Урвал по цене ниже рынка: 10 выгодных гаджетов с распродажи AliExpress, которые уже едут ко мне из Китая

На AliExpress снова стартовала большая распродажа «Ниже рынка», и в этот раз под нож пошли реально стоящие гаджеты, а не хлам ради красивой цифры. Мы отобрали десять позиций, где ценник опустился ощутимо ниже привычного рынка: смартфоны-долгожители, зарядки-хабы, колонки, детские часы и надёжные накопители. Если недавно вы уже присматривались к товарам для спорта с реальной пользой, то здесь техника на каждый день. Распродажа AliExpress тем и хороша, что выгодные предложения живут недолго, так что разглядывать можно спокойно, а решать лучше без лишних раздумий.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: тут ловим самые вкусные скидки первыми

Мощный смартфон Honor Win RT

Honor Win RT из тех аппаратов, что закрывают сразу все запросы: и на производительность, и на автономность, и на статусный вид. Чип здесь тянет тяжёлые игры без единого подвисания, батарея переживает самый насыщенный день, а корпус спокойно сойдёт за флагман вдвое дороже. Собственно, в этом вся соль текущего ценника: платите вы заметно меньше, чем просит рынок за похожий набор. Момент, чтобы забрать такой мощный смартфон, удачнее сложно придумать.

Цена: от 36 350 рублей

Honor Win RT

Какой планшет купить до 10 000 рублей

А вот хороший планшет до 10 000 для тех, кто устал переплачивать за бренд. Teclast P40HD не строит из себя премиум, зато честно отрабатывает базу: крупный экран под сериалы и учёбу, ёмкая батарея, крепкий корпус и слот под сим, чтобы интернет всегда был с собой. Ничего лишнего, всё строго по делу. За такие деньги найти рабочую лошадку без компромиссов непросто, и как раз сейчас ценник делает выбор совсем уж очевидным.

Цена: 7320 рублей

Teclast P40HD

Смартфон с очень мощной батареей

Главная фишка OnePlus Turbo 6V спрятана внутри, и это аккумулятор на 9000 мАч. С таким запасом про зарядку забываешь дня на три, что для активного пользователя звучит почти как фантастика. Добавьте сюда большой экран и фирменную внешность, которую узнают с одного взгляда. Новинка едва вышла, а уже попала под скидку, и такие совпадения обычно заканчиваются очень быстро. Если давно мечтали о телефоне-долгожителе, лучшего повода приглядеться не найти.

Цена: 21 500 рублей

OnePlus Turbo 6V

Беспроводная колонка для шумных вечеринок

Эту беспроводную колонку хочется включить погромче сразу после распаковки. W-KING BT261 выдаёт честные 80 Вт, а значит вечеринка на даче или домашние посиделки точно не останутся без саундтрека. Выглядит стильно, играет мощно, а отзывы у неё на удивление ровные, без привычного «ну, за свои деньги сойдёт». Тут она просто хороша. С учётом того, насколько качественная портативная акустика обычно бьёт по кошельку, нынешнее предложение выглядит той самой находкой, мимо которой пройти жалко.

Цена: 4900 рублей

Колонка W-KING BT261

Зарядное устройство UGREEN 200 Вт 8-в-1

Если на столе вечно клубок из проводов, блок UGREEN на 200 Вт наводит порядок одним движением. Восемь портов, USB-A и USB-C вперемешку, плюс подставка в комплекте, так что заряжать можно хоть ноутбук, хоть телефон, хоть всё разом. Мощности хватает даже самым прожорливым гаджетам. Для человека с полным рюкзаком техники это буквально спасение, а скидка на Али превращает разумную покупку в совсем уж приятную. Такие зарядные хабы с соотношением цены и качества встречаются редко.

Цена: 3960 рублей

Зарядка UGREEN 200 Вт

Детские умные часы с сим-картой

Детские смарт-часы, которые реально сложно отыскать в рознице, а зря. Они держат заряд заметно дольше конкурентов, переживают падения и активные игры, а сим-карта в часах означает, что ребёнок на связи всегда. Убежал в соседний двор, ушёл гулять с друзьями, вы спокойны и видите, где он. За такие возможности в отечественной рознице обычно просят ощутимо больше, поэтому нынешний ценник для родителей выглядит редкой удачей. Пропускать её, пожалуй, не стоит.

Цена: 3990 рублей

Часы Wonlex KT19Pro MAX

Наушники Soundcore by Anker Sport X20

Наушники для Айфона, созданные не для поездок в метро, а для настоящего пота. Sport X20 от Soundcore держатся за уши крючками так, что не слетят ни на пробежке, ни на турнике, а влаги они не боятся в принципе. И это ещё до разговора о звуке, который у Anker традиционно на высоте. Получается спортивная гарнитура без слабых мест, да ещё и по цене ниже той, к которой мы привыкли. Отличный момент занять место в спортивной сумке.

Цена: 4760 рублей

Наушники Soundcore Sport X20

Компрессор для накачки шин 70mai

Компрессор 70mai TP07 подкачает колесо машины, надует детский мяч перед выходом на площадку, а в темноте ещё и подсветит дорогу фонарём. По сути, несколько устройств упаковали в один компактный автомобильный насос. Такие универсалы удобно бросить в багажник и забыть до нужного момента. Учитывая скромный ценник на распродаже, взять одну на семью или сразу пару в подарок звучит абсолютно логично.

Цена: 2700 рублей

Компрессор 70mai TP07

Недорогой сенсорный монитор для ПК

Второй экран без переплаты за бренд: сенсорный UPERFECT на 15.6 дюйма подключается к ноутбуку или телефону и мгновенно расширяет рабочее пространство. Тем, кому вечно тесно в одном окне, а iPad не по бюджету, это идеальный компромисс. Ценник сейчас такой, что затея с апгрейдом рабочего места перестаёт быть роскошью.

Цена: 6460 рублей

Монитор UPERFECT 15.6″

Быстрый накопитель с USB 3.2 Gen 2

Пора попрощаться со старым HDD, который в любой момент грозит унести с собой важные файлы. Флешка MOVESPEED с интерфейсом USB 3.2 Gen 2 гонит данные на скорости до 1090 МБ/с, а объёмы идут вплоть до терабайта. Подключается и к ПК, и к смартфону, и к планшету, так что архив всегда под рукой. Надёжное внешнее хранилище, которое не подведёт в самый неподходящий момент. А раз оно ещё и подешевело, тянуть с переездом файлов смысла нет.

Цена: 4430 рублей

Накопитель MOVESPEED

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 EriD: Kra2449mN&