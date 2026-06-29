Какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем

iOS 27 уже на подходе, и хорошая новость в том, что Apple никого не стала отрезать: обновление получат все Айфоны начиная с iPhone 11. Но одно дело просто получить апдейт, и совсем другое спокойно на нём работать без тормозов. Недавно мы разобрали, какие смартфоны без тормозов потянут требовательный Android 17, а теперь честно посмотрим на лучшие Айфоны для iOS 27. Эти модели приятно порадуют своих владельцев после установки обновления.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: гаджеты и аксессуары для Айфона с AliExpress без переплат

iPhone 16 Pro Max — недорогой, но мощный Айфон

Сразу проясню момент: почему не 17 Pro Max? Да потому что новейшая модель и так потянет всё без вопросов, это очевидно. А вот списывать со счетов iPhone 16 Pro Max не стоит, он часто заметно выгоднее, а по возможностям почти не уступает.

Характеристика iPhone 16 Pro Max Чип A18 Pro Оперативная память 8 ГБ Экран 6,9 дюйма, OLED, 120 Гц Батарея 4685 мАч, до 33 часов видео Apple Intelligence да

Чип A18 Pro по-прежнему один из самых быстрых процессоров на рынке, iOS 27 и все функции Apple Intelligence он держит с огромным запасом. Это всё ещё мощный Айфон уровня флагмана: титановый корпус, плавный экран на 120 Гц, тройная камера с пятикратным зумом. Крупная батарея спокойно тянет полный день под нагрузкой, так что и как Айфон с большой батареей он точно не разочарует.

iPhone 16 Pro Max

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeznHWKdU

Набор характеристик делает iPhone 16 Pro Max самым выгодным флагманом прямо сейчас. Учитывая, что Apple намекает на новые повышения цен, брать его сейчас выглядит самым трезвым решением.

iPhone Air — самый тонкий Айфон с мощным железом

iPhone Air хочется просто крутить в руках. Самый тонкий Айфон в истории, всего 5,6 мм, но внутри почти флагманская начинка, за счет которой iOS 27 будет летать.

Характеристика iPhone Air Чип A19 Pro Оперативная память 12 ГБ Экран 6,5 дюйма, OLED, 120 Гц Батарея 3149 мАч Толщина и Apple Intelligence 5,6 мм, есть

Тут стоит тот же A19 Pro, что и в Pro Max, только с чуть урезанной графикой, и в повседневных задачах разницы вы не почувствуете. iOS 27 летает, игры идут плавно, титановый корпус приятно холодит ладонь. Расплата за изящество одна: батарея небольшая, к вечеру активного дня попросите зарядку. Зато по ощущениям это самый стильный iPhone прямо сейчас. А если присматриваетесь к складным моделям, у нас есть весомый аргумент в пользу обычного Айфона.

iPhone Air

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeznHWKdS

iPhone 16 Plus — Айфон с большим экраном и батареей

Если ажиотаж вокруг новинок вас не трогает, а нужен просто хороший крупный телефон, прошлогодний 16 Plus отрабатывает каждый рубль. Модель не новая, но всё ещё актуальная.

Характеристика iPhone 16 Plus Чип A18 Оперативная память 8 ГБ Экран 6,7 дюйма, OLED, 60 Гц Батарея около 4674 мАч, до 27 часов видео Apple Intelligence да

Главный козырь это автономность: Айфон с большим экраном и такой батареей спокойно тянет полный день и ещё остаётся на утро. Чип A18 уверенно держит iOS 27 и все функции Apple Intelligence, а 8 ГБ оперативной памяти хватает для комфортной многозадачности. Придраться можно только к экрану на 60 Гц, после плавных 120 Гц к нему привыкаешь не сразу. Но для сбалансированной модели на каждый день это мелочь, на которую быстро перестаёшь обращать внимание.

iPhone 16 Plus

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeznHWL63

iPhone 17e — недорогой Айфон с Apple Intelligence

Хотите свежие фишки iOS 27 и новую Siri, но без флагманского ценника? Тогда вам подойдет iPhone 17e. Это недорогой Айфон с актуальным чипом A19 и компактным корпусом.

Характеристика iPhone 17e Чип A19, 4 ядра GPU Оперативная память 8 ГБ Экран 6,1 дюйма, OLED, 60 Гц Батарея около 4005 мАч Apple Intelligence есть

Самое важное: внутри тот же A19, что и в обычном iPhone 17, поэтому Apple Intelligence и обновлённая Siri работают полноценно, а запас по обновлениям тут на годы. Компактный iPhone удобно лежит в руке и отлично живёт от одной зарядки за счёт энергоэффективного модема C1X. Из жертв ради цены: экран на 60 Гц, одна камера и привычная «чёлка». Кстати, если новая Siri вас не устроит, мы показали, как переключиться на ChatGPT прямо в iOS 27.

iPhone 17e

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeznHWKdR

iPhone 17 — сбалансированный смартфон вместо 17 Pro

Если не хочется ни переплачивать за Pro, ни идти на компромиссы ради тонкого корпуса, базовый iPhone 17 это лучший выбор для большинства. В этом году база реально подтянулась.

Характеристика iPhone 17 Чип A19 Оперативная память 8 ГБ Экран 6,3 дюйма, OLED, 120 Гц Батарея 3692 мАч, до 30 часов видео Apple Intelligence да

Главное событие года: базовый Айфон наконец получил экран на 120 Гц, та самая плавность, которой так не хватало. Чип A19 тянет iOS 27 и все ИИ-функции наравне со старшими моделями, а заряда стабильно хватает на полный день. По сути это золотая середина среди iPhone: мощнее и автономнее, чем 17e, но заметно доступнее Pro и без компромиссов Air. Для большинства это лучший айфон на сегодня, и переплачивать за что-то ещё просто незачем.

iPhone 17

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeznHWKZA

iPhone 15 — надежный Айфон без переплат

Самый бюджетный способ оказаться на iOS 27 — это iPhone 15. Если ИИ-функции вам не принципиальны, а нужен просто быстрый и надёжный Айфон, пятнашка отлично закрывает базовые потребности 90% пользователей.

Характеристика iPhone 15 Чип A16 Bionic Оперативная память 6 ГБ Экран 6,1 дюйма, OLED, 60 Гц Батарея 3349 мАч Apple Intelligence нет

Скажу честно: A16 Bionic это всё ещё шустрый чип, который легко тянет iOS 27, повседневные приложения и игры. На месте Dynamic Island, достойная камера на 48 Мп и USB-C, то есть всё нужное под рукой. Один важный нюанс: Apple Intelligence и новая Siri здесь не заработают, для них нужен минимум iPhone 15 Pro. Но если вам нужен простой Айфон без переплат за искусственный интеллект, это отличный и недорогой вход в экосистему Apple.

Купить iPhone 15

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeznHWKZ9

И напоследок неожиданное: в правительстве посоветовали россиянам менять iPhone на Android после удаления ВКонтакте из App Store. А вы бы реально ушли с Айфона на Андроид из-за одного приложения? Расскажите в нашем чате, разберём по-честному.