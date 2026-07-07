Apple исправит главные минусы iPhone Air 2 — теперь его захотят купить вообще все

Главная претензия к тонкому iPhone Air касается автономности: от батареи он работает скромно. Недавно появились слухи, что базовый iPhone 18 получит урезанную iOS, а теперь очередь дошла и до Air второго поколения. По данным инсайдеров, iPhone Air 2 получит батарею примерно на 11% больше. Пока это прогноз, а не подтверждённый факт.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС: ТЕБЯ ЖДУТ СКИДКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Как изменится батарея iPhone Air 2

Прогноз опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station, разобравший компоненты будущего смартфона. По его данным, iPhone Air 2 получит аккумулятор на 3500 мАч против 3149 мАч у нынешней модели, что и даёт прирост около 11% по ёмкости. Для сравнения, уже есть официальные цифры о том, какой аккумулятор у iPhone 18 Pro, и там данные не из утечек.

Важно понимать границу знания: это слух из соцсети Weibo, а не официальные данные Apple. До весны 2027 года ёмкость ещё может измениться, так что относиться к ней стоит спокойно. Сам по себе прирост емкости в 11% не революция, а именно улучшение. В реальном использовании это может дать чуть больше часа-двух активной работы, но точных цифр по автономности слух не приводит.

Есть и второй фактор. iPhone Air 2 получит новый чип A20 на более тонком 2-нанометровом техпроцессе. Более экономичное железо помогает батарее держаться дольше, независимо от ёмкости. Разница ощущается даже внутри одной линейки: мы уже разбирали, почему некоторые iPhone 18 Pro медленнее остальных. Так что реальный выигрыш по автономности может оказаться заметнее, чем плюс 11%.

Станет ли iPhone Air 2 толще из-за батареи

Большая ёмкость обычно означает либо физически больший аккумулятор, либо более плотный. Но это не обязательно значит, что телефон станет толще: Apple может иначе разложить компоненты внутри того же корпуса.

Следить за новостями об iPhone Air 2 удобно в наших каналах в Telegram и МАКС

Здесь помогает ещё одна деталь. Для iPhone Air 2 рассматривается новая технология экрана Samsung, которая делает дисплей тоньше. Более тонкий экран освобождает место под аккумулятор без роста габаритов. Для устройства, где на счету каждый миллиметр, это заметный выигрыш.

Появится ли в iPhone Air 2 вторая камера

У нынешнего iPhone Air только одна основная камера, из-за чего по гибкости съёмки он проигрывает даже более доступному iPhone 17. О том, что во втором поколении добавят второй объектив, сообщали уже несколько источников, и это одно из ключевых улучшений весеннего релиза.

Долго было неясно, каким окажется второй модуль: телеобъектив или сверхширокоугольный. В опросе читателей 9to5Mac побеждал телефото, но свежие данные указывают на ультраширик. Инсайдеры подтверждают эту версию: 48-мегапиксельная основная камера будет дополнена сверхширокоугольным объективом.

Правда, есть нюанс. В тонком корпусе место под батарею отвоёвано за счёт плотной компоновки, а вторая камера iPhone Air 2 тоже требует места. Как объектив повлияет на автономность, пока непонятно. Но это уже не наши проблемы, у Apple явно хватит возможностей решить этот вопрос.

Когда выйдет iPhone Air 2

По текущим данным, iPhone Air 2 выйдет в первой половине 2027 года вместе с обычным iPhone 18 и более доступным iPhone 18e. Эти модели тоже активно обсуждают: например, сколько будет оперативной памяти у iPhone 18 и 18e и чем они отличаются от Pro.

Если автономность для вас критична, а покупка не горит, есть смысл подождать: новое поколение обещает более ёмкую батарею, экономичный чип и вторую камеру. Если же нынешний iPhone Air устраивает по времени работы, бежать за обновлением ради плюс 11% ёмкости не стоит. До весны 2027 года ещё далеко, конкретных цифр по автономности нет, а сам прирост даёт аккуратный шаг вперёд, а не смену класса. Обсудить нововведения можно в нашем чате в Telegram или МАКС.