Как восстановить WhatsApp* на iPhone: пошаговая инструкция

Миша Королев

Если вы случайно удалили WhatsApp* с iPhone или приложение пропало после переустановки, восстановить его можно за несколько минут. Сложнее с перепиской: вернуть чаты получится только из резервной копии в iCloud или с помощью собеседника. Недавно мы рассказывали, что будет с переписками при удалении МАКС, а сегодня разбираемся, как восстановить WhatsApp* на iPhone, что нужно для возврата сообщений и в каких случаях старые диалоги вернуть уже нельзя.

В большинстве случаев Ватсап* можно восстановить. Фото.

В большинстве случаев Ватсап* можно восстановить

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Что делать, если WhatsApp* пропал с iPhone

Прежде чем переустанавливать приложение, проверьте, что именно исчезло — сам мессенджер или только иконка с домашнего экрана. На iPhone приложение могло переехать в библиотеку приложений или попасть в скрытую папку.

Что делать, если WhatsApp* пропал с iPhone. Ватсап мог спрятаться в библиотеке приложений. Фото.

Ватсап мог спрятаться в библиотеке приложений

  1. Смахните по домашнему экрану влево до самого конца, чтобы открыть библиотеку приложений.
  2. Потяните экран вниз и введите WhatsApp* в строке поиска.
  3. Проверьте папки на рабочем столе — иконка могла случайно переместиться внутрь одной из них.
  4. Если приложение нашлось, удерживайте иконку и выберите «Добавить на экран „Домой“».

Если WhatsApp* действительно удалён, установите его заново из App Store:

Что делать, если WhatsApp* пропал с iPhone. Заново установите приложение. Фото.

Заново установите приложение

  1. Откройте App Store и введите WhatsApp* в поиске.
  2. Нажмите кнопку загрузки и дождитесь установки.
  3. Откройте приложение и введите тот же номер телефона, который использовали раньше.
  4. Подтвердите вход кодом из SMS или звонка. Если вы авторизованы в WhatsApp* на другом устройстве, код может прийти туда.
  5. Когда приложение найдёт резервную копию в iCloud, нажмите «Восстановить историю чатов».

Для восстановления критически важно использовать тот же номер телефона и Apple ID. Если войти с другим номером, WhatsApp* создаст новый профиль, и старые переписки не загрузятся. А если на iPhone подключён другой Apple ID, мессенджер просто не увидит резервную копию в облаке.

В России SMS и звонки от WhatsApp* проходят не всегда — операторы и регуляторы периодически ограничивают регистрацию. Код может прийти не с официального аккаунта, а с обычного номера. Никогда никому не сообщайте этот код: им могут воспользоваться мошенники. Если SMS не приходит, запросите звонок — иногда достаточно, чтобы телефон просто зафиксировал факт вызова, трубку брать не обязательно. Если вы столкнулись с тем, что приложение работает нестабильно, посмотрите, что делать, если мессенджер перестал работать.

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Восстановление чатов в WhatsApp* на iPhone из iCloud

Восстановить чаты можно только при наличии резервной копии. WhatsApp* не хранит переписку на своих серверах — на iPhone все сообщения и медиафайлы сохраняются в iCloud, и без копии вернуть их нечем.

Перед установкой убедитесь, что iCloud настроен правильно:

Восстановление чатов в WhatsApp* на iPhone из iCloud. Убедитесь, что iCloud Drive включен. Фото.

Убедитесь, что iCloud Drive включен

  1. Откройте «Настройки» и нажмите на своё имя вверху.
  2. Перейдите в раздел iCloud.
  3. Проверьте, что включён iCloud Drive — без него WhatsApp* не видит архив.
  4. Убедитесь, что вы вошли под тем же Apple ID, что и раньше.

После проверки настроек запустите восстановление:

  1. Установите WhatsApp* из App Store.
  2. Откройте приложение и введите прежний номер телефона.
  3. Подтвердите вход кодом.
  4. Когда появится предложение восстановить историю чатов из iCloud, нажмите «Восстановить».
  5. Дождитесь окончания загрузки и не закрывайте приложение.

