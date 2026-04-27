Почему я отключил автообновление iOS на своем iPhone и советую это сделать всем

Кирилл Пироженко

Автообновление iOS звучит удобно — iPhone сам скачает и поставит новую версию ночью. Но на практике эта функция регулярно подводит. Достаточно вспомнить, что установка iOS 26.4.1 превращает некоторые iPhone в кирпич и все становится понятно. Рассказываем, почему лучше обновлять iPhone вручную и как это настроить.

Что такое автообновление iOS

По умолчанию в каждом iPhone включена функция автоматического обновления. Работает она так: когда Apple выпускает новую версию iOS, ваш смартфон самостоятельно скачивает её по Wi-Fi и устанавливает ночью, пока вы спите. Условия простые — iPhone должен быть подключён к зарядке и к Wi-Fi.

Звучит удобно. Не нужно следить за обновлениями, не нужно ничего нажимать. Проснулся — а у тебя уже свежая iOS. Но именно в этой «автоматичности» и кроется проблема.

Проблемы, возникающие при автоматическом обновлении iOS

Главный аргумент против автообновления — вы теряете контроль. Обновление ставится без вашего ведома, и если что-то пойдёт не так, вы узнаете об этом только утром. Когда будет уже поздно.

А что может пойти не так? Да практически всё. Вспомните историю с iOS 26.4.1, которая произошла буквально в апреле 2026 года. Обновление массово «окирпичивало» iPhone — смартфоны зависали на логотипе Apple и отказывались загружаться. Стандартные методы восстановления не помогали. Людям приходилось нести устройства в сервис и делать полную перепрошивку. А это — потеря всех данных, если не было свежей резервной копии в iCloud.

Представьте: вы спокойно ложитесь спать, а утром вместо рабочего iPhone видите «кирпич». И это не ваш выбор — это автообновление «позаботилось» о вас ночью.

Похожая ситуация была и с iOS 26.2.1 в январе. Пользователи жаловались на резкое падение автономности и подтормаживания после установки обновления. На форуме Apple один из постов так и назывался — «iOS сделала мой телефон непригодным для использования». Сотни людей подтвердили проблему с временем работы.

Если вы думаете, что случай с iOS 26.4.1 — это исключение, вы ошибаетесь. Проблемные обновления у Apple выходят с завидной регулярностью. Почти каждая крупная версия iOS приносит с собой баги, которые компания потом спешно исправляет «точечными» апдейтами.

Вот лишь несколько примеров из 2026 года. После iOS 26.2.1 начались проблемы с батареей. После iOS 26.4.1 — массовое «окирпичивание». Apple пришлось срочно выпускать iOS 26.4.2, чтобы исправить критический баг установщика. Причём между проблемным обновлением и фиксом прошло целых две недели. Две недели, в течение которых люди с включённым автообновлением рисковали получить нерабочий смартфон.

Когда вы обновляетесь вручную, вы можете подождать несколько дней после выхода новой iOS и посмотреть на отзывы. Если всё хорошо — ставите. Если нет — пережидаете. С автообновлением такой роскоши у вас нет.

Стоит ли сразу устанавливать новую версию iOS

Многие скажут: «Но ведь обновления закрывают уязвимости! Нужно ставить их как можно быстрее!» И будут частично правы. Apple действительно регулярно выпускает патчи безопасности. Например, в конце апреля 2026 года вышла iOS 26.4.2, которая устраняла серьёзную уязвимость, позволявшую получить доступ к пуш-уведомлениям пользователя.

Но вот в чём дело. Между выходом обновления и моментом, когда хакеры начнут массово эксплуатировать уязвимость, обычно проходит достаточно времени. Один-два дня задержки, пока вы читаете отзывы, погоды не сделают. А вот «окирпиченный» iPhone — это реальная проблема прямо сейчас.

К тому же критически важные обновления безопасности Apple выделяет отдельно — они называются Rapid Security Response. Это небольшие патчи, которые ставятся быстро и практически никогда не вызывают проблем. Их можно оставить в автоматическом режиме. Если при обновлении iPhone получили кирпич, то пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Отключить автообновление на iPhone

Сделать это можно за несколько секунд. Откройте НастройкиОсновныеОбновление ПОАвтообновление. Здесь вы увидите несколько переключателей.

Отключите пункт «Устанавливать обновления iOS». При желании можете оставить включённой загрузку обновлений — тогда iPhone скачает файл заранее, но не будет устанавливать его без вашего разрешения. Это удобный компромисс: когда вы решите обновиться, не придётся ждать загрузки.

Также рекомендую оставить включённым пункт «Ответы на угрозы безопасности» — это те самые Rapid Security Response, о которых я говорил выше. Они маленькие, безопасные и действительно важные.

Как правильно обновлять iPhone вручную

Вот простой алгоритм, которому я следую сам и советую всем:

  • Дождитесь выхода обновления и не ставьте его в первый день. Подождите хотя бы 2–3 дня
  • Почитайте отзывы в профильных чатах, на форумах Apple и в Telegram-каналах. Если есть массовые жалобы — подождите ещё
  • Перед установкой сделайте резервную копию через iCloud или Finder на Mac
  • Убедитесь, что на iPhone достаточно свободного места — минимум 5–6 ГБ
  • Поставьте iPhone на зарядку и запустите обновление вручную через НастройкиОсновныеОбновление ПО

Да, это требует чуть больше внимания. Но зато вы точно знаете, что ставите, и готовы к возможным последствиям.

Справедливости ради, есть ситуации, когда автообновление оправдано. Например, если вы не следите за новостями Apple вообще и забываете обновляться месяцами. В таком случае старая iOS с незакрытыми уязвимостями — это тоже риск.

Но если вы читаете AppleInsider.ru (а вы читаете, раз сейчас здесь), то наверняка узнаете о выходе нового обновления в тот же день. И сможете принять осознанное решение — ставить или подождать.

Почему лучше обновлять iOS вручную

Автообновление iOS — это функция, которая создаёт иллюзию удобства. На деле же она лишает вас контроля над собственным устройством. Вы не выбираете, когда обновляться. Вы не можете подождать и посмотреть на чужой опыт. Вы просто просыпаетесь с новой iOS — и надеетесь, что всё будет хорошо. А так вы можете прочитать, как влияет та же iOS 26.4.2 на аккумулятор и только после этого обновляться.

История с iOS 26.4.1 показала, что надежда — плохая стратегия. Отключите автообновление, делайте резервные копии и обновляйтесь вручную. Это займёт у вас пару минут, но сбережёт нервы и данные.

