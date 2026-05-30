Что все покупают вместо Apple Watch?

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своей колонке утверждает: линейка Apple Watch замедлилась, а пользователи всё чаще выбирают браслеты Whoop, кольца Oura и новый Fitbit Air от Google. В самой Apple это понимают и обсуждают, как расширить линейку носимых устройств. Это пока не анонс и не утечка о конкретном продукте, а аналитика — но она помогает понять, куда движется рынок и стоит ли владельцам Apple Watch ждать перемен. Пока мы ждём новые модели Apple Watch, которые компания покажет в сентябре вместе с iPhone 18 Pro, самое время разобраться в ситуации.



Что происходит с продажами Apple Watch и конкурентов

Apple Watch выпускают с 2015 года и за это время они изменили рынок умных часов: сделали датчики здоровья обязательной частью таких устройств и принесли OLED-экраны в нишу, которую раньше считали экспериментальной. По подсчётам Bloomberg, суммарная выручка от Apple Watch — около $100 млрд.

Но за 11 лет развитие линейки замедлилось. Часы стали терять актуальность: покупатели всё чаще отказываются от устройств с большими экранами в пользу браслетов и колец, которые дольше работают без подзарядки и собирают больше данных о здоровье.

Цифры, которые приводит Bloomberg, говорят сами за себя. Продажи финской Oura выросли с 2,5 до 5,5 млн за год — с октября 2024-го по сентябрь 2025-го. Американский Whoop удвоил продажи в 2025 году. В мае 2026-го Google выпустила собственный браслет без экрана Fitbit Air, который уже привлёк внимание пользователей.

Главные преимущества таких устройств для пользователя простые:

дольше живут от одной зарядки, потому что нет энергоёмкого дисплея

меньше отвлекают: нет уведомлений и яркого экрана на руке

собирают больше данных о сне и восстановлении за счёт постоянного ношения

Apple Watch же по-прежнему построены вокруг экрана: уведомления, циферблаты, приложения. Это сильная сторона для одних сценариев и слабая — для тех, кому нужен именно тихий трекер здоровья.

Чем Apple Health отличается от Whoop и Oura

Важно подчеркнуть еще один важный момент: Apple Health ориентировано на клинические показатели, а не на выработку привычек. У Whoop и Oura — другой подход: рекомендации, разборы дня, ИИ-ассистенты, которые объясняют пользователю, что делать с собранными данными.

Apple пока не спешит активнее внедрять нейросети для прогнозов и медицинских советов. Причина — риски неточной диагностики и судебных исков. Это объясняет, почему Здоровье остаётся скорее архивом измерений, чем личным тренером.

Косвенный показатель внутренних настроений: старший вице-президент по интернет-сервисам Эдди Кью, по данным Bloomberg, лично пользуется Oura и Whoop и настаивает на масштабных изменениях стратегии Apple в области трекеров здоровья.

Что известно о неинвазивном глюкометре Apple Watch

Есть две темы, которые могли бы вернуть Apple Watch преимущество. Первая — неинвазивный мониторинг уровня глюкозы, то есть измерение сахара в крови без прокола пальца. О технологии говорил ещё Стив Джобс. Контроль над проектом передали старшему инженеру по аппаратному обеспечению Цзунцзяню Чену. Bloomberg осторожно пишет, что работа, возможно, сдвинулась с мёртвой точки.

Вторая тема — ИИ-коуч по здоровью под кодовым именем Mulberry. По данным источников Bloomberg, Apple свернула планы по запуску этого сервиса ещё в феврале 2026 года. То есть прямого ответа на ИИ-функции Whoop и Oura у Apple сейчас нет. Компания изучает и другие категории носимых устройств, но немногие из них близки к реализации.

Что происходит с командой Apple Watch и Fitness+

Ещё одна причина пробуксовки — смена людей, отвечавших за здоровье и фитнес:

операционный директор в сфере здравоохранения Джефф Уильямс ушёл в отставку в 2025 году

2 апреля 2026-го объявили об уходе руководителя Fitness+ Джея Бланика на фоне обвинений в домогательствах

16 апреля на пенсию вышел глава маркетинга Apple Watch Стэн Нг

часами и устройствами для умного дома теперь занимается Кайанн Дрэнс — глава по маркетингу iPhone

Гурман также упоминает, что с 2025 года к конкурентам перешли несколько десятков инженеров компании. Для пользователя это означает простую вещь: быстрых революционных изменений ждать не стоит. Тем не менее в watchOS 27 ожидается ряд новых функций, которые могут частично компенсировать отставание.

Какие гаджеты Apple готовит для здоровья и ИИ

Bloomberg допускает, что лёгкое носимое устройство с продвинутыми ИИ-функциями для здоровья и фитнеса может стать одним из самых перспективных продуктов Apple в следующем десятилетии. Но в ближайших планах, по данным агентства, другое:

умные очки

ИИ-наушники AirPods со встроенными камерами

устройство в виде кулона или броши

Другими словами, прямой ответ на Whoop, Oura и Fitbit Air — это, скорее, разговор на годы вперёд, а не на ближайший сентябрь.

Стоит ли переходить с Apple Watch на Whoop или Fitbit Air

Если коротко — нет. Apple Watch остаются сильными умными часами: уведомления, оплата, навигация, тренировки, ЭКГ и интеграция с iPhone никуда не делись. Колонка Гурмана — про стратегию и темпы развития, а не про то, что часы вдруг стали хуже.

Если вы выбираете устройство сейчас, имеет смысл честно ответить себе на один вопрос: что важнее — экран на руке и экосистема Apple или максимально незаметный трекер сна и восстановления с долгой автономностью. В первом случае Apple Watch по-прежнему очевидный выбор. Во втором — браслеты и кольца действительно дают то, чего у часов Apple пока нет, и это, похоже, понимают и в самой Apple.