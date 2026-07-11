Урвал по цене ниже рынка: 10 выгодных гаджетов с распродажи AliExpress, которые уже едут ко мне из Китая

Иван Герасимов

На AliExpress снова стартовала большая распродажа «Ниже рынка», и в этот раз под нож пошли реально стоящие гаджеты, а не хлам ради красивой цифры. Мы отобрали десять позиций, где ценник опустился ощутимо ниже привычного рынка: смартфоны-долгожители, зарядки-хабы, колонки, детские часы и надёжные накопители. Если недавно вы уже присматривались к товарам для спорта с реальной пользой, то здесь техника на каждый день. Распродажа AliExpress тем и хороша, что выгодные предложения живут недолго, так что разглядывать можно спокойно, а решать лучше без лишних раздумий.

Разбираемся, что успеть купить, пока на Али идет распродажа. Фото.

Разбираемся, что успеть купить, пока на Али идет распродажа

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: тут ловим самые вкусные скидки первыми

Мощный смартфон Honor Win RT

Мощный смартфон Honor Win RT. Одна из жемчужин мобильного рынка прямо сейчас. Фото.

Одна из жемчужин мобильного рынка прямо сейчас

Honor Win RT из тех аппаратов, что закрывают сразу все запросы: и на производительность, и на автономность, и на статусный вид. Чип здесь тянет тяжёлые игры без единого подвисания, батарея переживает самый насыщенный день, а корпус спокойно сойдёт за флагман вдвое дороже. Собственно, в этом вся соль текущего ценника: платите вы заметно меньше, чем просит рынок за похожий набор. Момент, чтобы забрать такой мощный смартфон, удачнее сложно придумать.

Цена: от 36 350 рублей

Honor Win RT

Какой планшет купить до 10 000 рублей

Какой планшет купить до 10 000 рублей. Планшет, где есть все основное — без переплат за ерунду. Фото.

Планшет, где есть все основное — без переплат за ерунду

А вот хороший планшет до 10 000 для тех, кто устал переплачивать за бренд. Teclast P40HD не строит из себя премиум, зато честно отрабатывает базу: крупный экран под сериалы и учёбу, ёмкая батарея, крепкий корпус и слот под сим, чтобы интернет всегда был с собой. Ничего лишнего, всё строго по делу. За такие деньги найти рабочую лошадку без компромиссов непросто, и как раз сейчас ценник делает выбор совсем уж очевидным.

Цена: 7320 рублей

Teclast P40HD

Смартфон с очень мощной батареей

Смартфон с очень мощной батареей. OnePlus Turbo 6V приятно удивит вас автономностью. Фото.

OnePlus Turbo 6V приятно удивит вас автономностью

Главная фишка OnePlus Turbo 6V спрятана внутри, и это аккумулятор на 9000 мАч. С таким запасом про зарядку забываешь дня на три, что для активного пользователя звучит почти как фантастика. Добавьте сюда большой экран и фирменную внешность, которую узнают с одного взгляда. Новинка едва вышла, а уже попала под скидку, и такие совпадения обычно заканчиваются очень быстро. Если давно мечтали о телефоне-долгожителе, лучшего повода приглядеться не найти.

Цена: 21 500 рублей

OnePlus Turbo 6V

Беспроводная колонка для шумных вечеринок

Беспроводная колонка для шумных вечеринок. Эта модель радует качеством звука, невысокой ценой и качеством сборки. Фото.

Эта модель радует качеством звука, невысокой ценой и качеством сборки

Эту беспроводную колонку хочется включить погромче сразу после распаковки. W-KING BT261 выдаёт честные 80 Вт, а значит вечеринка на даче или домашние посиделки точно не останутся без саундтрека. Выглядит стильно, играет мощно, а отзывы у неё на удивление ровные, без привычного «ну, за свои деньги сойдёт». Тут она просто хороша. С учётом того, насколько качественная портативная акустика обычно бьёт по кошельку, нынешнее предложение выглядит той самой находкой, мимо которой пройти жалко.

Цена: 4900 рублей

Колонка W-KING BT261

Зарядное устройство UGREEN 200 Вт 8-в-1

Зарядное устройство UGREEN 200 Вт 8-в-1. Мощный хаб зарядит все, что есть в доме!. Фото.

Мощный хаб зарядит все, что есть в доме!

Если на столе вечно клубок из проводов, блок UGREEN на 200 Вт наводит порядок одним движением. Восемь портов, USB-A и USB-C вперемешку, плюс подставка в комплекте, так что заряжать можно хоть ноутбук, хоть телефон, хоть всё разом. Мощности хватает даже самым прожорливым гаджетам. Для человека с полным рюкзаком техники это буквально спасение, а скидка на Али превращает разумную покупку в совсем уж приятную. Такие зарядные хабы с соотношением цены и качества встречаются редко.

