Моя подборка товаров с АлиЭкспресс — есть даже смартфоны для VK, MAX и не только

Я вот что заметил: большинство вещей, которые реально изменили мой быт, стоили меньше тысячи рублей. Не новый айфон, не робот-пылесос за полтинник — а какой-нибудь ёршик для душевой лейки, который вернул нормальный напор воды. Или Bluetooth-адаптер за 280 рублей, превративший старую магнитолу в беспроводную колонку. Сегодня мы с женой собрали 10 таких штук с AliExpress — от чехла за 150 рублей до рюкзака, который я присмотрел себе на лето. Хотя, справедливости ради, есть и пара смартфонов, заменяющих Айфон за вменяемые деньги.



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Bluetooth-адаптер для машины — воткнул в AUX и забыл про флешки

Если в вашей машине нет Bluetooth, а слушать радио уже невозможно, Bluetooth-адаптер для автомобиля решает проблему за 280 рублей. Подключается через AUX-разъём, питается от USB, поддерживает Bluetooth 5.1 — цепляется к телефону моментально. Воткнул прошлой осенью и с тех пор даже не прикасался: садишься, телефон подхватывается сам, музыка идёт.

С iPhone работает без нюансов — запускаю Apple Music или подкасты, звук идёт через штатные динамики. Качество, конечно, зависит от самой магнитолы, но для разговоров и музыки в дороге — более чем. Раньше каждый раз втыкал кабель, путался в проводах — теперь просто сел и поехал. За год ни одного сбоя, ни одного отвала связи.

Цена: 280 рублей

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Чем очистить налет с душевой лейки

Напор в душе становился всё слабее, и я грешил на давление в трубах. А потом снял лейку, заглянул внутрь — и понял, что половина отверстий просто забита известковым налётом. Взял набор щёток для чистки душевой лейки за 200 рублей — в комплекте 20 штук разного диаметра, от тонких нейлоновых до жёстких проволочных.

Прочистил каждое отверстие минут за десять, собрал обратно — и напор вернулся к заводскому. Тут главное — подобрать щётку под размер дырочки, поэтому набор из 20 штук и имеет смысл. Подходят не только для лейки: я ими же прошёлся по аэратору на кухонном кране. Расходник копеечный, а эффект виден сразу.

Цена: 200 рублей

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Летний чехол для iPhone — заказываю каждый сезон

К лету чёрный силикон на iPhone начинает выглядеть уныло — хочется чего-то яркого. Я нашёл летний чехол с лимонами и коктейлями за 150 рублей, и при такой цене можно вообще не переживать: надоел — выбросил, заказал другой. Чехол силиконовый, с приподнятыми бортиками вокруг камеры, рисунок нанесён под прозрачный слой, так что не стирается от рук.

Есть варианты под разные модели iPhone — от старых до свежих. Защита, понятно, базовая: от царапин и мелких падений спасёт, но на серьёзный удар не рассчитан. Другое дело, что за эти деньги можно набрать штуки три-четыре разных принтов и менять под настроение. Дочь увидела — сразу попросила себе с арбузами.

Цена: 150 рублей

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Электрический штопор для вина — супер-удобно

Знаете это чувство, когда пробка крошится, половина уходит внутрь бутылки, а вторая торчит наружу? Я после одного такого случая на даче заказал электрический штопор и с марта открываю вино как цивилизованный человек. Нажимаете кнопку — устройство само вкручивает спираль и вытаскивает пробку за 5-7 секунд. В комплекте идёт нож для фольги, что тоже удобно.

Штопор аккумуляторный, заряжается по USB — одного заряда хватает примерно на 60-70 бутылок, так что подзаряжать приходится раз в пару месяцев. Корпус из нержавейки, выглядит дороже своих 550 рублей. Стоит у меня на кухонной полке, и каждый раз, когда кто-то видит, обязательно спрашивают, где взял.

Цена: 650 рублей

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Аэратор для вина — теперь не жду полчаса, пока бутылка «подышит»

Если вы хоть раз открывали бутылку красного и думали «чего-то кислит», то проблема, скорее всего, не в вине, а в том, что ему нужно было подышать. Классический декантер — штука красивая, но громоздкая и требует времени. Аэратор для вина решает вопрос моментально: надеваете на горлышко, наливаете в бокал — вино проходит через систему аэрации прямо в процессе розлива.