Текстовые сообщения обычно появляются первыми, а фотографии и видео подгружаются дольше — особенно если архив большой. Важно помнить: данные восстанавливаются только до момента создания резервной копии. Если копия была сделана в среду, а приложение вы переустанавливаете в пятницу, переписка за эти два дня, скорее всего, пропадёт. Поэтому перед удалением или сменой устройства всегда стоит создавать свежую копию вручную. Тем более что заранее можно сохранить фото, видео и переписки на случай блокировки мессенджера.

Можно ли вернуть удалённый чат WhatsApp* без резервной копии

Восстановить удалённую переписку на iPhone можно при одном условии: она должна сохраниться в резервной копии iCloud или остаться у собеседника. Если вы удалили чат, а после этого WhatsApp* успел создать новую копию уже без него, прежний вариант воссоздать не получится — новая копия перезапишет старую.

Если резервной копии нет, остаётся один рабочий способ — попросить собеседника экспортировать переписку. Внутри вашего WhatsApp* старый чат не появится, но вы получите всю историю сообщений в виде файла.

Что нужно сделать собеседнику:

Можно ли вернуть удалённый чат WhatsApp* без резервной копии. Переписку можно экспортировать. Фото.

Переписку можно экспортировать

  1. Открыть нужный чат.
  2. Нажать на имя контакта или меню чата вверху.
  3. Прокрутить вниз до пункта «Экспорт чата».
  4. Выбрать вариант с медиафайлами или без них.
  5. Отправить полученный архив вам удобным способом — по почте или через другой мессенджер.

Чтобы в будущем сообщения не терялись случайно, можно настроить автоматическое удаление по таймеру для конфиденциальных диалогов — рассказывали, как это включить и настроить на iPhone.

Как сделать резервную копию WhatsApp* на iPhone вручную

Лучший способ не остаться без переписки — заранее создать резервную копию. На iPhone это делается за минуту:

Как сделать резервную копию WhatsApp* на iPhone вручную. Не забывайте создавать резервные копии. Фото.

Не забывайте создавать резервные копии

  1. Откройте WhatsApp* и перейдите в «Настройки» внутри приложения.
  2. Выберите раздел «Чаты», затем «Резервная копия».
  3. Проверьте, что выбран правильный Apple ID для хранения копии.
  4. Включите сохранение видео, если медиафайлы важны.
  5. Нажмите «Создать копию» и дождитесь завершения.

Полезно также настроить автоматическое резервное копирование с нужной частотой — например, ежедневное. Тогда даже при внезапной потере или поломке устройства вы потеряете максимум данные за один день. Заодно перед созданием копии стоит очистить WhatsApp* от лишних файлов, чтобы архив не раздувался и копировался быстрее.

Почему не восстанавливается WhatsApp* на iPhone

Как восстановить WhatsApp*, если удалял не приложение, а аккаунт? Можно установить приложение заново и зарегистрироваться на тот же номер, снова дать доступ к контактам. Но старые чаты, группы и каналы не вернутся: при удалении аккаунта личные данные стираются безвозвратно.

Можно ли восстановить аккаунт после удаления? Если вы удалили только приложение с iPhone, аккаунт вернётся сразу после входа по номеру. Если же в настройках был удалён сам аккаунт, восстановить его в прежнем виде нельзя — только зарегистрироваться заново на тот же номер без старых данных.

Почему WhatsApp* не находит резервную копию iCloud? Чаще всего причины три: вошли под другим Apple ID, выключен iCloud Drive или копия делалась под другим номером телефона. Проверьте все три пункта перед повторной попыткой.

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Восстановить WhatsApp* на iPhone несложно: переустановите приложение из App Store, войдите под тем же номером и тем же Apple ID и загрузите чаты из резервной копии iCloud. Главное правило — копия должна существовать заранее, потому что после удаления переписки вернуть её без бэкапа практически невозможно. Возьмите за привычку включить автоматическое резервное копирование, и переустановка мессенджера или смена iPhone больше не будут грозить потерей сообщений.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

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