Цена: 3960 рублей

Зарядка UGREEN 200 Вт

Детские умные часы с сим-картой

Детские умные часы с сим-картой. Продавец предлагает массу вариантов с разным дизайном. Фото.

Продавец предлагает массу вариантов с разным дизайном

Детские смарт-часы, которые реально сложно отыскать в рознице, а зря. Они держат заряд заметно дольше конкурентов, переживают падения и активные игры, а сим-карта в часах означает, что ребёнок на связи всегда. Убежал в соседний двор, ушёл гулять с друзьями, вы спокойны и видите, где он. За такие возможности в отечественной рознице обычно просят ощутимо больше, поэтому нынешний ценник для родителей выглядит редкой удачей. Пропускать её, пожалуй, не стоит.

Цена: 3990 рублей

Часы Wonlex KT19Pro MAX

Наушники Soundcore by Anker Sport X20

Наушники для Айфона, созданные не для поездок в метро, а для настоящего пота. Sport X20 от Soundcore держатся за уши крючками так, что не слетят ни на пробежке, ни на турнике, а влаги они не боятся в принципе. И это ещё до разговора о звуке, который у Anker традиционно на высоте. Получается спортивная гарнитура без слабых мест, да ещё и по цене ниже той, к которой мы привыкли. Отличный момент занять место в спортивной сумке.

Цена: 4760 рублей

Наушники Soundcore Sport X20

Компрессор для накачки шин 70mai

Компрессор для накачки шин 70mai. Вещь достаточно громоздкая с виду, но по факту очень компактная. Фото.

Вещь достаточно громоздкая с виду, но по факту очень компактная

Компрессор 70mai TP07 подкачает колесо машины, надует детский мяч перед выходом на площадку, а в темноте ещё и подсветит дорогу фонарём. По сути, несколько устройств упаковали в один компактный автомобильный насос. Такие универсалы удобно бросить в багажник и забыть до нужного момента. Учитывая скромный ценник на распродаже, взять одну на семью или сразу пару в подарок звучит абсолютно логично.

Цена: 2700 рублей

Компрессор 70mai TP07

Недорогой сенсорный монитор для ПК

Недорогой сенсорный монитор для ПК. Прокачайте свою многозадачность с помощью этого монитора. Фото.

Прокачайте свою многозадачность с помощью этого монитора

Второй экран без переплаты за бренд: сенсорный UPERFECT на 15.6 дюйма подключается к ноутбуку или телефону и мгновенно расширяет рабочее пространство. Тем, кому вечно тесно в одном окне, а iPad не по бюджету, это идеальный компромисс. Ценник сейчас такой, что затея с апгрейдом рабочего места перестаёт быть роскошью.

Цена: 6460 рублей

Монитор UPERFECT 15.6″

Быстрый накопитель с USB 3.2 Gen 2

Быстрый накопитель с USB 3.2 Gen 2. Размером с флешку, а памяти — хоть отбавляй. Фото.

Размером с флешку, а памяти — хоть отбавляй

Пора попрощаться со старым HDD, который в любой момент грозит унести с собой важные файлы. Флешка MOVESPEED с интерфейсом USB 3.2 Gen 2 гонит данные на скорости до 1090 МБ/с, а объёмы идут вплоть до терабайта. Подключается и к ПК, и к смартфону, и к планшету, так что архив всегда под рукой. Надёжное внешнее хранилище, которое не подведёт в самый неподходящий момент. А раз оно ещё и подешевело, тянуть с переездом файлов смысла нет.

Цена: 4430 рублей

Накопитель MOVESPEED

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 EriD: Kra2449mN&

Лучшее на АлиэкспрессОбзоры техники AppleСкидки на АлиЭкспресс
Новости по теме: Скидки на АлиЭкспресс
Топ-6 портативных колонок Tronsmart для дома, поездок и летних вечеринок с друзьями. Фото.
Топ-6 портативных колонок Tronsmart для дома, поездок и летних вечеринок с друзьями
Не только для зарядки. 10 гениальных способов использовать порт USB-C на твоём iPhone. Фото.
Не только для зарядки. 10 гениальных способов использовать порт USB-C на твоём iPhone
Что нельзя заказывать на Алиэкспрессе в 2026 году — за эти товары могут посадить. Фото.
Что нельзя заказывать на Алиэкспрессе в 2026 году — за эти товары могут посадить