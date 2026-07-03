Когда выйдет iOS 27 beta для всех и как подготовиться к обновлению

Apple ранее сообщила, что первая публичная бета iOS 27 выйдет в июле — то есть в течение этого месяца. Публичная версия обычно стабильнее той, что уже доступна разработчикам, и установить её сможет любой желающий бесплатно. Ниже — когда конкретно её ждать, какие iPhone поддерживаются и что сделать перед установкой, чтобы не остаться без важных приложений и данных. А, если вы не уверены, стоит ли обновляться, почитайте, на какие модели iPhone лучше вообще не устанавливать iOS 27.



Когда выйдет публичная бета iOS 27

Точную дату Apple не называет, но ориентироваться можно на прошлые годы. Если помните, первые публичные беты iOS 16, 17, 18 и 26 выходили в промежутке между 11 и 24 июля. Вот точные даты:

iOS 26 — четверг, 24 июля 2025 года

iOS 18 — понедельник, 15 июля 2024 года

iOS 17 — среда, 12 июля 2023 года

iOS 16 — понедельник, 11 июля 2022 года

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Есть ещё один нюанс. Обычно публичная бета обычно выходит после третьей или четвёртой бета-версии для разработчиков. То есть следить за выходом стоит именно по этому графику: как только появится третья-четвёртая версия для разработчиков, значит, и публичная будет уже не за горами. А если беты и Айфоны не очень вас интересуют, купите камерофон Vivo X300 — он как раз сильно подешевел.

Какие iPhone поддерживают iOS 27

Список совместимых моделей широкий. iOS 27 работает на iPhone 11 и новее — то есть владельцам iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 и свежих моделей волноваться не о чем. А вот более старые айфоны (iPhone XS, XR и раньше) обновление уже не получат. Впрочем, вот тут мы подробно рассказываем, какой iPhone лучше купить, чтобы iOS 27 на нем летала без проблем.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Важный нюанс касается умных функций. Возможности Apple Intelligence, включая обновлённого Siri с ИИ, доступны только на iPhone 15 Pro и новее. То есть даже если вы поставите iOS 27 на iPhone 12 или 13, самые заметные новинки с искусственным интеллектом на них не появятся — железо не тянет. Для большинства владельцев старых моделей это означает, что обновление даст новый дизайн и мелкие улучшения, но не флагманские функции.

Если ищете лучшие товары с АлиЭкспресс, Озон, ВБ, Я.Маркета - подписывайтесь на канал Сундук Али-Бабы, там все есть.

Как установить iOS 27 beta на айфон

После выхода публичной беты установить её сможет любой желающий бесплатно на совместимом iPhone. Порядок действий такой:

Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте beta.apple.com под своим Apple ID. Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Основные», затем «Обновление ПО» и выберите пункт «Бета-обновления». Выберите вариант «iOS 27 Public Beta» и следуйте подсказкам на экране. Если пункта нет, перезагрузите iPhone.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

Если ждать не хочется, бета для разработчиков уже доступна прямо сейчас и её тоже можно поставить бесплатно. Но это менее стабильная версия, и для повседневного телефона она подходит хуже. Мы уже разбирали похожую логику выхода тестовых сборок в материале про то, когда выходит первая бета-версия iOS.

Что сделать перед установкой iOS 27 beta

Главное, что нужно понимать: бета — это тестовая версия с багами. Даже первая публичная бета обычно стабильнее версии для разработчиков, но проблемы всё равно возможны. Часть привычных приложений может не работать, а сбои иногда затрагивают и CarPlay в машине.

Поэтому перед установкой стоит подстраховаться:

Сделайте резервную копию iPhone — через iCloud или компьютер. Это позволит вернуть данные, если что-то пойдёт не так.

— через iCloud или компьютер. Это позволит вернуть данные, если что-то пойдёт не так. Если есть возможность, ставьте бету на запасной iPhone , а не на основной. Так вы не рискуете рабочим телефоном.

, а не на основной. Так вы не рискуете рабочим телефоном. Заранее подумайте, какие приложения вам критично важны каждый день — банк, рабочие сервисы, навигация. Если без них никак, с бетой лучше подождать.

Если вы не готовы к возможным сбоям, разумнее дождаться финальной версии. Как это обычно работает, мы показывали на примере того, что выходит незадолго до релиза для всех.

Новые функции iOS 27 и ограничения Siri AI

Самое обсуждаемое в iOS 27 — обновлённый Siri с искусственным интеллектом. Но здесь есть подвох: новый Siri работает по списку ожидания. Чтобы встать в очередь, нужно открыть «Настройки» на iOS 27 и зайти в раздел Siri. По данным Apple, доступ к новому Siri и отдельному приложению может прийти не сразу — иногда ожидание занимает несколько недель.

Помимо Siri, в iOS 27 обещают улучшения дизайна Liquid Glass, рост производительности и расширенные функции защиты детей. Это не революция, а скорее набор косметических и системных улучшений поверх нового ИИ-помощника.

Читайте также: Регистрация в MAX под чужим номером: что будет с аккаунтом на Айфоне

Публичная бета iOS 27 — хороший вариант для тех, кто любит новинки и готов мириться с возможными глюками. Но ставить её на единственный рабочий iPhone не стоит: риск потерять доступ к нужным приложениям или столкнуться с разрядкой батареи реальный. Если у вас нет запасного телефона и вы зависите от айфона в повседневных делах, спокойнее дождаться стабильного релиза iOS 27 осенью. А владельцам iPhone до iPhone 15 Pro стоит помнить, что главные ИИ-функции им всё равно недоступны — ради них одних обновляться в бету смысла нет.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN