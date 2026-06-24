В App Store стало можно скачать MAX на iPhone. Но это скам

После того как мессенджер MAX пропал из App Store, в магазине Apple полезли приложения, которые пытаются нажиться на ситуации. Одно такое я нашёл за пару секунд: вбиваешь в поиск «MAX», и в выдаче стоит «MAX: Займ на карту». Название цепляет сразу две аудитории, тех, кто ищет вернувшийся мессенджер, и тех, кому срочно нужны деньги. Кто-то скачает не глядя, решив, что приложение наконец вернули. На деле это пустышка, а в плохом сценарии способ выманить у вас данные и деньги. Тем, у кого мессенджер уже стоит, лучше сразу разобраться, как включить уведомления в МАКС, чтобы не пропустить важное, а с остальными давайте разберёмся, что это за софт и как не вляпаться в грустную историю.



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MAX: Займ на карту в App Store — что это за приложение

Карточка выглядит почти убедительно. Сверху написано «MAX: Займ на карту», иконка похожая, в поиске приложение стоит высоко. Рейтинг при этом честно низкий, всего 1,3 из 5, и держится он на считаных оценках. Уже это первый тревожный звоночек: у настоящего MAX миллионы установок и совсем другая история отзывов.

Дальше начинается самое интересное. Стоит открыть описание, и русское название резко контрастирует с содержимым. Текст внутри полностью на английском, а рассказывают там не про чаты и звонки, а про некий трекер погашения долга под названием Debt Milestone Tracker. Это приложение якобы помогает отслеживать, как вы гасите кредит, и прогнозирует, когда вы закроете долг. Ни одной строчки про мессенджер, ни намёка на функции MAX. Просто чужая программа, которой натянули русское имя ради трафика.

Разработчик тут какая-то безымянная зарубежная контора, к VK, которая делает настоящий MAX, всё это отношения не имеет. Русского языка в приложении нет, поддержки тоже. Для сравнения, у официального мессенджера это полноценный продукт, и даже веб-версия отличается от приложения только нюансами, а не пустотой под чужим именем.

Как мошенники маскируются под MAX в App Store

Схема стара как сам App Store. Когда популярное приложение исчезает из магазина, пользователи начинают искать его руками, и злоумышленники подсовывают в выдачу что угодно с нужным названием. Раньше так маскировали банковские приложения после санкций, теперь очередь дошла до мессенджеров. Расчёт простой: человек в панике, привычной кнопки нет, и он хватает первое, что похоже на оригинал.

Отзывы под этой карточкой говорят сами за себя. Один так и называется, Impersonates another application, с пометкой про мошеннический возврат в магазин. Второй короткий и злой, всего одно слово, «Мошенники». Люди уже наткнулись и предупреждают остальных.

Тревожных деталей хватает и помимо отзывов. Ссылка на сайт разработчика ведёт не на сайт, а на обычную гугл-форму. Связка займа на карту, англоязычного кредитного трекера и анонимного разработчика это классический набор для фишинга. В таких приложениях вас обычно просят ввести номер карты, паспортные данные или код из СМС, а на выходе вы получаете слитые реквизиты и ноль денег. Мы такие схемы разбираем постоянно, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не попадаться на свежие подделки.

И ещё важный момент. Даже если конкретно эта сборка пока просто бесполезный трекер, её содержимое могут поменять ближайшим обновлением в любой момент, и тогда безобидная утилита превратится в полноценный развод.

Как распознать фейковый MAX в App Store

Базовое правило простое: настоящего MAX в App Store сейчас нет. Apple убрала мессенджер 3 июня, сославшись на санкционные правила, и пока он туда не вернулся. Значит, любая карточка с названием MAX в магазине Apple это либо однофамилец, либо подделка. Если вы видите MAX в поиске App Store, это повод насторожиться, а не радоваться.

На что смотреть в первую очередь. Разработчик у официального мессенджера это VK, а не безымянные зарубежные конторы. Описание настоящего приложения написано по-русски и рассказывает про чаты, звонки и каналы, а не про погашение кредита. Низкий рейтинг с парой оценок и совсем свежий релиз почти всегда выдают фейк. И финальный аргумент: ни один нормальный мессенджер не называется «Займ на карту».

Отдельно держите в голове общее правило для любых финансовых приложений. Никогда не вводите данные карты, паспорт и коды из СМС в программах, которые скачали наугад. А если вам нужно разделить рабочее и личное общение, безопаснее сделать это в официальном приложении, благо два мессенджера МАКС на одном iPhone заводятся штатными способами, без всяких сомнительных утилит.

Как установить MAX на iPhone без App Store

Если мессенджер вам реально нужен, есть рабочие пути, и подделки среди них точно нет. Проще всего открыть веб-версию MAX прямо в Safari и добавить её на экран «Домой»: получится ярлык, который запускается почти как полноценное приложение. А если хочется именно полноценный клиент, можно установить МАКС без App Store обходными, но рабочими методами.

Тем, у кого MAX уже стоял на iPhone, важно его не потерять. Зайдите в «Настройки», откройте раздел «App Store» и выключите переключатель «Сгружать неиспользуемые». Тогда система не вычистит мессенджер при автоматической очистке памяти, и он останется на месте до тех пор, пока ситуация не разрешится.

И главное, не верьте поисковой выдаче App Store на слово. Пока официальный MAX не вернулся в магазин, любое приложение с этим именем там стоит обходить стороной. Запутались в способах или что-то не ставится? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочий вариант.