Когда выйдет iOS 27 beta для всех и как подготовиться к обновлению

Миша Королев

Apple ранее сообщила, что первая публичная бета iOS 27 выйдет в июле — то есть в течение этого месяца. Публичная версия обычно стабильнее той, что уже доступна разработчикам, и установить её сможет любой желающий бесплатно. Ниже — когда конкретно её ждать, какие iPhone поддерживаются и что сделать перед установкой, чтобы не остаться без важных приложений и данных. А, если вы не уверены, стоит ли обновляться, почитайте, на какие модели iPhone лучше вообще не устанавливать iOS 27.

К обновлению надо готовиться заранее. Особенно к такому масштабному. Фото.

К обновлению надо готовиться заранее. Особенно к такому масштабному

Когда выйдет публичная бета iOS 27

Точную дату Apple не называет, но ориентироваться можно на прошлые годы. Если помните, первые публичные беты iOS 16, 17, 18 и 26 выходили в промежутке между 11 и 24 июля. Вот точные даты:

  • iOS 26 — четверг, 24 июля 2025 года
  • iOS 18 — понедельник, 15 июля 2024 года
  • iOS 17 — среда, 12 июля 2023 года
  • iOS 16 — понедельник, 11 июля 2022 года

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Есть ещё один нюанс. Обычно публичная бета обычно выходит после третьей или четвёртой бета-версии для разработчиков. То есть следить за выходом стоит именно по этому графику: как только появится третья-четвёртая версия для разработчиков, значит, и публичная будет уже не за горами. А если беты и Айфоны не очень вас интересуют, купите камерофон Vivo X300 — он как раз сильно подешевел.

Какие iPhone поддерживают iOS 27

Список совместимых моделей широкий. iOS 27 работает на iPhone 11 и новее — то есть владельцам iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 и свежих моделей волноваться не о чем. А вот более старые айфоны (iPhone XS, XR и раньше) обновление уже не получат. Впрочем, вот тут мы подробно рассказываем, какой iPhone лучше купить, чтобы iOS 27 на нем летала без проблем.

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Важный нюанс касается умных функций. Возможности Apple Intelligence, включая обновлённого Siri с ИИ, доступны только на iPhone 15 Pro и новее. То есть даже если вы поставите iOS 27 на iPhone 12 или 13, самые заметные новинки с искусственным интеллектом на них не появятся — железо не тянет. Для большинства владельцев старых моделей это означает, что обновление даст новый дизайн и мелкие улучшения, но не флагманские функции.

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Как установить iOS 27 beta на айфон

После выхода публичной беты установить её сможет любой желающий бесплатно на совместимом iPhone. Порядок действий такой:

Как установить iOS 27 beta на айфон. Зарегистрируйтесь в программе бета-тестирования, и сможете установить бета-версию, когда она выйдет. Фото.

Зарегистрируйтесь в программе бета-тестирования, и сможете установить бета-версию, когда она выйдет

  1. Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте beta.apple.com под своим Apple ID.
  2. Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Основные», затем «Обновление ПО» и выберите пункт «Бета-обновления».
  3. Выберите вариант «iOS 27 Public Beta» и следуйте подсказкам на экране. Если пункта нет, перезагрузите iPhone.

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Если ждать не хочется, бета для разработчиков уже доступна прямо сейчас и её тоже можно поставить бесплатно. Но это менее стабильная версия, и для повседневного телефона она подходит хуже. Мы уже разбирали похожую логику выхода тестовых сборок в материале про то, когда выходит первая бета-версия iOS.

Что сделать перед установкой iOS 27 beta

Главное, что нужно понимать: бета — это тестовая версия с багами. Даже первая публичная бета обычно стабильнее версии для разработчиков, но проблемы всё равно возможны. Часть привычных приложений может не работать, а сбои иногда затрагивают и CarPlay в машине.

Поэтому перед установкой стоит подстраховаться:

Что сделать перед установкой iOS 27 beta. Резервное копирование можно запустить вручную. Фото.

Резервное копирование можно запустить вручную

  • Сделайте резервную копию iPhone — через iCloud или компьютер. Это позволит вернуть данные, если что-то пойдёт не так.
  • Если есть возможность, ставьте бету на запасной iPhone, а не на основной. Так вы не рискуете рабочим телефоном.
  • Заранее подумайте, какие приложения вам критично важны каждый день — банк, рабочие сервисы, навигация. Если без них никак, с бетой лучше подождать.

Если вы не готовы к возможным сбоям, разумнее дождаться финальной версии. Как это обычно работает, мы показывали на примере того, что выходит незадолго до релиза для всех.

Новые функции iOS 27 и ограничения Siri AI

Самое обсуждаемое в iOS 27 — обновлённый Siri с искусственным интеллектом. Но здесь есть подвох: новый Siri работает по списку ожидания. Чтобы встать в очередь, нужно открыть «Настройки» на iOS 27 и зайти в раздел Siri. По данным Apple, доступ к новому Siri и отдельному приложению может прийти не сразу — иногда ожидание занимает несколько недель.

Обновлённый интерфейс Siri в iOS 27

Обновлённый интерфейс Siri в iOS 27

Помимо Siri, в iOS 27 обещают улучшения дизайна Liquid Glass, рост производительности и расширенные функции защиты детей. Это не революция, а скорее набор косметических и системных улучшений поверх нового ИИ-помощника.

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Публичная бета iOS 27 — хороший вариант для тех, кто любит новинки и готов мириться с возможными глюками. Но ставить её на единственный рабочий iPhone не стоит: риск потерять доступ к нужным приложениям или столкнуться с разрядкой батареи реальный. Если у вас нет запасного телефона и вы зависите от айфона в повседневных делах, спокойнее дождаться стабильного релиза iOS 27 осенью. А владельцам iPhone до iPhone 15 Pro стоит помнить, что главные ИИ-функции им всё равно недоступны — ради них одних обновляться в бету смысла нет.

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