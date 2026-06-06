Как восстановить WhatsApp* на iPhone: пошаговая инструкция

Если вы случайно удалили WhatsApp* с iPhone или приложение пропало после переустановки, восстановить его можно за несколько минут. Сложнее с перепиской: вернуть чаты получится только из резервной копии в iCloud или с помощью собеседника. Недавно мы рассказывали, что будет с переписками при удалении МАКС, а сегодня разбираемся, как восстановить WhatsApp* на iPhone, что нужно для возврата сообщений и в каких случаях старые диалоги вернуть уже нельзя.



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Что делать, если WhatsApp* пропал с iPhone

Прежде чем переустанавливать приложение, проверьте, что именно исчезло — сам мессенджер или только иконка с домашнего экрана. На iPhone приложение могло переехать в библиотеку приложений или попасть в скрытую папку.

Смахните по домашнему экрану влево до самого конца, чтобы открыть библиотеку приложений. Потяните экран вниз и введите WhatsApp* в строке поиска. Проверьте папки на рабочем столе — иконка могла случайно переместиться внутрь одной из них. Если приложение нашлось, удерживайте иконку и выберите «Добавить на экран „Домой“».

Если WhatsApp* действительно удалён, установите его заново из App Store:

Откройте App Store и введите WhatsApp* в поиске. Нажмите кнопку загрузки и дождитесь установки. Откройте приложение и введите тот же номер телефона, который использовали раньше. Подтвердите вход кодом из SMS или звонка. Если вы авторизованы в WhatsApp* на другом устройстве, код может прийти туда. Когда приложение найдёт резервную копию в iCloud, нажмите «Восстановить историю чатов».

Для восстановления критически важно использовать тот же номер телефона и Apple ID. Если войти с другим номером, WhatsApp* создаст новый профиль, и старые переписки не загрузятся. А если на iPhone подключён другой Apple ID, мессенджер просто не увидит резервную копию в облаке.

В России SMS и звонки от WhatsApp* проходят не всегда — операторы и регуляторы периодически ограничивают регистрацию. Код может прийти не с официального аккаунта, а с обычного номера. Никогда никому не сообщайте этот код: им могут воспользоваться мошенники. Если SMS не приходит, запросите звонок — иногда достаточно, чтобы телефон просто зафиксировал факт вызова, трубку брать не обязательно. Если вы столкнулись с тем, что приложение работает нестабильно, посмотрите, что делать, если мессенджер перестал работать.

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Восстановление чатов в WhatsApp* на iPhone из iCloud

Восстановить чаты можно только при наличии резервной копии. WhatsApp* не хранит переписку на своих серверах — на iPhone все сообщения и медиафайлы сохраняются в iCloud, и без копии вернуть их нечем.

Перед установкой убедитесь, что iCloud настроен правильно:

Откройте «Настройки» и нажмите на своё имя вверху. Перейдите в раздел iCloud. Проверьте, что включён iCloud Drive — без него WhatsApp* не видит архив. Убедитесь, что вы вошли под тем же Apple ID, что и раньше.

После проверки настроек запустите восстановление:

Установите WhatsApp* из App Store. Откройте приложение и введите прежний номер телефона. Подтвердите вход кодом. Когда появится предложение восстановить историю чатов из iCloud, нажмите «Восстановить». Дождитесь окончания загрузки и не закрывайте приложение.

Текстовые сообщения обычно появляются первыми, а фотографии и видео подгружаются дольше — особенно если архив большой. Важно помнить: данные восстанавливаются только до момента создания резервной копии. Если копия была сделана в среду, а приложение вы переустанавливаете в пятницу, переписка за эти два дня, скорее всего, пропадёт. Поэтому перед удалением или сменой устройства всегда стоит создавать свежую копию вручную. Тем более что заранее можно сохранить фото, видео и переписки на случай блокировки мессенджера.

Можно ли вернуть удалённый чат WhatsApp* без резервной копии

Восстановить удалённую переписку на iPhone можно при одном условии: она должна сохраниться в резервной копии iCloud или остаться у собеседника. Если вы удалили чат, а после этого WhatsApp* успел создать новую копию уже без него, прежний вариант воссоздать не получится — новая копия перезапишет старую.

Если резервной копии нет, остаётся один рабочий способ — попросить собеседника экспортировать переписку. Внутри вашего WhatsApp* старый чат не появится, но вы получите всю историю сообщений в виде файла.

Что нужно сделать собеседнику:

Открыть нужный чат. Нажать на имя контакта или меню чата вверху. Прокрутить вниз до пункта «Экспорт чата». Выбрать вариант с медиафайлами или без них. Отправить полученный архив вам удобным способом — по почте или через другой мессенджер.

Чтобы в будущем сообщения не терялись случайно, можно настроить автоматическое удаление по таймеру для конфиденциальных диалогов — рассказывали, как это включить и настроить на iPhone.

Как сделать резервную копию WhatsApp* на iPhone вручную

Лучший способ не остаться без переписки — заранее создать резервную копию. На iPhone это делается за минуту:

Откройте WhatsApp* и перейдите в «Настройки» внутри приложения. Выберите раздел «Чаты», затем «Резервная копия». Проверьте, что выбран правильный Apple ID для хранения копии. Включите сохранение видео, если медиафайлы важны. Нажмите «Создать копию» и дождитесь завершения.

Полезно также настроить автоматическое резервное копирование с нужной частотой — например, ежедневное. Тогда даже при внезапной потере или поломке устройства вы потеряете максимум данные за один день. Заодно перед созданием копии стоит очистить WhatsApp* от лишних файлов, чтобы архив не раздувался и копировался быстрее.

Почему не восстанавливается WhatsApp* на iPhone

Как восстановить WhatsApp*, если удалял не приложение, а аккаунт? Можно установить приложение заново и зарегистрироваться на тот же номер, снова дать доступ к контактам. Но старые чаты, группы и каналы не вернутся: при удалении аккаунта личные данные стираются безвозвратно.

Можно ли восстановить аккаунт после удаления? Если вы удалили только приложение с iPhone, аккаунт вернётся сразу после входа по номеру. Если же в настройках был удалён сам аккаунт, восстановить его в прежнем виде нельзя — только зарегистрироваться заново на тот же номер без старых данных.

Почему WhatsApp* не находит резервную копию iCloud? Чаще всего причины три: вошли под другим Apple ID, выключен iCloud Drive или копия делалась под другим номером телефона. Проверьте все три пункта перед повторной попыткой.

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Восстановить WhatsApp* на iPhone несложно: переустановите приложение из App Store, войдите под тем же номером и тем же Apple ID и загрузите чаты из резервной копии iCloud. Главное правило — копия должна существовать заранее, потому что после удаления переписки вернуть её без бэкапа практически невозможно. Возьмите за привычку включить автоматическое резервное копирование, и переустановка мессенджера или смена iPhone больше не будут грозить потерей сообщений.

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