Купил UGREEN Nexode 300W и заряжаю всю технику Apple одной зарядкой: плюсы, минусы и цена

Если у вас на столе каждый вечер выстраивается очередь из гаджетов, ожидающих подзарядки, — вы меня поймёте. iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, а иногда ещё и наушники. Пять устройств — и к каждому свой адаптер. Провода путаются, розеток не хватает, а удлинитель выглядит так, будто из него растёт куст. Ранее я советовал вам классный магнитный повербанк для iPhone, а теперь пришло время зарядки. Я долго искал способ решить проблему с кучей адаптеров одним устройством. И, кажется, нашёл — UGREEN Nexode 300W GaN 5-в-1.



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Это настольная зарядная станция с суммарной мощностью 300 Вт, четырьмя портами USB-C и одним USB-A. Построена на базе двух чипов GaNFast III — тех самых нитрид-галлиевых транзисторов, которые позволяют упаковать серьёзную мощность в относительно компактный корпус. На момент покупки она обошлась мне примерно в 7 500 рублей на AliExpress с учётом купона продавца. С учётом того, что одна только оригинальная зарядка Apple на 140 Вт стоит дороже, — цена более чем адекватная.

Сколько ватт выдаёт UGREEN 300W при подключении нескольких устройств

Самое интересное в UGREEN Nexode 300W — это гибкая система распределения мощности. Зарядка сама определяет, сколько ватт отдать каждому подключённому устройству, в зависимости от количества занятых портов. И здесь есть нюансы, которые стоит разобрать.

Когда вы используете только один порт, верхний USB-C выдаёт до 140 Вт. Это максимум, и его хватит даже для MacBook Pro 16 дюймов. Второй и третий порты USB-C по отдельности способны выдать до 100 Вт, четвёртый — до 45 Вт, а единственный USB-A — до 22,5 Вт.

Но стоит подключить два устройства одновременно, и мощности перераспределяются. Например, если заняты первый и второй USB-C, первый по-прежнему отдаёт 140 Вт, а второй — уже 100 Вт. Если же к первому USB-C добавить USB-A, то распределение будет 140 Вт и 22,5 Вт. Логика понятная: зарядка всегда старается отдать максимум первому порту.

При трёх подключённых устройствах типичный сценарий — 140, 100 и 60 Вт по USB-C. А вот при пяти занятых портах мощности распределяются так: 140, 65, 45, 20 Вт по USB-C и 22,5 Вт по USB-A. Суммарно — чуть меньше 300 Вт, что укладывается в заявленные характеристики. Производитель подробно расписал все возможные комбинации прямо на странице товара, и я настоятельно рекомендую с ними ознакомиться перед покупкой. Кстати, недавно я также протестировал UGREEN Smart Tag вместо AirTag — у бренда вообще много интересных аксессуаров.

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Зарядка для всей техники Apple от одного адаптера

А теперь к самому интересному — как это работает в реальной жизни с техникой Apple. Мой ежедневный набор: MacBook Air, iPhone, iPad, Apple Watch и AirPods Pro. Пять устройств — ровно пять портов. Совпадение? Думаю, нет.

MacBook Air я подключаю к первому порту USB-C. Ему вполне хватает 140 Вт — ноутбук заряжается даже быстрее, чем от комплектного адаптера на 30 или 35 Вт (если вы покупали базовую комплектацию, вы понимаете, о чём я). Даже в режиме активной работы зарядка успевает восполнять энергию.

iPad отправляется во второй порт USB-C. При полной загрузке всех пяти портов он получает около 65 Вт — это с огромным запасом для планшета, которому и 20 Вт за глаза. iPhone — в третий порт, где даже 45 Вт при пяти подключённых устройствах — это быстрая зарядка. За полчаса iPhone набирает примерно 50-60 процентов, что вполне сопоставимо с отдельным быстрым адаптером.

Apple Watch вешаю на четвёртый USB-C через кабель с магнитной шайбой. Часам нужно совсем немного — даже 20 Вт для них избыточны. А AirPods Pro подключаю к порту USB-A. Кейс наушников заряжается медленно в любом случае, так что 22,5 Вт — это больше, чем достаточно. Результат: одна зарядная станция, одна розетка, один сетевой кабель. Стол наконец-то свободен от клубка проводов и армии адаптеров. Ради одного этого зарядку уже стоило покупать.

Греется ли UGREEN Nexode 300W при полной нагрузке

Первый вопрос, который возникает при виде 300-ваттного зарядного устройства размером чуть больше кружки, — а не загорится ли оно? Вопрос справедливый, и UGREEN к нему подготовилась.

Корпус Nexode 300W сделан из матового пластика и алюминия. При полной нагрузке всех пяти портов зарядка ощутимо нагревается, но не обжигает. По данным независимых тестов, максимальная температура корпуса при длительной работе на полную мощность достигает примерно 50 градусов — это уровень чашки с остывающим чаем. Неприятно держать в руке, но для настольного устройства абсолютно нормально.

Внутри установлена система термозащиты, которая, по заявлению производителя, замеряет температуру 800 раз в секунду. Звучит как маркетинговый перебор, но факт остаётся фактом: за несколько месяцев использования зарядка ни разу не отключилась из-за перегрева, не выдавала запах и не вызывала никаких опасений. Есть также защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки по току.

Отдельно отмечу, что зарядка работает бесшумно. Никаких вентиляторов, никакого писка дросселей. Для устройства, которое стоит на рабочем столе рядом с монитором, это критически важно. Я работаю в тишине, и любой посторонний звук меня раздражает. С UGREEN Nexode 300W этой проблемы просто не существует. Не можете определиться с зарядкой или нужен совет по аксессуарам? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

UGREEN Nexode 300W вместо зарядок Apple: плюсы и ограничения

Если у вас экосистема Apple из нескольких устройств — MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods — эта зарядка решает проблему, о которой вы, возможно, даже не задумывались. Вы просто привыкли к пяти адаптерам и забитому удлинителю. Но стоит попробовать одну станцию на всё — и обратно уже не хочется.

UGREEN Nexode 300W — не идеальное устройство. Оно довольно тяжёлое (около 870 граммов), так что в поездку вы его вряд ли возьмёте. Для путешествий лучше посмотреть на более компактные варианты на 65 или 100 Вт. Но как настольная зарядная станция для дома или офиса — это одно из лучших решений на рынке.

За свои 7 500 рублей вы получаете замену пяти отдельным адаптерам, поддержку PD 3.1 с EPR до 140 Вт, технологию GaN для компактности и энергоэффективности, а также комплектный кабель USB-C на 240 Вт. А если возьмете еще промокод UGK9EU, то сможете уменьшить цену на 3 доллара. Для владельца техники Apple — практически идеальный вариант. Мой стол наконец-то выглядит аккуратно, и мне не нужно каждый вечер разбираться, какой адаптер от какого устройства. Одна зарядка — и вся техника к утру готова к работе.

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