Как отличается скорость работы iPhone на iOS 27 от iOS 26

Apple показала iOS 27, обновлённую Siri и умные функции с искусственным интеллектом. Но для большинства владельцев iPhone куда важнее другое. Apple насчитала более 40 сценариев, где система стала ощутимо быстрее. Причём часть замеров компания делала на старых моделях вроде iPhone 11, так что прибавку в скорости почувствуют не только владельцы свежих устройств. Все новые функции iOS 27 мы уже разобрали, а вот про быстродействие пока толком не говорили.



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Что изменилось в производительности iPhone после установки iOS 27

При анонсе iOS 27 в Apple подчеркнули: систему пересобирали ради скорости и стабильности. Приложения запускаются до 30% быстрее, и это не абстрактный лозунг, а конкретный список из четырёх с лишним десятков пунктов.

Вот основные сценарии, которые в Apple называют более быстрыми в iOS 27 и iPadOS 27:

загрузка новых снимков в «Фото» — до 70% быстрее

открытие полноэкранного режима из виджета «Фото» и отрисовка вкладки «Коллекции»

старт загрузки в Фото iCloud

запуск камеры в режиме энергосбережения

добавление недавних снимков в «Сообщения»

загрузка стартовой страницы и работа веб-приложений в Safari, обработка JavaScript

загрузка писем в «Почте»

подключение и обновление аксессуаров умного дома (HomeKit)

открытие экрана «Сейчас играет» и старт воспроизведения в Apple Music

обновление данных в «Здоровье» и старт тренировки в приложении «Тренировка»

запуск приложений — до 30% быстрее

подключение по AirPlay к Apple TV и HomePod

передача файлов по AirDrop — до 80% быстрее, плюс более быстрый поиск получателя

распознавание текста на фото и в документах, сохранение PDF

загрузка клавиатур эмодзи и стикеров

более быстрое и надёжное чтение NFC

Отдельно компания отметила ускорения для iPadOS (просмотр и передача файлов, переключение и закрытие окон, доступ к строке меню), macOS (создание учётной записи), watchOS (воспроизведение медиа и запуск расширений) и visionOS (загрузка системы и подключение к Wi-Fi). Список получился внушительный и охватывает почти все сценарии повседневной работы с устройством.

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Какие улучшения скорости в iOS 27 заметны каждый день

Большая часть пунктов — это мелкие задержки, которые повторяются по много раз в день. Сами по себе доли секунды незаметны, но именно из них складывается ощущение, что телефон тормозит или, наоборот, летает.

Самые ощутимые улучшения там, где Apple дала проценты. Загрузка снимков до 70% быстрее пригодится тем, кто часто фотографирует и тут же листает галерею. AirDrop до 80% быстрее заметен при передаче видео и больших папок с фото между iPhone, iPad и Mac. А ускорение запуска приложений на 30% вы ловите буквально каждый раз, когда открываете мессенджер, банк или камеру.

Остальное — приятные мелочи: быстрее открывается «Сейчас играет», шустрее стартует музыка, моментально грузятся клавиатуры эмодзи. По отдельности ни один пункт не повод обновляться, но вместе они меняют общее впечатление от системы. Именно так и работает восприятие скорости: глаз цепляется не за рекорды в гигабайтах, а за то, что интерфейс перестаёт спотыкаться на ровном месте.

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Ускоряет ли iOS 27 старые модели iPhone

Самое интересное — на чём Apple проводила замеры. iOS 27 поддерживает iPhone 11 и более новые модели, и часть метрик производительности компания собрала именно на этих аппаратах.

Например, цифру про запуск приложений на 30% быстрее в Apple вывели из теста на iPhone 11 Pro Max: сравнивали скорость на одном устройстве с iOS 26.4.2 и на другом с iOS 27. Это редкий случай, когда обновление не замедляет старый телефон, а наоборот, ускоряет его. Если у вас iPhone 11, 12 или 13 и вы давно искали повод обновиться без риска получить тормоза, то вот он.

Перед установкой есть смысл свериться с полным списком поддерживаемых iPhone, чтобы точно не промахнуться с моделью. Для совсем старых аппаратов прибавка будет скромнее, чем заявляет Apple, но даже минимальное ускорение на четырёхлетнем телефоне приятнее, чем привычное замедление после крупных обновлений.

Сроки выхода iOS 27: бета, Public Beta и релиз

Пока iOS 27 доступна только разработчикам в виде беты. Публичная бета выйдет в июле, а финальный релиз для всех придёт осенью. Если хотите понять, когда выйдет iOS 27 в стабильной версии, мы собрали все сроки в отдельном материале.

Торопиться с бетой не стоит: ранние сборки часто нестабильны и сильнее разряжают аккумулятор. Все заявленные ускорения — это слова Apple по итогам её собственных тестов, а не независимых замеров, поэтому к процентам относитесь как к ориентиру, а не как к гарантии. Реальную картину мы увидим ближе к осеннему релизу, когда систему обкатают миллионы пользователей на самых разных моделях.

В беты сейчас имеет смысл лезть только тем, кто готов мириться с багами ради раннего доступа. Если вы из таких и уже решились, посмотрите, как установить первую бету iOS 27 на свой iPhone без лишних рисков. Всем остальным разумнее подождать пару месяцев: ускорение никуда не денется, а телефон останется надёжным рабочим инструментом без сюрпризов.