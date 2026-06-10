Apple рассказала, как работает новая Siri с Gemini в iOS 27

Помните, как Apple почти два года обещала «новую Siri», переносила релиз и крутила рекламу функций, которых ещё не существовало? На WWDC 2026 Apple наконец показала новую Siri на базе ИИ целиком. А на следующий день команда во главе с Крейгом Федериги собрала журналистов и подробно разобрала, что у ассистента внутри. И главное — сколько в ней того самого Gemini от Google, за который Apple платит около миллиарда долларов в год. Ответ оказался неожиданным. Если коротко: Gemini в Siri есть, но совсем не там, где вы думаете.



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Напомню расклад. По данным Bloomberg, Apple выбрала Google после тестов моделей OpenAI и Anthropic — и решающим фактором была не производительность, а цена. В январе 2026 года компании официально подтвердили многолетнее партнёрство. Google построила для Apple кастомную модель на 1,2 триллиона параметров — это в восемь раз больше, чем у прежней облачной Apple Intelligence. На словах звучит так, будто внутри iPhone теперь живёт чужой мозг. На тех-токе Федериги постарался эту картину разрушить.

Как Apple использует Google Gemini в новой Siri

Федериги начал издалека и закончил фразой, которую растащили на цитаты. По его словам, Apple не использует приложение Gemini, не запускает модели, которые Google разворачивает для своих клиентов, и не работает на инфраструктуре Google. Поиск Google в основе системы тоже не лежит. А дальше — добивающая формулировка. Объём Google Assistant, который применяет Apple, по словам Федериги, равен нулю.

Звучит почти как опровержение сделки. Но это не так. Тонкость в том, что Apple лицензировала не сервис, а технологию. Базовые модели Apple обучила на собственных данных под свой Apple Silicon, а затем доработала с помощью Gemini. Иными словами, frontier-модели Google использовались как «учитель» при тренировке, а не как живой движок, к которому Siri стучится в реальном времени. Для вас это принципиально: ваши запросы не уходят в облако Google и не превращаются в запросы к Ассистенту Google.

Один нюанс всё же есть, и Apple его не скрывает. Самую тяжёлую модель компания обслуживает на GPU NVIDIA в облаке Google — но в рамках своей же системы Private Cloud Compute. Железо арендованное, а правила игры остаются эппловскими. Хотите следить за тем, как новая Siri раскроется на практике? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — без воды и по делу.

Новая Siri в iOS 27: как работает

Теперь к самому интересному — архитектуре. Федериги разложил её по слоям, и здесь видно, почему Apple так держится за приватность.

Точкой входа служит сам опыт Ассистента, встроенный в iOS, iPadOS и macOS. На iPhone Siri теперь «вырастает» из Dynamic Island в стиле Liquid Glass, вызывается кнопкой или голосом и доступна прямо в инструментах письма и контекстном меню. Отдельно есть приложение Siri — туда можно вернуться, чтобы продолжить начатый ранее диалог или открыть новый.

Под этим интерфейсом работает системный оркестратор — сердце приватной архитектуры. Именно он решает, как выполнить ваш запрос: лезть ли в App Toolbox за действиями внутри приложений, обращаться ли к семантическому индексу Spotlight за вашим личным контентом, учитывать ли то, что сейчас на экране.

Дальше идут модели на устройстве. Они отвечают за распознавание речи, синтез голоса, понимание картинки с камеры и текста на экране. Часть запросов так и обрабатывается — целиком на устройстве, без выхода в сеть. Но если оркестратор понимает, что вопрос сложный, он обращается к моделям в Private Cloud Compute.

И вот здесь — ключевое обещание Apple. Private Cloud Compute переносит приватность iPhone в облако: запросы доступны только вам, нигде не хранятся, недоступны никому, включая саму Apple, и существуют лишь на время обработки. Apple подчёркивает, что эти свойства может проверять независимый исследователь. А мировые знания и текущие события подтягиваются через отдельный сервис World Knowledge Service, который компания строила годами.

Кстати, пощупать часть нововведений можно уже сейчас: установить первую бету iOS 27 и оценить новые ИИ-функции реально уже сегодня.

Модели Apple, которые отвечают за работу новой Siri

За техническую часть на тех-токе отвечал Амар Субраманья, вице-президент по ИИ. Он представил третье поколение Apple Foundation Models. Главный тезис: каждая модель заметно прибавила и в качестве, и в возможностях по сравнению с прошлым поколением.

Разберём семейство по полочкам.

AFM Core — базовая модель на устройстве нового поколения, плотная (dense) архитектура. Та, что уже сегодня едет на ваших устройствах.

AFM Core Advanced — а вот это интересно. Разреженная (sparse) архитектура, мультимодальность «из коробки», и всё это работает локально. Именно она тянет на устройстве функции вроде выразительных голосов, которые показали на основной презентации.

AFM Cloud — серверная рабочая лошадка, заточенная под низкую задержку и стоимость обслуживания. Живёт в Private Cloud Compute.

AFM Cloud Image — новое поколение генерации и редактирования изображений. Отвечает в том числе за пространственное перекадрирование, которое тоже мелькало в кейноуте.

AFM Cloud Pro — самая мощная модель для агентных задач и сложных рассуждений. По словам Субраманьи, её качество сопоставимо с frontier-моделями Gemini. Чтобы вывести её в продакшен, Apple и работала с Google и NVIDIA, расширив Private Cloud Compute на GPU NVIDIA в облаке Google.

Все четыре «рабочие» модели — Core, Core Advanced, Cloud и Cloud Image — это кастомные сборки под Apple Silicon, обученные на собственных данных и отполированные на выходах Gemini. Логика всей системы простая: подобрать под каждый запрос ту модель, которая даст лучший ответ с минимальной задержкой. Запутались в линейке моделей или хотите обсудить новую Siri? Залетайте в наш чат в Telegram или МАКС — там помогут разобраться.

Основные особенности Siri в iOS 27

Если убрать маркетинг, картина получается честная. Apple не успела сама догнать гонку больших моделей и арендовала чужие мозги — но обернула их так, чтобы не отдать ни приватность, ни контроль над опытом. Gemini здесь работает за кадром, на этапе обучения, а в бою отвечают модели Apple на железе Apple под правилами Apple.

Для вас это означает три вещи. Во-первых, Siri станет ощутимо умнее в сложных запросах — за счёт AFM Cloud Pro. Во-вторых, многое будет работать офлайн, без отправки данных в сеть. В-третьих, приватность остаётся прежним козырем: даже самые тяжёлые вычисления идут через Private Cloud Compute, а не через сервисы Google напрямую.

Стоит держать в голове и нюанс с деньгами: за некоторые ИИ-функции придётся доплатить, и это тоже часть новой реальности.

Скепсис, впрочем, оставлю. Apple уже обещала новую Siri и переносила релиз — так что окончательно судить будем по рабочим устройствам осенью, а не по слайдам с тех-тока. Но сам подход выглядит грамотно: взять лучшее у Google и при этом не превратить iPhone в витрину для Google. Если на практике всё так и окажется — это, пожалуй, самый прагматичный шаг Apple в ИИ за последние два года