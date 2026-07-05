Какой iPad выбрать в 2026 году именно вам: официальная рекомендация Apple

Покупка планшета Apple давно перестала быть простым делом. Четыре линейки, пересекающиеся характеристики, аксессуары за отдельные деньги, немудрено запутаться. Но у Apple всё-таки есть чёткое представление, для кого какой iPad подойдет. И если разложить его по полочкам, выбрать оказывается не так сложно, как кажется на витрине. Сама компания описывает линейку буквально парой слов на модель! На фоне того, что многие начали подбирать iPhone для iOS 27, выбор планшета — процедура куда более тонкая. К счастью, в Купертино все прояснили.



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Какой Айпад купить в 2026 году под повседневные задачи

Рекламу текущего iPad 11-го поколения Apple строит вокруг слов вроде «lovable» и «magical», то есть, недорогой планшет «для того, что вы делаете каждый день». Звучит размыто, но по факту речь про стриминг на диване, видеозвонки, домашку в Pages и редкие зарисовки Apple Pencil. В базе теперь 128 ГБ, и при активном использовании они кончатся быстрее, чем кажется. Есть возможность, берите сразу 256 ГБ или держите наготове облако.

Apple Intelligence тут нет, и, честно говоря, кто-то посчитает это плюсом. Внутри стоит процессор A16, экран на 11 дюймов, поддержка Apple Pencil и Magic Keyboard Folio. Если вы прикидываете, какой Айпад лучше взять для дома и учёбы без лишних трат, это та самая золотая середина по соотношению цены и возможностей. Свежие функции iPadOS 27 базовая модель при этом получит, мы уже собрали все функции iPadOS 27 и список того, каким iPad они достанутся. Ну а главная ловушка базового планшета, это память.

iPad 11

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iPad Air — планшет для работы и учёбы без переплаты

В случае iPad Air Apple включает слова вроде «powerhouse» и намекает, что перед вами планшет для пользователя посерьёзнее. Это первая модель в линейке с выбором размера, 11 или 13 дюймов, и с поддержкой Apple Intelligence. Внутри чип M4, которого спокойно хватает на задачи в духе Final Cut и Lightroom.

Любопытный момент про вес: 13-дюймовый Air весит около 617 граммов, это заметно тяжелее, чем 13-дюймовый Pro с его примерно 582 граммами. Зато на iPad Air вы экономите порядка 450 долларов относительно младшего Pro. Если размышляете, какой iPad выбрать под монтаж, графику или учёбу, но без флагманского ценника, это самая честная золотая середина.

Тянуть с покупкой при этом смысла мало, есть сразу три признака того, что Apple поднимет цены на iPhone, iPad и Mac раньше, чем мы думали. И да, Magic Keyboard с Apple Pencil Pro по-прежнему идут за отдельные деньги.

iPad Air

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iPad Pro — какой планшет купить профессионалу

Самый серьёзный и самый дорогой iPad, ближайшее к Mac устройство в формате планшета. Apple напирает на толщину корпуса, и есть за что: всего 5,1 мм. Дальше в ход идут слова «fast» и «advanced», поддержка внешних дисплеев до 6K и скорости передачи до 40 Гбит/с.

Внутри процессор M5 с большим запасом под многослойный 8K ProRes. И тут работает простой тест. Если от таких характеристик у вас не загораются глаза, скорее всего, даже iPad Air окажется для вас избыточным. А если вы до сих пор спрашиваете себя, нужен ли вам iPad Pro, ответ, похоже, отрицательный.

iPad Pro

МАРКИРОВКА

iPad mini — какой планшет Apple взять в дорогу

Собственная реклама iPad mini, это одна длинная похвальба тому, как устройство влезает в карман пальто, но крутит те же приложения, что и старшие собратья. Чип A17 Pro, экран 8,3 дюйма, поддержка Apple Intelligence.

Врачи берут его на обходы, пилоты крепят в кабине, а в метро с него удобно читать одной рукой. Но давайте честно: несмотря на образ «маленького рабочего инструмента», mini ближе к устройству для потребления контента, чем для работы. Заметки и правки в PDF, да, а вот таблицы Apple с ним почему-то никогда не показывает.

iPad mini

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Какой iPad выбрать в 2026 году

Дисклеймер, который важнее всех характеристик: есть люди, которые ведут целые компании с iPad mini, и есть те, кто вернул iPad Pro, так и не поняв, что с ним делать. С планшетами Apple разброс «ожидание против реальности» огромный, как ни с одним другим устройством. Тем не менее, выбирайте ту модель, которая больше вам по душе. Совет Apple носит исключительно рекомендательный характер, а последнее слово всегда за вами!

Кто-то, взвесив всё, и вовсе уходит из экосистемы, наш автор перешёл с iPad на OnePlus Pad 4 и честно рассказал о плюсах и минусах планшета на Android.

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Но если вы остаётесь с Apple, вопрос не в том, какой Айпад лучше вообще, а в том, какой подойдет именно под ваши задачи. Определитесь со сценарием и бюджетом на аксессуары, и нужная модель найдётся сама. А как подсказывает сама Apple, всё и правда проще, чем выглядит на витрине магазина.