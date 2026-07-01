iOS 26.5.2, iOS 26.6 или iOS 27 — какое обновление скачивать на Айфон, а какое — нет

Прямо сейчас на Айфоне доступны сразу три обновления для iPhone: стабильная iOS 26.5.2, бета iOS 26.6 и бета iOS 27. Одно ставить нужно всем, второе почти никому, а третье только на свой страх и риск. Разберёмся, для чего каждое из них, на какой они стадии, чем рискованны и какое обновление качать на Айфон в 2026 году. Забегая вперёд: 26.5.2 я уже поставил на свой iPhone 15 Plus и проверил скорость, банки и MAX, так что говорю не только по релиз-нотам.



ПОДПИШИСЬ НА «СУНДУК АЛИ-БАБЫ» В МАКСЕ: тут скидки и выгодные находки на каждый день

iOS 26.5.2 — актуальное обновление для всех Айфонов

iOS 26.5.2 на Айфон вышла 29 июня, и это классический сервисный апдейт без новых функций. Apple не трогала ни интерфейс, ни Siri, весь смысл в патчах безопасности.

Важное отличие от прошлой iOS 26.5.1, которая досталась только владельцам iPhone 17 и iPhone Air: это обновление для iPhone прилетело на все совместимые модели, начиная с iPhone 11. Внутри почти три десятка закрытых уязвимостей. Что именно исправили в iOS 26.5.2:

Уязвимости в WebKit , движке Safari, через которые сайт мог вытянуть данные с другого сайта или раскрыть часть личной информации;

, движке Safari, через которые сайт мог вытянуть данные с другого сайта или раскрыть часть личной информации; Дыры в ядре системы, позволявшие вредоносному приложению вызвать сбой или добраться до служебных данных;

Ошибки в WebRTC, из-за которых некорректный контент ронял Safari во время звонков и видеосвязи;

Две уязвимости в libxslt, приводившие к сбою приложения на опасной веб-странице;

Проблему, при которой сайт мог незаметно перехватить данные из буфера обмена.

Полный разбор того, какие проблемы исправила Apple, я собирал отдельно. Ни одна из закрытых дыр не помечена как критическая, реальных атак через них пока не зафиксировано, но ставить обновление всё равно стоит: Apple латает такие вещи заранее, а браузерный движок исторически становится первой точкой входа для атак. Из бытовых нюансов только вес загрузки, у некоторых он доходит до 15 ГБ, так что качайте iOS 26.5.2 по Wi-Fi.

OS 26.6 бета — скачивать или подождать релиза

iOS 26.6 сейчас в стадии беты: 30 июня Apple выпустила уже третью публичную сборку. Это завершающее обновление для Айфона в линейке iOS 26, поэтому громких функций тут не будет, весь фокус на исправлении ошибок, безопасности и оптимизации. Из того, что энтузиасты выкопали в бете:

Предупреждение о переполненном списке заблокированных контактов, правда, лимит измеряется тысячами, так что большинство его не увидит;

Защита от выхватывания: если Айфон выдёргивают из рук, он мгновенно блокируется, чтобы вор не успел залезть внутрь (функция пока не финальная).

Подробнее про находки и про то, кому вообще нужна эта бета, я писал в разборе сборки. Когда выйдет iOS 26.6: примерная дата финального релиза, это конец июля 2026 года. Apple держит привычный двухнедельный ритм тестирования, так что финал не за горами, и это, судя по всему, последняя крупная сборка iOS 26.

Риски стандартные для любой беты: возможны вылеты, ускоренный разряд и капризы отдельных приложений на ранней сборке. Но с учётом того, что до релиза пара недель, а новых функций почти нет, ставить iOS 26.6 beta на основной Айфон смысла нет. Дождитесь публичного релиза, он прилетит автоматически и без возни с профилями.

iOS 27 — стоит ли скачивать или подождать

А вот iOS 27 — совсем другая история. Если апдейты линейки 26 были про тихую полировку, то это система с переосмысленной Siri и десятком ИИ-функций. Сейчас она на стадии беты для разработчиков, вторая сборка вышла 22 июня. Вот что нового будет в iOS 27:

Новая Siri на базе Apple Intelligence, куда более сообразительная, чем прежняя;

Переработанный родительский контроль и «Экранное время» с гибкими лимитами по категориям;

Создание собственных карт в Wallet сканированием билетов, абонементов и пропусков;

«Write with Siri» вместо прежних Writing Tools;

RCS-сообщения с новыми функциями.

Cтоит ли вообще качать бету iOS 27, я разбирал недавно. Если коротко — не стоит, лучше дождаться релиза. Примерная дата выхода iOS 27 — это сентябрь 2026 года, традиционно вместе с новой линейкой iPhone 18. До этого Apple выпустит ещё несколько сборок для разработчиков, а публичную бету для всех желающих обещают в июле. То есть, до стабильной iOS 27 ждать ещё три-четыре месяца.

Риски максимальные из всей тройки. Это сырая бета мажорной версии, а значит вылеты, повышенный расход батареи и капризы банковских приложений почти гарантированы. Совместимость широкая, iOS 27 ставится на iPhone 11 и новее, но фишки Apple Intelligence требуют более свежего железа. На основное устройство, от которого зависят звонки и оплата, такую бету качать рискованно.

Какое обновление качать на Айфон прямо сейчас

Если коротко, то какая iOS лучше и какую ставить в 2026 году зависит от того, что вам важнее, стабильность или новизна. Разложу по полочкам.

iOS 26.5.2 качаем прямо сейчас и на основной Айфон. Она стабильна, закрывает почти три десятка дыр в безопасности и не меняет привычный опыт. Это выбор по умолчанию для всех.

и на основной Айфон. Она стабильна, закрывает почти три десятка дыр в безопасности и не меняет привычный опыт. Это выбор по умолчанию для всех. iOS 26.6 в бета-версии почти что бесполезна для простых пользователей. Смысла ставить бету немного: изменений почти нет, а релиз для всех уже в конце июля. В лучшем случае: подойдет тем, кто давно пользуется тестовыми сборками. Всем остальным проще дождаться публичного релиза.

почти что бесполезна для простых пользователей. Смысла ставить бету немного: изменений почти нет, а релиз для всех уже в конце июля. В лучшем случае: подойдет тем, кто давно пользуется тестовыми сборками. Всем остальным проще дождаться публичного релиза. iOS 27 beta ставим только на запасной Айфон и только если хочется первым пощупать новые функции. На ежедневный смартфон сырую мажорную бету лучше не лить. Компромисс для нетерпеливых: дождаться публичной беты 27 в июле, а по-настоящему всем стоит ждать сентябрьского релиза.

И главное правило перед любым обновлением, сделайте резервную копию через iCloud или Finder. Особенно это касается бет, потому что откатиться со сборки iOS 27 на стабильную версию без полного сброса не получится. А впечатлениями от свежей версии делитесь в нашем Telegram-чате.