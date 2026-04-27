Почему я отключил автообновление iOS на своем iPhone и советую это сделать всем

Автообновление iOS звучит удобно — iPhone сам скачает и поставит новую версию ночью. Но на практике эта функция регулярно подводит. Достаточно вспомнить, что установка iOS 26.4.1 превращает некоторые iPhone в кирпич и все становится понятно. Рассказываем, почему лучше обновлять iPhone вручную и как это настроить.



Что такое автообновление iOS

По умолчанию в каждом iPhone включена функция автоматического обновления. Работает она так: когда Apple выпускает новую версию iOS, ваш смартфон самостоятельно скачивает её по Wi-Fi и устанавливает ночью, пока вы спите. Условия простые — iPhone должен быть подключён к зарядке и к Wi-Fi.

Звучит удобно. Не нужно следить за обновлениями, не нужно ничего нажимать. Проснулся — а у тебя уже свежая iOS. Но именно в этой «автоматичности» и кроется проблема.

Проблемы, возникающие при автоматическом обновлении iOS

Главный аргумент против автообновления — вы теряете контроль. Обновление ставится без вашего ведома, и если что-то пойдёт не так, вы узнаете об этом только утром. Когда будет уже поздно.

А что может пойти не так? Да практически всё. Вспомните историю с iOS 26.4.1, которая произошла буквально в апреле 2026 года. Обновление массово «окирпичивало» iPhone — смартфоны зависали на логотипе Apple и отказывались загружаться. Стандартные методы восстановления не помогали. Людям приходилось нести устройства в сервис и делать полную перепрошивку. А это — потеря всех данных, если не было свежей резервной копии в iCloud.

Представьте: вы спокойно ложитесь спать, а утром вместо рабочего iPhone видите «кирпич». И это не ваш выбор — это автообновление «позаботилось» о вас ночью.

Похожая ситуация была и с iOS 26.2.1 в январе. Пользователи жаловались на резкое падение автономности и подтормаживания после установки обновления. На форуме Apple один из постов так и назывался — «iOS сделала мой телефон непригодным для использования». Сотни людей подтвердили проблему с временем работы.

Если вы думаете, что случай с iOS 26.4.1 — это исключение, вы ошибаетесь. Проблемные обновления у Apple выходят с завидной регулярностью. Почти каждая крупная версия iOS приносит с собой баги, которые компания потом спешно исправляет «точечными» апдейтами.

Вот лишь несколько примеров из 2026 года. После iOS 26.2.1 начались проблемы с батареей. После iOS 26.4.1 — массовое «окирпичивание». Apple пришлось срочно выпускать iOS 26.4.2, чтобы исправить критический баг установщика. Причём между проблемным обновлением и фиксом прошло целых две недели. Две недели, в течение которых люди с включённым автообновлением рисковали получить нерабочий смартфон.

Когда вы обновляетесь вручную, вы можете подождать несколько дней после выхода новой iOS и посмотреть на отзывы. Если всё хорошо — ставите. Если нет — пережидаете. С автообновлением такой роскоши у вас нет.

Стоит ли сразу устанавливать новую версию iOS

Многие скажут: «Но ведь обновления закрывают уязвимости! Нужно ставить их как можно быстрее!» И будут частично правы. Apple действительно регулярно выпускает патчи безопасности. Например, в конце апреля 2026 года вышла iOS 26.4.2, которая устраняла серьёзную уязвимость, позволявшую получить доступ к пуш-уведомлениям пользователя.

Но вот в чём дело. Между выходом обновления и моментом, когда хакеры начнут массово эксплуатировать уязвимость, обычно проходит достаточно времени. Один-два дня задержки, пока вы читаете отзывы, погоды не сделают. А вот «окирпиченный» iPhone — это реальная проблема прямо сейчас.

К тому же критически важные обновления безопасности Apple выделяет отдельно — они называются Rapid Security Response. Это небольшие патчи, которые ставятся быстро и практически никогда не вызывают проблем. Их можно оставить в автоматическом режиме.

Отключить автообновление на iPhone

Сделать это можно за несколько секунд. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО — Автообновление. Здесь вы увидите несколько переключателей.

Отключите пункт «Устанавливать обновления iOS». При желании можете оставить включённой загрузку обновлений — тогда iPhone скачает файл заранее, но не будет устанавливать его без вашего разрешения. Это удобный компромисс: когда вы решите обновиться, не придётся ждать загрузки.

Также рекомендую оставить включённым пункт «Ответы на угрозы безопасности» — это те самые Rapid Security Response, о которых я говорил выше. Они маленькие, безопасные и действительно важные.

Как правильно обновлять iPhone вручную

Вот простой алгоритм, которому я следую сам и советую всем:

Дождитесь выхода обновления и не ставьте его в первый день . Подождите хотя бы 2–3 дня

. Подождите хотя бы 2–3 дня Почитайте отзывы в профильных чатах, на форумах Apple и в Telegram-каналах. Если есть массовые жалобы — подождите ещё

Перед установкой сделайте резервную копию через iCloud или Finder на Mac

или Finder на Mac Убедитесь, что на iPhone достаточно свободного места — минимум 5–6 ГБ

Поставьте iPhone на зарядку и запустите обновление вручную через Настройки — Основные — Обновление ПО

Да, это требует чуть больше внимания. Но зато вы точно знаете, что ставите, и готовы к возможным последствиям.

Справедливости ради, есть ситуации, когда автообновление оправдано. Например, если вы не следите за новостями Apple вообще и забываете обновляться месяцами. В таком случае старая iOS с незакрытыми уязвимостями — это тоже риск.

Но если вы читаете AppleInsider.ru (а вы читаете, раз сейчас здесь), то наверняка узнаете о выходе нового обновления в тот же день. И сможете принять осознанное решение — ставить или подождать.

Почему лучше обновлять iOS вручную

Автообновление iOS — это функция, которая создаёт иллюзию удобства. На деле же она лишает вас контроля над собственным устройством. Вы не выбираете, когда обновляться. Вы не можете подождать и посмотреть на чужой опыт. Вы просто просыпаетесь с новой iOS — и надеетесь, что всё будет хорошо. А так вы можете прочитать, как влияет та же iOS 26.4.2 на аккумулятор и только после этого обновляться.

История с iOS 26.4.1 показала, что надежда — плохая стратегия. Отключите автообновление, делайте резервные копии и обновляйтесь вручную. Это займёт у вас пару минут, но сбережёт нервы и данные.