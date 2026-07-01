Почему нужно срочно установить iOS 26.5.2. Я уже обновился

На этой неделе Apple выпустила iOS 26.5.2, macOS Tahoe 26.5.2 и iPadOS 26.5.2. Поскольку обнолвения не содержали в себе никаких нововведений, многие предпочли не устанавливать их. Дескать, зачем, если ничего нового апдейты в себе не несут? Однако вскоре после релиза Apple представила документацию по обновлениям, и оказалось, что установить их все-таки стоит, чтобы потом не было мучительно больно. А, если вы переживаете за автономность iPhone на iOS 26.5.2, почитайте статью нашего эксперта по Apple Ивана Герасимова — он разобрал все нюансы.



Что вышло: iOS, iPadOS и macOS 26.5.2

Apple выпустила обновления для iPhone, iPad и Mac одновременно в понедельник. Новых функций в них нет — только закрытие дыр в безопасности. Но в этом и их ценность. Апдейты устраняют 29 уязвимостей, которые способствовали взлому Айфонов, Айпадов и Макбуков.

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Сама Apple так и пишет: апдейты содержат исправления безопасности для вашего iPhone. Версия для iPadOS почти идентична, а для Mac в отдельном документе перечислены те же изменения. Большинство закрытых уязвимостей связаны с WebKit — это движок, на котором работает браузер Safari (кстати, почитайте о его скрытых функциях) и многие другие приложения, открывающие веб-страницы внутри себя.

Обновление безопасности для iPhone, которое важно установить

Здесь важна трезвая оценка. Ни одна из закрытых дыр не помечена как критическая. На практике это значит, что злоумышленники, судя по всему, о них пока не знают, и реальных атак через эти уязвимости не зафиксировано.

Тем не менее Apple закрывает такие проблемы вскоре после того, как их находят исследователи безопасности — не дожидаясь, пока ими кто-то воспользуется. Логика простая: лучше залатать дыру заранее, чем потом разбираться с последствиями. Поэтому даже без громких заголовков о «критических угрозах» обновление имеет смысл поставить.

Стоит ли устанавливать iOS 26.5.2

Поскольку речь идёт только о безопасности, никаких новых возможностей вы не получите — интерфейс и функции останутся прежними. Но обновление почти бесполезно откладывать: оно не меняет привычный опыт и при этом снижает риски.

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Ставить сразу стоит тем, кто много пользуется браузером, открывает ссылки из писем и мессенджеров, хранит на устройстве важные данные. Если вы редко выходите в интернет с устройства или держите его офлайн, срочности меньше, но смысла откладывать всё равно нет.

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Если вы заодно думаете о будущих крупных обновлениях, посмотрите наш материал о том, какие iPhone, iPad и Mac обновятся на iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27.

Как установить iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 и macOS 26.5.2

Обновление для iPhone и iPad ставится «по воздуху» — компьютер не нужен. Порядок установки на iPhone и iPad такой:

Откройте приложение «Настройки» на iPhone или iPad Перейдите в раздел «Основные» Выберите пункт «Обновление ПО» и установите доступное обновление

Для Mac путь немного другой:

Откройте меню Apple в левом верхнем углу экрана Выберите «Об этом Mac» Нажмите «Обновление ПО» и установите обновление

Перед установкой имеет смысл подключить устройство к зарядке и стабильному Wi-Fi, особенно если обновляете Mac.

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Да. Это обновление без новых функций, но с 29 исправлениями безопасности — ровно тот случай, когда нет причин откладывать. Критических угроз нет, паниковать не нужно, но и тянуть смысла никакого: вы ничего не теряете в привычном использовании, а защиту устройства усиливаете. Поставьте при первой удобной возможности и забудьте.