Уведомления в МАКС на iPhone снова заработали: пошаговая инструкция, как их включить

После того как МАКС убрали из App Store, владельцы айфонов остались без главного — пуш-уведомлений. Сообщение приходит, а вы узнаёте о нём, только когда сами открываете мессенджер. Удобным это не назовёшь, особенно если в МАКС у вас рабочие чаты или семья. Пропустить важный звонок или просьбу что-то срочно посмотреть в такой ситуации проще простого.



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Хорошая новость — проблему наконец решили. Уведомления заработали в веб-версии МАКС, и приходят они теперь как от обычного приложения. Я всё проверил на своём iPhone, и да, пуши долетают исправно. С баннером на экране блокировки, со звуком. Даже на Apple Watch всё прилетает, но об этом чуть позже. Раньше единственным способом не пропускать сообщения было держать мессенджер открытым или регулярно туда заглядывать. Теперь этот костыль больше не нужен. Достаточно один раз всё настроить, и МАКС снова будет тревожить вас ровно тогда, когда это нужно.

Как включить уведомления в МАКС на iPhone

Весь фокус в том, чтобы добавить веб-версию на домашний экран как отдельное приложение. Это так называемое PWA, и именно в таком виде МАКС получает право слать пуши. Просто открытая в браузере вкладка уведомления не покажет, так что выполняйте всё по шагам.

Откройте в браузере адрес web.max.ru. Нажмите кнопку «Поделиться». В списке выберите пункт «Добавить на экран домой». Запустите добавленное веб-приложение с домашнего экрана. Авторизуйтесь по номеру телефона, как при обычном входе. Когда приложение спросит, можно ли присылать уведомления, нажмите «Разрешить».

Вот и всё. С этого момента оповещения начнут приходить так, как вы привыкли — с баннерами, звуком и счётчиком на иконке. Тот самый запрос на разрешение, который вы раньше видели в полноценном приложении, теперь всплывает и в PWA. Жмёте «Разрешить» и забываете о проблеме.

Важный момент — запускать МАКС после установки нужно именно с иконки на домашнем экране, а не из вкладки браузера. Только в этом режиме веб-приложение работает как самостоятельная программа и имеет право показывать пуши. Если открыть тот же адрес обычной вкладкой, система будет считать это просто сайтом, и уведомлений вы не дождётесь.

Это, кстати, не единственный рабочий способ. Если PWA вам почему-то не подходит, можно вернуть оповещения через iMessage, об этом у нас есть отдельный разбор. А если случайно нажали «Не разрешать», ничего страшного — уведомления можно включить вручную через настройки, об этом ниже.

Через какой браузер лучше устанавливать МАКС на iPhone

Тут есть нюанс, который сэкономит вам нервы. Добавлять веб-приложение лучше через Chrome, а не через Safari.

Причина простая. Когда вы добавляете МАКС на домашний экран из Chrome, у иконки появляется нормальный логотип мессенджера, как у обычного приложения из App Store. А вот Safari эту иконку почему-то не подтягивает, и на экране оказывается невзрачный безликий ярлык. На работу уведомлений это не влияет, пуши приходят в обоих случаях. Но если хочется, чтобы МАКС на домашнем экране выглядел опрятно и не выбивался из общего ряда иконок, ставьте его из Chrome.

Сам процесс при этом одинаковый. Меню «Поделиться», пункт «Добавить на экран домой», запуск, вход по номеру и разрешение на уведомления. Разница только в том, как выглядит значок.

Если у вас раньше уже был добавлен вариант из Safari, не поленитесь удалить его и пересоздать через Chrome. Так у вас останется одна аккуратная иконка вместо двух разных. Заодно проверьте, что вход выполнен под нужным номером, иногда после пересоздания приходится авторизоваться заново.

Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Где настроить уведомления МАКС на iPhone

Дальше всё работает по знакомым правилам iOS. Добавленное веб-приложение система воспринимает почти как любое другое, поэтому и уведомления настраиваются в привычном месте.

Зайдите в «Настройки» — «Уведомления», найдите в списке МАКС и крутите параметры под себя. Можно отключить звук, убрать баннеры с экрана блокировки, спрятать превью текста или, наоборот, вывести всё на передний план. Доступны и стили подачи — разовый баннер, который сам исчезает, или постоянный, который висит, пока вы его не уберёте. Те же фокусирования и расписания тоже действуют, так что ночные сообщения легко поставить на тишину.

Отдельно порадовало, что пуши доходят и до Apple Watch. Если айфон лежит в кармане или на зарядке, оповещение из МАКС спокойно прилетает на часы, и его можно прочитать или закрыть прямо с запястья. Никаких дополнительных приложений на сами часы ставить не нужно, всё работает через зеркалирование уведомлений с iPhone. Для тех, кто живёт в наручных оповещениях, это закрывает последний неудобный момент.

Если вы только перебираетесь на мессенджер, у нас есть подробная инструкция, как установить МАКС на iPhone в обход магазина. А заодно почитайте, почему удаление обрадовало многих владельцев айфонов в России — там всё не так однозначно.

Итог такой. Полноценного приложения из App Store у нас пока нет, но веб-версия с рабочими пушами почти полностью его заменяет. Пара минут на добавление через Chrome, одно нажатие «Разрешить», и МАКС снова напоминает о новых сообщениях вовремя. Если уведомления для вас были главной причиной недовольства, теперь поводов терпеть неудобство не осталось.

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