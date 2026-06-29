Какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем
iOS 27 уже на подходе, и хорошая новость в том, что Apple никого не стала отрезать: обновление получат все Айфоны начиная с iPhone 11. Но одно дело просто получить апдейт, и совсем другое спокойно на нём работать без тормозов. Недавно мы разобрали, какие смартфоны без тормозов потянут требовательный Android 17, а теперь честно посмотрим на лучшие Айфоны для iOS 27. Эти модели приятно порадуют своих владельцев после установки обновления.
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iPhone 16 Pro Max — недорогой, но мощный Айфон
Сразу проясню момент: почему не 17 Pro Max? Да потому что новейшая модель и так потянет всё без вопросов, это очевидно. А вот списывать со счетов iPhone 16 Pro Max не стоит, он часто заметно выгоднее, а по возможностям почти не уступает.
|Характеристика
|iPhone 16 Pro Max
|Чип
|A18 Pro
|Оперативная память
|8 ГБ
|Экран
|6,9 дюйма, OLED, 120 Гц
|Батарея
|4685 мАч, до 33 часов видео
|Apple Intelligence
|да
Чип A18 Pro по-прежнему один из самых быстрых процессоров на рынке, iOS 27 и все функции Apple Intelligence он держит с огромным запасом. Это всё ещё мощный Айфон уровня флагмана: титановый корпус, плавный экран на 120 Гц, тройная камера с пятикратным зумом. Крупная батарея спокойно тянет полный день под нагрузкой, так что и как Айфон с большой батареей он точно не разочарует.
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Набор характеристик делает iPhone 16 Pro Max самым выгодным флагманом прямо сейчас. Учитывая, что Apple намекает на новые повышения цен, брать его сейчас выглядит самым трезвым решением.
iPhone Air — самый тонкий Айфон с мощным железом
iPhone Air хочется просто крутить в руках. Самый тонкий Айфон в истории, всего 5,6 мм, но внутри почти флагманская начинка, за счет которой iOS 27 будет летать.
|Характеристика
|iPhone Air
|Чип
|A19 Pro
|Оперативная память
|12 ГБ
|Экран
|6,5 дюйма, OLED, 120 Гц
|Батарея
|3149 мАч
|Толщина и Apple Intelligence
|5,6 мм, есть
Тут стоит тот же A19 Pro, что и в Pro Max, только с чуть урезанной графикой, и в повседневных задачах разницы вы не почувствуете. iOS 27 летает, игры идут плавно, титановый корпус приятно холодит ладонь. Расплата за изящество одна: батарея небольшая, к вечеру активного дня попросите зарядку. Зато по ощущениям это самый стильный iPhone прямо сейчас. А если присматриваетесь к складным моделям, у нас есть весомый аргумент в пользу обычного Айфона.
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iPhone 16 Plus — Айфон с большим экраном и батареей
Если ажиотаж вокруг новинок вас не трогает, а нужен просто хороший крупный телефон, прошлогодний 16 Plus отрабатывает каждый рубль. Модель не новая, но всё ещё актуальная.
|Характеристика
|iPhone 16 Plus
|Чип
|A18
|Оперативная память
|8 ГБ
|Экран
|6,7 дюйма, OLED, 60 Гц
|Батарея
|около 4674 мАч, до 27 часов видео
|Apple Intelligence
|да
Главный козырь это автономность: Айфон с большим экраном и такой батареей спокойно тянет полный день и ещё остаётся на утро. Чип A18 уверенно держит iOS 27 и все функции Apple Intelligence, а 8 ГБ оперативной памяти хватает для комфортной многозадачности. Придраться можно только к экрану на 60 Гц, после плавных 120 Гц к нему привыкаешь не сразу. Но для сбалансированной модели на каждый день это мелочь, на которую быстро перестаёшь обращать внимание.
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iPhone 17e — недорогой Айфон с Apple Intelligence
Хотите свежие фишки iOS 27 и новую Siri, но без флагманского ценника? Тогда вам подойдет iPhone 17e. Это недорогой Айфон с актуальным чипом A19 и компактным корпусом.
|Характеристика
|iPhone 17e
|Чип
|A19, 4 ядра GPU
|Оперативная память
|8 ГБ
|Экран
|6,1 дюйма, OLED, 60 Гц
|Батарея
|около 4005 мАч
|Apple Intelligence
|есть
Самое важное: внутри тот же A19, что и в обычном iPhone 17, поэтому Apple Intelligence и обновлённая Siri работают полноценно, а запас по обновлениям тут на годы. Компактный iPhone удобно лежит в руке и отлично живёт от одной зарядки за счёт энергоэффективного модема C1X. Из жертв ради цены: экран на 60 Гц, одна камера и привычная «чёлка». Кстати, если новая Siri вас не устроит, мы показали, как переключиться на ChatGPT прямо в iOS 27.
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iPhone 17 — сбалансированный смартфон вместо 17 Pro
Если не хочется ни переплачивать за Pro, ни идти на компромиссы ради тонкого корпуса, базовый iPhone 17 это лучший выбор для большинства. В этом году база реально подтянулась.
|Характеристика
|iPhone 17
|Чип
|A19
|Оперативная память
|8 ГБ
|Экран
|6,3 дюйма, OLED, 120 Гц
|Батарея
|3692 мАч, до 30 часов видео
|Apple Intelligence
|да
Главное событие года: базовый Айфон наконец получил экран на 120 Гц, та самая плавность, которой так не хватало. Чип A19 тянет iOS 27 и все ИИ-функции наравне со старшими моделями, а заряда стабильно хватает на полный день. По сути это золотая середина среди iPhone: мощнее и автономнее, чем 17e, но заметно доступнее Pro и без компромиссов Air. Для большинства это лучший айфон на сегодня, и переплачивать за что-то ещё просто незачем.
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iPhone 15 — надежный Айфон без переплат
Самый бюджетный способ оказаться на iOS 27 — это iPhone 15. Если ИИ-функции вам не принципиальны, а нужен просто быстрый и надёжный Айфон, пятнашка отлично закрывает базовые потребности 90% пользователей.
|Характеристика
|iPhone 15
|Чип
|A16 Bionic
|Оперативная память
|6 ГБ
|Экран
|6,1 дюйма, OLED, 60 Гц
|Батарея
|3349 мАч
|Apple Intelligence
|нет
Скажу честно: A16 Bionic это всё ещё шустрый чип, который легко тянет iOS 27, повседневные приложения и игры. На месте Dynamic Island, достойная камера на 48 Мп и USB-C, то есть всё нужное под рукой. Один важный нюанс: Apple Intelligence и новая Siri здесь не заработают, для них нужен минимум iPhone 15 Pro. Но если вам нужен простой Айфон без переплат за искусственный интеллект, это отличный и недорогой вход в экосистему Apple.
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И напоследок неожиданное: в правительстве посоветовали россиянам менять iPhone на Android после удаления ВКонтакте из App Store. А вы бы реально ушли с Айфона на Андроид из-за одного приложения? Расскажите в нашем чате, разберём по-честному.