Топ-6 портативных колонок Tronsmart для дома, поездок и летних вечеринок с друзьями

Портативную колонку обычно покупают под настроение: захотелось музыки во дворе, и вот вы уже листаете каталог. Повод как раз есть. «Яндекс Музыка» на Айфоне обновила «Мою волну», и теперь она сама понимает, работаете вы или отдыхаете, и подбирает треки под момент. Слушать такое через динамик смартфона просто жалко. Разбираю шесть портативных колонок Tronsmart: одна под дачу, другая под ванную, третья под караоке.



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А что действительно приятно, так это то, что колонки Tronsmart перестали быть чисто маркетплейсовой историей. Бренд официально зашёл в федеральные сети: DNS с его 2500 магазинами, Билайн и restore:. Значит, устройство можно послушать вживую перед покупкой, а гарантия и возврат работают в том же магазине по закону о защите прав потребителей.

Мощная Bluetooth-колонка для вечеринок

Если вечеринка планируется на даче или во дворе, берите Tronsmart Bang Max. Мощность 130 Вт перекрывает разговоры, ветер и шипение мангала, так что музыку слышно даже в дальнем углу участка. Это тот случай, когда громкость есть куда добавлять, а не выкручивать ползунок на максимум и надеяться.

Автономность до 24 часов снимает вопрос розетки: зарядили Tronsmart Bang Max вечером, играете весь следующий день, и удлинитель через весь газон тянуть не нужно. Защита IPX6 держит дождь и брызги у бассейна, поэтому при первой туче колонку можно спокойно оставить на месте.

Отдельная история: у модели есть вход для микрофона и гитары. Кто-то из гостей умеет петь или принёс инструмент, и вечер уходит совсем в другую сторону. Подключение по Bluetooth 5.3, зарядка через USB-C, а эквалайзер настраивается в приложении Tronsmart под конкретный двор и конкретный плейлист.

Колонка для караоке с микрофоном

Караоке дома живёт по своим законам, и под них сделана Tronsmart Halo 200. Мощность 120 Вт с запасом закрывает гостиную и даже большой зал на даче, а до 18 часов работы хватает на семейный вечер, даже если петь начнут все по очереди и по второму кругу.

Подсветка по корпусу переводит обычный ужин в формат вечеринки, а эквалайзер в приложении Tronsmart можно подкрутить под голос, а не под бас. Разница слышна сразу: вокал перестаёт тонуть в минусовке, и петь становится намного комфортнее. Защита IPX4 прикрывает от брызг, поэтому на кухне и на веранде Tronsmart Halo 200 чувствует себя отлично.

Модель хорошо заходит как подарок. Родителям, друзьям с детьми, коллегам на новоселье: коробку открывают, микрофон подключают, и вечер дальше идёт сам собой.

Портативная колонка для улицы

На природе важна не громкость сама по себе, а сочетание запаса по звуку и защиты. Tronsmart T8 выдаёт 40 Вт и работает до 18 часов, чего хватает на полный день у воды или на выезд с ночёвкой. Tronsmart T7 играет на 30 Вт и держит до 12 часов, зато его проще носить с собой и передавать из рук в руки.

Обе модели получили защиту IPX7, то есть спокойно переживают ливень, мокрый песок и падение в воду. Для кемпинга, рыбалки или шашлыков на берегу это ровно та надёжность, которая нужна: колонку не нужно беречь, её нужно слушать.

Логика выбора простая. Tronsmart T8 берут, когда компания большая, а место открытое и звук уходит в поле. Tronsmart T7 подойдёт тем, кому важнее компактность и цена, при этом на веранде или у палатки он звучит убедительнее любого телефона.

Компактная портативная колонка в поездку

Tronsmart Trip 2 та самая колонка, которую не жалко бросить в рюкзак. Вес 328 граммов ощущается как треть бутылки воды: через километр пути вы про неё просто забудете, а музыка при этом никуда не денется.

Внутри 20 Вт мощности и до 20 часов автономности, так что одного заряда хватает на выходные в горах или на дорогу до моря и обратно. Защита IPX7 позволяет не думать о погоде: дождь, брызги на пляже, случайное купание в реке, Tronsmart Trip 2 после этого продолжает играть как ни в чём не бывало.

Формат идеально ложится на велопрогулку, палатку, душ и утреннюю кухню. Крепится на рюкзак, заряжается через USB-C от того же павербанка, что и смартфон, подключается по Bluetooth 5.3 за секунду. У меня в поездку чаще всего едет именно эта модель.

Беспроводная колонка с чистым звуком для дома

Дома сотни ватт не нужны. Куда важнее, чтобы звук оставался чистым на средней громкости, а колонка не занимала полстола. Tronsmart T8 Mini выдаёт 16 Вт, и этого достаточно, чтобы фоновая музыка заполняла комнату, а голоса в подкасте оставались разборчивыми.

До 20 часов работы означает, что заряжать её вы будете примерно раз в неделю, а защита IPX7 открывает доступ на кухню и в ванную. Готовите под музыку, включаете плейлист в душе, переносите Tronsmart T8 Mini на балкон, никаких лишних мыслей.

Подключение по Bluetooth 5.3 держится стабильно, зарядка идёт через USB-C, эквалайзер настраивается в приложении Tronsmart под вкус и под комнату. Рабочая лошадка для фоновой музыки, подкастов и фильмов на ноутбуке, которая стоит недорого и служит долго.

Где купить колонку Tronsmart в России

Портативная акустика Tronsmart появилась в каталогах DNS, Билайн и restore:, и это меняет сам сценарий покупки. Колонку можно послушать вживую, прикинуть габариты, сравнить Tronsmart T7 и Tronsmart T8 рядом на витрине, а потом вернуться в тот же магазин по гарантии.

Смотреть все колонки Tronsmart

Онлайн бренд по-прежнему продаётся в официальных магазинах на OZON, Wildberries и Яндекс Маркете. Все актуальные модели поддерживают Bluetooth 5.3, зарядку через USB-C и настройку эквалайзера в фирменном приложении, так что базовый набор одинаковый, а различаются мощность, автономность и сценарий.