Установите бабушке iOS 27: ее Айфон не позволит перевести деньги мошенникам

Мошенники давно перестали ломать Айфоны напрямую — гораздо проще заставить владельца сделать всё самому. Звонок «из банка», немного паники, и человек своими руками переводит деньги или открывает доступ к аккаунту. Именно против таких сценариев Apple готовит защиту от мошенников в iOS 27. А если у вас на устройстве до сих пор живут старые банковские клиенты Сбера, Т-Банка и Альфы, проверьте одну настройку — она напрямую влияет на безопасность.



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Что такое Trust Insights — новая функция iOS 27

Trust Insights — это системный фреймворк, который Apple встроит в iOS 27. Его задача — поймать момент, когда пользователь стал жертвой социальной инженерии и выполняет действия под диктовку афериста. Новая функция iOS 27 не спасает от взлома в привычном смысле, а страхует от ситуации, когда вы сами, добровольно, делаете то, что нужно мошеннику.

Это принципиально другой взгляд на безопасность Айфона: система следит не за чужими руками, а за нетипичным поведением самого владельца. Логика простая — если человека ведут по телефону, он действует не так, как обычно, и это заметно. Apple уже опубликовала соответствующий документ для разработчиков.

Как работает защита от мошенников в iOS 27

Всё считается прямо на устройстве. Trust Insights анализирует, как вы взаимодействуете с приложением: технология берет во внимание, скорость, контекст и данные с датчиков. Если поведение пользователя похоже на работу под чужим давлением извне, система присваивает среднюю или высокую степень риска.

Дальше приложение само решает, что делать: показать предупреждение, добавить паузу перед операцией или запросить дополнительное подтверждение. По сути это и есть ответ на вопрос, как защитить Айфон от мошенников без ручных настроек — подсказка появляется ровно тогда, когда вы готовы совершить ошибку. Особенно это актуально для России, где к телефонным схемам добавляются свежие риски — вроде привязки SIM-карты к Айфону через базу IMEI.

Какие операции защищает Trust Insights от мошенников

На старте новая защита Айфона охватывает пять категорий действий. Вполне вероятно, со временем список расширится. Пока он выглядит следующим образом.

Платежи и переводы;

Смена настроек безопасности или данных аккаунта;

Обращение к дорогим ресурсам, например запросам к ИИ;

Отправка сообщений, документов и форм;

Другие чувствительные операции.

Именно на этих сценариях чаще всего и строится развод: увести деньги, перехватить аккаунт, выманить документы. Кстати, поддержку получат не все модели — если сомневаетесь, стоит заранее свериться со списком, какие Айфоны не стоит покупать под iOS 27, чтобы не остаться без новых функций безопасности.

Приватность и как отключить защиту от мошенников

Trust Insights не читает содержимое фото, сообщений или почты — он смотрит только на поведенческие сигналы. Исходные данные сразу удаляются, а на серверы Apple уходит лишь итоговая оценка риска, без деталей. Прозрачность технологии избавляет от ощущения, что защита от мошенников в Айфоне превратится в слежку за пользователем.

Паранойя тут вполне понятна: многие всерьёз спрашивают, можно ли следить за человеком через выключенный iPhone. С Trust Insights история другая — всё остаётся на устройстве, а саму функцию при желании можно выключить в настройках.

Apple вдобавок попросила разработчиков присылать статистику: как часто система реально останавливала подозрительные операции и какие из них позже подтвердились как мошенничество. Так безопасность на Айфоне будет точнее с каждым обновлением. Как вам нововведение? Делитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате!