Apple придумала, что изменить в iPhone Air 2, чтобы его хотели купить все

iPhone Air получился красивым и до неприличия тонким, но с одной серьёзной оговоркой, из-за которой многие так и не решились на покупку. Apple, похоже, эту претензию услышала. И уже работает над тем, чтобы во втором поколении её закрыть. Особенно любопытно появилась эта информация сразу после того, как Тим Кук предупредил о росте цен на технику Apple.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Сегодня Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании написал, что Apple готовит iPhone Air 2 к выходу весной 2027 года. Внешне смартфон почти не изменится, фирменная тонкость никуда не денется. А вот два важных компонента переработают, и это как раз те места, где первый Air недотягивал.

Какие камеры получит iPhone Air второго поколения

По данным Bloomberg, у прототипов iPhone Air 2, которые сейчас гоняют по тестам внутри Apple, на задней панели уже два модуля. Напомню, у нынешнего iPhone Air сзади только одна камера на 48 Мп. Этого многим оказалось откровенно мало.

К основному объективу добавят сверхширокоугольную камеру. То есть вы сможете снимать пейзажи, большие компании и тесные помещения, где один объектив банально не вмещает кадр в рамку. А вот телеобъектива в новинке не ждите, его в текущих планах нет. Оптического зума, как на старших iPhone, у тонкого Air по-прежнему не будет. Хотите приближать, придётся обрезать кадр цифрой, со всеми вытекающими по качеству.

Звучит как небольшой шаг, но для этой модели он принципиальный. Единственная камера была самой частой жалобой покупателей на iPhone Air. Об этом Bloomberg пишет прямо, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией. Вторая камера должна снять хотя бы часть этих вопросов и сделать смартфон ближе к универсальному инструменту, а не нишевой игрушке для любителей тонких корпусов.

Любопытно, что о планах добавить второй модуль ещё в ноябре 2025 года сообщало издание The Information. Тогда тоже фигурировала весна 2027 года. Когда две независимые утечки указывают на одно и то же, доверия к ним заметно больше. Так что версия с двумя камерами выглядит почти решённым делом, хотя Apple ничего официально не подтверждала.

Хотите узнать про камеру iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как Apple собирается увеличить время работы iPhone Air

Вторая зона, над которой бьётся Apple, это время автономной работы. И вот тут всё сложнее, чем с камерой. Тонкий корпус iPhone Air выглядит эффектно, но за красоту приходится платить. Внутри просто мало места под аккумулятор. Поэтому батарея у Air скромнее, чем у обычных iPhone, и от розетки до розетки он живёт заметно меньше. Для смартфона, который позиционируется как премиальный, это обидный минус.

Bloomberg пишет, что Apple хочет ситуацию исправить, но как именно, пока неясно. Вариантов по сути два. Либо в компании найдут способ впихнуть в тот же тонкий корпус аккумулятор побольше, что технически очень непросто. Либо сделают ставку на энергоэффективность: новый процессор, более экономный экран, оптимизация на уровне системы. Второй путь выглядит куда реалистичнее, особенно с учётом того, что увеличивать толщину Apple точно не станет, иначе теряется весь смысл модели.

Я бы не ждал здесь чудес. Радикально нарастить автономность в таком корпусе почти нереально, физику не обманешь. Но даже умеренный прирост уже изменит впечатление. Если iPhone Air 2 будет уверенно доживать до вечера без подзарядки, многие закроют глаза на всё остальное. Именно автономность, а не камера, чаще всего решает, оставит человек смартфон или вернёт его в магазин через неделю. Но тут Apple хотя бы пытается исправить свои ошибки. А вот в iPhone 18 Pro останется главная проблема iPhone 17 Pro.

Не смогли разобраться с автономностью своего iPhone или остались вопросы? Пишите в наш чатик в Telegram или чат в МАКС, там вам точно помогут.

Когда выйдет iPhone Air 2

Релиз iPhone Air 2 ожидается весной 2027 года. И это часть большой перестройки, которую Apple запускает уже в этом году.

Компания разделяет график выхода iPhone на два этапа. Раньше всю линейку показывали осенью одним махом. Теперь расписание релизов выглядит так:

Осень 2026 года: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Fold

Весна 2027 года: iPhone Air 2, базовый iPhone 18 и iPhone 18e

Получается, осенью 2026 года Apple делает упор на топовые модели и долгожданную складную, а весной 2027 года выпускает более доступные смартфоны вместе с обновлённым Air. То есть iPhone Air 2 выйдет в одной компании с базовым iPhone 18, а не со старшими Pro.

Логика тут понятная. Такой подход разгружает осеннюю презентацию, где обычно всё внимание забирают Pro-модели, и даёт каждому смартфону собственный момент славы. Заодно продажи растягиваются на весь год, а не упираются в один осенний пик. Для Apple это удобно со всех сторон, и, судя по всему, новая схема пришла надолго.

Стоит ли ждать iPhone Air 2

Если коротко, смотря что для вас в приоритете. Первый iPhone Air был про дизайн и ощущение в руке. Тонкий, лёгкий, непохожий на остальные. Но компромиссы по камере и батарее отпугнули тех, кому нужен рабочий инструмент на каждый день, а не просто красивая вещь на полку.

iPhone Air 2 целится ровно в эти две болевые точки. Вторая камера расширяет сценарии съёмки. Улучшенная автономность убирает главное бытовое раздражение. При этом дизайн сохранят, так что фанаты тонкого корпуса своё получат. На бумаге это выглядит как работа над ошибками, причём над правильными ошибками. Кстати, есть вероятность, что уменьшенный Dynamic Island придет не только в iPhone 18 Pro, но и в Air 2.

Минус один, зато весомый. Ждать долго. Весна 2027 года всё ещё далеко, а за это время планы могут не раз поменяться. Утечки остаются утечками, и финальные характеристики Apple подтвердит только на сцене. Мой совет простой. Если новый смартфон нужен вам прямо сейчас, нет смысла почти год сидеть и ждать у моря погоды. А вот если вы присматривались к iPhone Air, но вас останавливала одинокая камера или слабая батарея, вторая версия вполне может оказаться тем самым устройством. В этом случае подождать точно стоит.