. На один заказ применяется только один код, комбинировать не выйдет.

Промокоды появляются и сгорают в течение дня, а мы ловим их первыми и сразу выкладываем в наш канал в Telegram — подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие коды.

Как применить промокод на AliExpress

Порядок простой, но пара шагов вылетает из головы — особенно если давно не заказывали. Приложение должно быть установлено, а аккаунт — авторизован.

Откройте приложение AliExpress на iPhone и добавьте нужные товары в корзину. Проверьте сумму корзины — она должна дотягивать до порога промокода. Нажмите «Оформить заказ» и перейдите на страницу оплаты. Найдите поле «Промокод» — оно обычно под списком товаров, рядом с итоговой суммой. Введите код из списка выше и нажмите «Применить». Убедитесь, что итоговая сумма уменьшилась на размер скидки, и завершите оформление.

Если код не принимается, сначала проверьте сумму. Она считается по товарам, без доставки, и не хватает буквально пары рублей до порога — промокод молча откажется работать.

Сумма подходит, а код все равно ругается? Берите альтернативный на такой же номинал, это и есть тот случай, ради которого их выпустили по два. Все коды действуют до 19 июля включительно: после окончания «Дней выгоды» они отключатся разом. Промокод не сработал или не получается оформить заказ? Спрашивайте в нашем чате в Telegram, там подскажут, что пошло не так.

Что купить с промокодом AliExpress

Собрал девять товаров от 110 рублей до 5 тысяч — от копеечных аксессуаров до фотопринтера. Список идет по возрастанию цены, так что корзину под любой порог собрать несложно.

Силиконовый ремешок для Apple Watch

Тот случай, когда китайская копия почти неотличима от оригинала, а разница в цене — в двадцать раз. Выглядит как Sport Band, ощущается на руке так же: мягкий силикон, который не липнет и не воняет пластиком через неделю. Размеры есть под все поколения от 38 до 49 мм, включая Ultra. Цветов больше тридцати — можно взять три-четыре штуки и менять под настроение или под одежду, как это и задумывала Apple, только без похода в магазин за пять тысяч. Заодно идеальная позиция, чтобы добить корзину до нужного порога. Цена: 110 рублей.

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Bluetooth-адаптер Essager 5.0 для авто

Если у вас машина, где магнитола умеет только AUX и диски, эта штука вернет ее в 2026 год. Втыкаете в разъем, питание берете от USB — и iPhone подключается к магнитоле по Bluetooth, как в новых автомобилях. Музыка играет без проводов, звонки идут через громкую связь, микрофон встроенный. Самое приятное — адаптер цепляется автоматически, как только заводите двигатель: сел, поехал, музыка уже играет. Триста рублей за то, чтобы перестать возить с собой кабель и втыкать его каждый раз вслепую. Цена: 310 рублей.

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HDMI-разветвитель UGREEN 8K 60Hz

Знакомая история: в телевизоре два HDMI, а подключить нужно приставку, Mac mini и консоль. Каждый раз лезете за телевизор и переставляете кабель. Эта коробочка решает проблему нехватки разъемов — три устройства подключаются к ней, а к телевизору идет один провод, переключение кнопкой на корпусе. Работает и в обратную сторону: один источник на два экрана. Питание не нужно, все берется от HDMI. Пропускает 8K при 60 Гц и 4K при 120 Гц, так что картинку не режет и в играх не тормозит. Цена: 1 440 рублей.

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Колонка Soundcore Select 4 Go

Колонка размером с ладонь, с петлей — вешается на рюкзак карабином и едет с вами куда угодно. Защита IP67 означает, что ее можно уронить в бассейн, забыть под дождем и брать в душ: достали, вытерли, играет дальше. Держит около 20 часов, то есть на выходные на даче заряжать не придется. Звук для таких габаритов плотный, баса хватает, а если взять две штуки — объединяются в стереопару. Anker плохих колонок не делает, а тут еще и купон уже в цене. Цена: 1 590 рублей (с купоном).

