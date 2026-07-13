Сколько времени ребёнку можно сидеть в телефоне — нормы для каждого возраста

Минпросвещения впервые сформулировало нормы экранного времени для детей и разослало их по регионам. Речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизоре, и для каждого возраста ведомство прописало свой лимит. Сразу отмечу главное: это не запрет и не обязательные правила, а методические рекомендации для родителей и педагогов. Для владельцев техники Apple это в первую очередь повод понять, что именно предлагает министерство и как эти цифры ложатся на встроенные инструменты iPhone, iPad и Mac. Кстати, вполне возможно, что после этого материала вы захотите настроить родительский контроль на iPhone ребенка. Давайте разберем все по порядку.



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Нормы экранного времени для детей по возрасту

По смартфонам рекомендации привязаны к возрасту. До трех лет смартфон советуют исключить полностью, а дальше лимит постепенно растет:

2–3 года — до 20 минут в день

3–7 лет — до 1 часа в день

7–11 лет — до 1,5 часа в день

11–16 лет — до 2 часов в день

Отдельно стоит выделить возраст до трех лет: врачи и психологи давно рекомендуют не давать малышам смартфон вовсе, и здесь позиция министерства с ними полностью совпадает.

Логика в целом простая: чем младше ребенок, тем меньше времени с экраном. Для подростков верхняя планка два часа в день, и это уже сопоставимо с тем, сколько взрослый в среднем проводит в одних только мессенджерах. Хотите первыми узнавать про новые функции iOS и полезные лайфхаки? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие темы подробно.

Сколько ребёнку можно сидеть за компьютером без перерыва

Здесь акцент смещен не столько на общее количество часов, сколько на перерывы. Главное правило не сидеть подряд без пауз:

7–11 лет — не более 30 минут подряд, с перерывами каждые 20 минут для гимнастики глаз и разминки

12–14 лет — не более 45 минут подряд, затем обязательный перерыв

15–17 лет — суммарно 1–2 часа в день с перерывами и чередованием с офлайн-занятиями

Хорошим ориентиром служит известное правило 20-20-20: каждые 20 минут нужно смотреть 20 секунд на объект примерно в шести метрах от себя. Оно как раз снимает напряжение с глаз при долгой работе за экраном и легко запоминается даже школьнику.

Подход вполне разумный. Усталость глаз и осанка зависят не только от общего времени, но и от того, делает ли ребенок паузы. Если школьник, например, играет на Mac или разбирается, как вернуть чат в Roblox, перерывы каждые 20–30 минут снимают заметную часть нагрузки.

Сколько часов телевизора разрешено ребёнку в день

По телевизору лимиты чуть выше, чем по смартфону. Видимо, дело в том, что экран стоит дальше от глаз, а контент чаще пассивный:

3–7 лет — до 30 минут в день

8–10 лет — до 1 часа в день

11–14 лет — 1,5–2 часа в день

14–18 лет — до 3 часов в день с перерывами каждый час

Стоит помнить и о качестве контента: полчаса развивающего мультфильма и полчаса бездумного скроллинга коротких видео влияют на ребенка совсем по-разному, хотя по времени это одно и то же.

Для подростков верхняя планка по телевизору целых три часа, что заметно больше двух часов по смартфону. На практике это скорее ориентир, чем жесткое правило: сложить экранное время смартфона, компьютера и телевизора за один день и уложиться сразу во все нормы почти нереально. Поэтому относиться к общей сумме стоит спокойно: важнее не идеальные цифры, а сам факт, что ребенок не проводит перед экраном весь день напролет.

Родительский контроль и лимиты приложений на iPhone

Самое важное я уже сказал: это рекомендации, а не закон. Никаких санкций или обязательного контроля они не вводят, это просто ориентир, на который родители опираются по своему усмотрению.

Хорошая новость в том, что для контроля экранного времени на технике Apple ничего докупать не нужно. В iPhone и iPad встроена функция «Экранное время» с отчетами об использовании и лимитами на приложения, а через «Семейный доступ» родитель задает ограничения для детского аккаунта удаленно. Так можно ограничить игры или соцсети конкретным числом минут в день и настроить время без экрана на ночь.

Помимо лимитов на приложения, в «Экранном времени» есть раздел «В покое» для тихих часов, ограничения на общение и настройки контента с возрастным рейтингом. Настроить все это реально за пару минут, а менять лимиты потом получится в любой момент прямо из настроек.

Если у второго родителя не Apple, а Android, пригодится наш разбор про родительский контроль с iPhone на смартфоне другой платформы. А не нашли нужные настройки или столкнулись с ошибкой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Нормы экранного времени Минпросвещения: закон или рекомендации

К конкретным числам можно относиться критически: единой строгой методики за ними нет, и в комментариях к новости читатели уже отмечают, что жесткого научного обоснования именно этим значениям не приводят. Как ориентир для родителей рекомендации все же полезны: они задают понятную рамку и напоминают про перерывы и возраст. А вот как точный медицинский стандарт их воспринимать не стоит.

Куда важнее самих цифр общий принцип: чередовать экран с прогулками, спортом и живым общением, а не считать минуты до последней секунды и превращать это в постоянный конфликт с ребенком.

Практический вывод простой. Если вы и так следите за экранным временем ребенка, новость почти ничего не меняет, кроме появления официальных ориентиров. Если пока не следили, это хороший повод один раз настроить «Экранное время» и «Семейный доступ» на iPhone или iPad: инструменты уже есть, а цифры Минпросвещения можно взять за отправную точку для лимитов.