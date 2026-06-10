Работает ли Сбербанк Онлайн, МАКС, Т-Банк и другие приложения в iOS 27

8 июня, сразу после презентации на WWDC 2026, Apple выложила первую бету iOS 27 для разработчиков. iOS 27 уже можно установить, но сначала важно понять, какие приложения работают, а какие нет. И главный вопрос, который волнует всех в России, — вовсе не «как выглядит обновлённый Liquid Glass». Вопрос другой: заработает ли мой банк. Сразу оговоримся: перед нами первая сборка для разработчиков, самая сырая из всех. Публичная бета выйдет в июле, а финальный релиз — только в сентябре.



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Список работающих приложений в iOS 27

Хорошая новость: большинство привычных приложений запускается. На старте беты без критичных проблем работают:

Приложение Райффайзенбанка

Браузер Луна

Приложение Сбера

Приложения Альфа-Банка

Приложение ВТБ

Приложение VK

Мессенджер МАКС

Telegram — но есть нюанс: пользователи жалуются, что иногда пропадает клавиатура

Instagram* и WhatsApp* (принадлежат Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой)

YouTube

X

Приложения МегаФона и МТС

Приложение Почты Mail.ru

Сервисы Яндекса

Пятёрочка, Магнит, Перекрёсток

ВкусВилл

Wildberries и OZON

Pixelmator

То есть базовый набор на каждый день — банки, доставка, маркетплейсы, мессенджеры — в целом жив. Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк запускаются, хотя их официальные версии давно установлены у всех под чужими названиями. Это важный момент, к которому мы ещё вернёмся. Но имейте в виду, что это относится к последним версиям приложений этих банков. Если у вас что-то более старое, то возможны проблемы и вылеты. Если же вас интересует не совместимость, а начинка обновления, мы собрали все новые функции iOS 27 в отдельном материале.

Какие приложения вылетают на iOS 27 Beta 1

Список проблем пока короткий, но болезненный. По первым отчётам в iOS 27 не запускаются актуальные версии Т-Банка и приложение Самоката.

С Самокатом, скорее всего, разберутся быстро: разработчик спокойно выложит апдейт в App Store, и совместимость подтянут к публичной бете. А вот с Т-Банком всё сложнее, и дело тут не в лени программистов.

Можно сколько угодно изучать возможности новой Siri на базе ИИ, но если приложение банка не открывается, в повседневной жизни толку от этого мало.

Как санкции мешают обновлять приложения банков на iPhone

Здесь нужен короткий ликбез. Приложения банков под блокирующими санкциями давно удалены из App Store. Apple подчиняется санкционному режиму, поэтому Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и другие не могут просто лежать в магазине под своими именами.

Банки выкручиваются хитро: они выпускают приложения через сторонних разработчиков и под нейтральными названиями — то фитнес-трекер, то аудиоплеер, то ещё что-нибудь безобидное. Т-Банк за последние пару лет успел побывать и VibroGym App, и Clanstrix, и EasyCatch Sounder. Apple такие маскировки регулярно вычисляет и сносит, после чего банк выкатывает новый клон.

Из-за этого обновить приложение по-человечески нельзя. Когда выходит новая iOS, разработчику обычного приложения достаточно собрать апдейт с поддержкой свежей системы и отправить его в App Store. У санкционного банка такой возможности нет: его версия либо уже удалена, либо живёт в магазине считаные дни. Старая сборка под iOS 27 может не запускаться, а новую совместимую — просто негде взять, пока банк не выпустит очередной замаскированный вариант.

Вывод простой: если у вас Т-Банк или другое подобное приложение, обновлять прошивку прямо сейчас опасно. Можно остаться без доступа к деньгам на недели — ровно до того момента, как банк выпустит новую совместимую версию под новым именем. Сомневаетесь, стоит ли обновляться с вашим банком? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС — там подскажут по конкретному приложению.

Почему не стоит ставить первую бету iOS 27

Первая бета для разработчиков создана для тестирования, а не для повседневной жизни. Греющийся корпус, просадки автономности и внезапные вылеты — это норма для такой сборки, а не исключение. Именно поэтому первые сборки стоит обходить стороной.

Лично я первую девелоперскую бету на рабочий iPhone не ставлю никогда. Слишком велик риск остаться без банка в самый неподходящий момент. Если очень хочется пощупать iOS 27 — поставьте её на запасное устройство и спокойно изучайте новинки.

Всем остальным разумнее дождаться публичной беты в июле: она стабильнее, и к тому моменту большинство разработчиков успеют выпустить совместимые версии. А если вы цените нервы и деньги — ждите финальный релиз в сентябре.

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* Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.