Купить Soundcore Select 4 Go

Наушники CMF Buds 2a

За полторы тысячи «активное шумоподавление» обычно значит «стало чуть тише». Здесь — нет: 42 дБ реально срезают гул метро и ровный шум в салоне самолета. Драйверы настраивала студия Dirac, и это слышно, звук не превращается в кашу на громкости выше средней. Четыре микрофона вытягивают голос на улице, защита IP54 переживет дождь и тренировку. До 8 часов на одном заряде без шумодава. Версия глобальная, с iPhone подключается сразу, без танцев с китайскими приложениями. Цена: 1 780 рублей.

Купить CMF Buds 2a

Робот-мойщик окон Chovery

Штука, которая присасывается к стеклу и ездит сама, оттирая грязь салфетками из микрофибры — десять штук лежат в коробке. Вы стоите с пультом и смотрите, как он работает. Настоящий смысл покупки открывается, если живете высоко или у вас панорамные окна: мыть внешнюю сторону, свесившись с подоконника на девятом этаже, — удовольствие сомнительное, а мойщиков вызывать дорого. Страховочный трос на месте, при отключении электричества робот остается висеть на стекле, а не летит вниз. Одна помывка окон в сезон — и вещь себя окупила нервами. Цена: 3 510 рублей.

Купить робот-мойщик Chovery

ТВ-бокс Tanix TX5 на Android TV

Старый телевизор, который показывает картинку отлично, но приложения в нем открываются по десять секунд и половины сервисов нет вообще. Знакомо? Эта коробка за четыре тысячи делает из него нормальный смарт: 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, 4K, голосовой пульт. Ставится любой софт — и из Google Play, и мимо него, что в наших реалиях иногда важнее. Хорошее дополнение к Apple TV, если нужны сервисы, до которых tvOS так и не добралась. Вилка европейская, к розеткам подходит без переходников. Цена: 3 920 рублей.

Купить Tanix TX5

Радиоуправляемый монстр-трак

Формально игрушка от 14 лет. По факту рубятся в такое взрослые мужики на даче, пока дети смотрят и ждут своей очереди. Тридцать сантиметров в длину, металлическая рама, полный привод и честные 50 км/ч — на грунтовке эта штука летает так, что глазом не успеваешь вести. Аккумулятор на 1300 мАч в комплекте, хватает минут на двадцать активного катания. Подвеска переживает многое, если не устраивать прыжки с бордюра — хотя устоять сложно, проверено. Цена: 4 080 рублей.

Купить монстр-трак 1:16

Фотопринтер Xiaomi Pocket Photo Printer 1S

В галерее iPhone лежат тысячи снимков, которые никто никогда не увидит. Этот принтер вытаскивает их в реальный мир: отправили фото по Bluetooth — через минуту держите готовую карточку 2х3 дюйма. Картриджей нет вообще, краска зашита в саму бумагу по технологии ZINK, так что заправлять нечего и засохнуть нечему. Принтер помещается в сумку, работает от аккумулятора, настраивается через приложение. Отлично заходит на днях рождения и как подарок — особенно тем, кто вырос на полароидах. Цена: 4 810 рублей.

Купить Xiaomi Pocket Photo Printer 1S

Логика простая: собирайте корзину ровно под порог, а не гонитесь за дорогим товаром ради крупного номинала. Наушники CMF плюс ремешок — 1 890 рублей, добавили разветвитель UGREEN — уже 3 330 рублей, и HLV150 забирает свои 150. Хотите порог 5 000 — докидываете колонку и вводите HLV400 или SMJLY400. И не забывайте про купоны продавцов: они живут отдельно от промокода и складываются с ним. У колонки Soundcore купон уже учтен в цене, но по остальным позициям загляните в карточку — иногда там лежит еще сотня-другая рублей.

Не решили, что взять, или сомневаетесь в продавце? Обсудить покупку можно в нашем чате в МАКС — там всегда подскажут, что берут, а от чего лучше держаться подальше. А все новости и подборки выходят в канале AppleInsider в МАКС.

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