Разница во вкусе заметна даже на бюджетных бутылках за 500-700 рублей: уходит резкость, появляется мягкость. Конструкция разборная, легко моется под краном. Стоит тысячу рублей, хотя в винных магазинах аналоги продают за 2-3 тысячи, а делают то же самое. Именно поэтому я сразу взял два: один домой, один на дачу.

Цена: 1 200 рублей

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Redmi Pad 2 — взял жене для сериалов вместо iPad

Жене нужен был планшет для сериалов и рецептов на кухне, а тратить 40+ тысяч на iPad не хотелось. Redmi Pad 2 за 14 150 рублей закрыл эту задачу полностью. Экран на 12,16 дюйма с приличной цветопередачей, стереодинамики — для YouTube и Netflix более чем достаточно.

Внутри стоит процессор Snapdragon 7s Gen 3, так что тормозов нет даже при десятке открытых вкладок. Батарея на 10 000 мАч — заряда хватает на пару дней при умеренном использовании. Понятно, что это не iPad по качеству сборки, но за свои деньги Redmi Pad 2 честно отрабатывает. Если вам нужен планшет для контента и браузера, а не для профессионального рисования — смысла переплачивать нет.

Цена: 14 950 рублей

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POCO M8 5G — посоветовал маме, и она довольна

Бывает, что нужен телефон не для себя — а чтобы у человека всё работало и не надо было объяснять, где какая кнопка. POCO M8 5G за 12 100 рублей — как раз такой вариант. Snapdragon 4s Gen 2 тянет все банковские приложения и мессенджеры, NFC на месте — можно платить телефоном, 5G есть для тех, у кого уже работает.

Экран 6,67 дюйма, яркий, с частотой обновления 120 Гц — листать ленту приятно. Камера на 50 мегапикселей для бытовых снимков вполне справляется. Батарея на 5 110 мАч живёт полтора дня без проблем. По сути, это тот уровень, который три года назад стоил вдвое дороже. Для пожилых родственников, для ребёнка, как второй телефон — отличное решение без переплаты.

Цена: 13 600 рублей

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Samsung Galaxy A57 — смартфон, который обновляется дольше Айфона

Не всем нужен флагман за сотню тысяч, и Samsung Galaxy A57 — лучшее тому доказательство. Процессор Exynos 1680 справляется с любыми повседневными задачами без задержек, Super AMOLED-экран с насыщенными цветами, а основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией выдаёт снимки, которые не стыдно выложить без фильтров.

Батарея спокойно вытягивает полный день, даже если активно сидеть в соцсетях и снимать видео. За 30к рублей вы получаете смартфон, который по ощущениям в руке и по качеству сборки не уступает моделям вдвое дороже. Если кто-то просит совет «какой Samsung взять за нормальные деньги» — я отвечаю именно этим. Ведь обновлять его будут аж 7 лет.

Цена: 29 600 рублей

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OPPO Reno15 Pro — камера, ради которой я бы сменил телефон

Когда в смартфоне стоит камера на 200 мегапикселей, это уже не просто характеристика для галочки — это реальная возможность кадрировать снимок как угодно и не терять качество. OPPO Reno15 Pro построен на Dimensity 8450, который не буксует ни в играх, ни при обработке тяжёлых фото. Экран яркий, отклик моментальный — в руках ощущается как полноценный флагман.

Батарея здесь солидная — до вечера доживает при активном использовании, а быстрая зарядка возвращает в строй за считаные минуты. При всех достоинствах цена — 35к рублей, что для такой начинки весьма адекватно. Если фотографируете много и часто, а переплачивать за яблоко на крышке не хотите — присмотритесь.

Цена: 35 760 рублей

Купить Reno15 Pro

Винтажный рюкзак — присмотрел на лето вместо надоевшего городского

Надоело таскать стандартный чёрный рюкзак, который выглядит одинаково на всех. Присмотрел вместительный винтажный рюкзак за 1 930 рублей — и по фотографиям, и по отзывам он выглядит намного интереснее. Несколько отделений под ноутбук, документы и мелочёвку, плотная ткань, фурнитура под старую латунь — не туристический и не офисный, а что-то посередине.

С ним можно и на работу с ноутбуком, и в поездку на выходные — объём позволяет. Лямки широкие и мягкие, спинка с набивкой — спина скажет спасибо. Для MacBook или iPad есть внутренний карман с мягкой подкладкой. За эти деньги в офлайне вы найдёте разве что безликий полиэстер — а тут вещь с характером.

Цена: 2 200 рублей

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