Скачать Т-Банк на айфон: новое приложение Toastmas в App Store

Банковские приложения под санкциями давно превратились в игру в прятки с App Store. Буквально на днях в App Store вернулся Альфа-Банк, а теперь подтянулся и Т-Банк, причём как обычно с выдумкой. Его клиент снова в магазине под названием Toastmas, да ещё и в категории «Образ жизни». Я скачал, зашёл в свой счёт и убедился, что это полностью рабочий клиент банка. Рассказываю, как это устроено, что внутри и сколько у вас времени.



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Как найти приложение Т-Банка Toastmas в App Store

О новом приложении банк объявил сам, в своём Telegram-канале. Формулировка получилась издевательски вежливой: мол, обновили клиент для iOS, теперь с красивой юбилейной иконкой. На картинке к посту фирменный щит с буквой T и цифрой 20. Банку и правда двадцать лет, так что формальный повод есть, хоть к сути происходящего он отношения не имеет.

На деле никакого обновления нет. Есть новое приложение в магазине. В App Store оно лежит как Toastmas, разработчик Gerald Sassoon. Скриншоты в описании рассказывают про ивенты, тосты, сценарии мероприятий и списки гостей. Выглядит как органайзер для тамады: расписание праздника, контакты команды, чек-листы подготовки, заготовки тостов. Отсюда и название, Toastmas, почти toastmaster. Кто-то в банке явно повеселился, придумывая легенду, и сделал это с душой. Карточка в магазине выглядит настолько правдоподобно, что человек со стороны ничего не заподозрит.

Иконка тоже не случайная. Чёрный квадрат с белой буквой T и жёлтым треугольником сбоку. Если присмотреться, это разобранный на части логотип банка. Достаточно похоже, чтобы свои сразу узнали, и достаточно непохоже, чтобы пройти модерацию Apple. По крайней мере на какое-то время.

Скачать новый Т-Банк

Главное во всей истории прячется в одной строчке описания. Приложение работает на iOS 27, включая бета-версии. Для тех, кто уже сидит на осенней бете, это редкая удача. Обычные сборки банковских клиентов на бетах часто отваливаются, выдают ошибки на старте или вовсе не пускают внутрь. Здесь же всё запускается штатно. Следить за тем, как банк протаскивает клиент мимо запретов, удобно в нашем Telegram-канале про технологии, такие истории мы разбираем регулярно.

Вход в Т-Банк без СМС: как работает авторизация через старое приложение

Дальше самое интересное. Я ожидал привычную возню с номером телефона и кодом из СМС, но получил кое-что удобнее.

После запуска Toastmas показал экран «Войдите без кода из СМС». Логика такая: приложение предлагает открыть старый клиент банка, который уже стоит на телефоне, чтобы по нему меня узнать. Жмёшь «Войти без кода», система перекидывает в прежнее приложение, оно подтверждает личность, и ты возвращаешься уже авторизованным. Никаких СМС и ожидания кода, который вечно приходит с задержкой. Если старого приложения на телефоне нет, есть кнопка «Пропустить» и обычный вход по номеру и паролю.

Следом мне предложили подключить Face ID вместо кода, чтобы каждый раз не вводить пароль при входе. Я подключил, это стандартная история для всех клиентов банка, работает ровно так же, как в любом приложении с распознаванием лица. Один взгляд на экран, и ты внутри. Кстати, если вы уже вошли, а под рукой понадобились реквизиты, держите инструкцию, как посмотреть номер карты без пластика на руках.

После этого открылся знакомый главный экран. Мой счёт, карта Black, баланс, траты за июнь, кэшбэк и бонусы, кнопки переводов по телефону, оплаты айфоном и сканирования QR. Внизу привычные вкладки: «Главная», «Платежи», «Город», «Чат», «Витрина». Всё на месте и живое, ничего не урезано.

Работают ли уведомления и пуши в новом приложении Т-Банка

Тут важно понять одну вещь. Toastmas это не временная заглушка и не урезанная версия на пару экранов. Это полноценное приложение Т-Банка с другим именем на иконке и в карточке магазина. Всё, к чему вы привыкли, осталось ровно там же, где и было.

Переводы по номеру телефона работают. Оплата через iPhone на месте. Кэшбэк, бонусные программы, история операций, чат с поддержкой, оплата по QR-коду, городские сервисы, витрина с предложениями. Я полистал основные разделы и не нашёл ничего, что отвалилось бы при переезде под новое имя. По ощущениям это тот же клиент, которым я пользовался до удаления, просто с другой иконкой на рабочем столе.

Отдельно банк подчёркивает, что в новом приложении работают пуши. Для банковского клиента это едва ли не важнее самой иконки. Без уведомлений о списаниях, поступлениях и кодах подтверждения пользоваться банком неудобно и порой небезопасно: вы просто не видите вовремя, что по карте кто-то платит. В прошлых обёртках с пушами бывали проблемы, поэтому отдельное упоминание рабочих уведомлений в этот раз дорогого стоит. Если они и правда не отваливаются, это лучшая версия маскировки из всех, что банк выпускал. Если при переезде что-то всё же не заведётся, пишите в наш чат в Telegram или загляните в наш чат в МАКС, подскажем по горячим следам.

Единственное, чего ждать не стоит, это обновлений через App Store после того, как приложение неизбежно удалят. Но об этом подробнее ниже.

Почему приложение Т-Банка лучше скачать прямо сейчас

Если вы клиент Т-Банка и сидите на айфоне, ответ простой: скачивайте, пока дают. Особенно если у вас бета iOS 27 или вы недавно сносили старое приложение и остались без рабочего клиента. Toastmas закрывает обе проблемы разом.

Спешка тут не для красного словца. Такие приложения живут от нескольких дней до пары недель, дальше Apple их вычищает. Кто успел установить, продолжает пользоваться даже после удаления: само приложение с телефона никуда не девается, пропадает лишь возможность скачать его заново. Перестают приходить и обновления через магазин. Если банк выпустит важную правку или Apple что-то сломает в новой iOS, придётся снова искать свежую обёртку и переустанавливать. Так что один раз поставить и забыть не выйдет.

Порядок действий короткий. Открываете официальную ссылку банка, ставите приложение из App Store, запускаете, выбираете вход без кода через старый клиент или обычный вход по номеру, подключаете Face ID. Дальше пользуетесь как раньше. На всё уходит минута.

Один важный момент про безопасность. Ставить приложение от незнакомого Gerald Sassoon по умолчанию страшновато, и это правильный инстинкт. Но здесь происхождение подтверждено официальным каналом банка, а ссылка ведёт на его собственный домен t.tb.ru. Это снимает главный риск нарваться на фальшивку. А вот если такое же приложение вам прислали из случайного чата или с левого сайта, не ставьте ни в коем случае. Под видом банковского клиента мошенникам легко подсунуть что угодно, и доступ к вашим деньгам того не стоит.

История, конечно, абсурдная. Крупный банк прячет приложение под видом органайзера для тамады и обновляет иконку под предлогом юбилея, лишь бы протащить клиент мимо модерации. Но пока схема работает, грех не воспользоваться. Скачать можно по ссылке: официальная страница Т-Банка. А чтобы не пропустить момент, когда эту версию удалят и появится новая, подписывайтесь на наш канал в МАКС, мы сразу даём свежие ссылки.