Apple передумала. Почему не выйдут AirPods Pro 4 с камерами

Вот уже как несколько месяцев мы периодически рассказываем вам о новых AirPods Pro, которые оснастят камерами. Если верить слухам, Apple планировала такой апгрейд для того, чтобы обучить наушники видеть окружающее пространство и работать в качестве персонального ассистента. И вот, когда сомнений в скором релизе уже не осталось, вдруг оказалось, что в Купертино передумали. Впрочем, помимо AirPods существуют и другие наушники. Например, Huawei FreeClip 2, которыми пользуется половина нашей редакции.



Почему не выйдут AirPods с камерами

В феврале 2026 года инсайдер под ником Kosutami утверждал, что AirPods с камерами всё-таки выйдут, причём по той же цене, что и текущие модели. Теперь тот же человек сообщил, что Apple свернула эту затею.

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Примечательно, что всё сообщение уместилось буквально в одно слово. Отвечая на свой же прошлый пост от июня 2026 года, инсайдер написал одно — «Проект приостановлен». Никаких деталей, сроков или объяснений он не привёл.

Насколько можно верить этому слуху

Здесь важно трезво оценивать источник. Kosutami известен прежде всего как коллекционер прототипов техники Apple, а не как проверенный поставщик точных утечек. У него есть удачные попадания, но также в прошлом он делился неточной информацией.

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При этом слух идёт вразрез с более серьёзным источником. В конце июня 2026 года издание Bloomberg сообщало, что устройство находится на продвинутой стадии тестирования. Тогда речь шла о том, что наушники могут не выйти в 2026 году, но они близки к релизу.

Зачем AirPods вообще нужны камеры

Саму идею ещё в 2024 году описал аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, миниатюрные камеры разместили бы в ножках наушников — скорее всего, в версии AirPods Pro. Когда наушник вставлен в ухо, такая камера смотрела бы вперёд.

Практический смысл прост. Если спросить Siri о чём-то, что находится перед вами, камера могла бы сделать снимок или записать видео, а затем изображение анализировала бы функция визуального распознавания. По сути, наушники стали бы «глазами» для голосового помощника — удобно, например, чтобы узнать, что за здание перед вами, или прочитать вывеску на незнакомом языке.

Но поскольку деталей нет, о причинах остановки проекта можно только гадать. Один из вариантов — глобальный дефицит чипов и то, что Apple отдаёт приоритет другим устройствам.

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Вторая возможная причина — так и не решённый вопрос конфиденциальности. Логично ожидать, что Apple добавила бы индикатор записи — какой-нибудь световой сигнал, показывающий, что камера снимает. Но подтверждения этому пока нет, а наушники с камерой в ухе — устройство, которое неизбежно вызовет вопросы у окружающих.

Стоит ли ждать AirPods с камерами

Если коротко: ажиотаж вокруг этого слуха преждевременен. С одной стороны, о наушниках с камерами говорят сразу несколько источников, включая солидный Bloomberg, так что идея точно прорабатывается. С другой — свежее заявление о «приостановке» держится на одном слове от инсайдера с неоднозначной репутацией.

Владельцам нынешних AirPods Pro точно не о чем беспокоиться: покупать что-то прямо сейчас в расчёте на скорый выход камерной версии смысла нет. Даже по оптимистичным прогнозам такие наушники не ждали в этом году, а теперь сроки и вовсе под вопросом. Разумнее следить за официальными анонсами Apple, а не за короткими постами инсайдеров.