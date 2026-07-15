В новом iPad mini не будет важной функции, которая есть даже в обычном iPhone 17

Только мы разобрались в изменениях iPhone 18 Pro, которые вам не понравятся, как подъехали плохие новости про планшет. Новый iPad mini с OLED-экраном может выйти без ProMotion: по данным утечки, его дисплей ограничен частотой 60 Гц. Официального подтверждения нет, источник слуха — инсайдер с неоднозначной репутацией, так что относиться к цифрам стоит спокойно.



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Что известно об OLED-дисплее iPad mini 8

Источником стал автор корейского блога на площадке Naver под ником yeux1122. По его словам, кто-то из цепочки поставок Apple рассказал, что будущий компактный планшет получит OLED-экран диагональю 8,4 дюйма с частотой 60 Гц.

Речь идет о панели типа LTPS. Это упрощенная и более дешевая технология по сравнению с той, что стоит в iPad Pro. Такие экраны работают на одной фиксированной частоте: подстраиваться под контент они не умеют в принципе.

Сам автор утечки известен непостоянством. Часть его прогнозов сбывалась, часть оказывалась мимо, поэтому перед нами слух, а не подтвержденный факт. Пока Apple не показала планшет на сцене, любые характеристики могут поменяться — вплоть до дня анонса.

И все же слух любопытный. Многие покупатели годами выбирают между iPad mini и iPad Air, и частота обновления экрана в этом споре давно стала одним из главных аргументов.

Разница между 60 и 120 Гц на iPad

Частота обновления — это то, сколько раз в секунду экран перерисовывает картинку. Чем выше значение, тем плавнее выглядят прокрутка и анимации.

60 Гц — стандартная частота, картинка обновляется 60 раз в секунду. Все работает нормально, но при быстрой прокрутке заметна легкая ступенчатость.

— стандартная частота, картинка обновляется 60 раз в секунду. Все работает нормально, но при быстрой прокрутке заметна легкая ступенчатость. ProMotion (10-120 Гц) — экран сам подстраивает частоту под задачу: до 120 Гц при прокрутке и вплоть до 10 Гц при статичной картинке для экономии заряда.

Разница чувствуется не в цифрах, а в мелочах. Пролистали ленту, свернули приложение, потянули шторку — на 120 Гц движение выглядит цельным, на 60 Гц оно чуть рвется. Привыкнуть можно за пару дней, но обратно на 60 Гц возвращаться неприятно. Особенно если рядом лежит iPhone с ProMotion.

Есть и второй нюанс. Панели ProMotion (в терминах Apple это технология LTPO) обычно еще и ярче. LTPS-экраны, о которых говорит утечка, чаще уступают им по максимальной яркости и запасу по контрасту. На улице в солнечный день это заметно сильнее, чем плавность прокрутки.

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Почему iPad mini 8 может остаться без экрана 120 Гц

Больше всего расстроятся те, кто ждал от нового mini плавности уровня iPad Pro. Логика была простой: раз даже обычный iPhone 17 получил экран 120 Гц, разумно было ожидать того же от первого OLED-планшета в компактной линейке.

Но есть контраргумент. Apple выпустила iPhone 17e с OLED-экраном на 60 Гц, а значит, компания спокойно ставит OLED без высокой частоты в более доступные устройства. Не исключено, что рынок mini в Купертино считают слишком узким, чтобы оправдывать дорогую панель. Планшет продается тиражами, несопоставимыми с iPhone, и каждая лишняя статья расходов бьет по марже.

При этом остается место для сомнений. Тот же автор утечки сообщил, что новый iPad mini уже находится в массовом производстве на линии Samsung Display в Южной Корее. Нюанс в том, что эта же линия выпускает и продвинутые LTPO-панели, и более простые LTPS. Сам факт производства там не доказывает ничего.

Ранее корейское издание ETNews тоже сообщало о старте производства на заводе Samsung. Точной даты выхода не называет никто, ориентир рынка — конец 2026 года. Тем, кто присматривается к покупке, полезно заранее понять, чем iPad mini 8 будет отличаться от нынешней модели.

OLED против LCD: какой экран лучше для iPad

Даже если частота останется 60 Гц, сам переход с LCD на OLED — это ощутимый шаг вперед. Нынешний iPad mini 7 живет с жидкокристаллической матрицей, и разница будет видна с первой секунды.

более глубокий черный цвет и высокий контраст;

более сочная картинка в фильмах и играх;

экономный расход заряда при темном интерфейсе.

Для планшета, который чаще всего держат в руках в кровати или в дороге, качество картинки важнее плавности. Фильм в темной комнате на OLED выглядит совсем иначе, чем на подсвеченном LCD, где черный отдает серым. Так что без ProMotion экран нового mini все равно будет лучше текущего.

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Стоит ли ждать iPad mini 8

Если вы пользуетесь iPad mini 7 и вас все устраивает, спешить точно некуда. Устройство даже не анонсировано, а все детали держатся на слухах одного человека.

Если вы присматривались к mini именно ради максимально плавного экрана, дождитесь официальной презентации. Гарантий, что Apple даст здесь ProMotion, сейчас нет никаких, а покупать вслепую под слух — плохая идея.

А вот ради OLED новую модель стоит подождать в любом случае. Это главное обновление за последние годы для компактного планшета Apple, и оно перевешивает вопрос частоты обновления.