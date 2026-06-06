Как восстановить WhatsApp* на iPhone: пошаговая инструкция
Если вы случайно удалили WhatsApp* с iPhone или приложение пропало после переустановки, восстановить его можно за несколько минут. Сложнее с перепиской: вернуть чаты получится только из резервной копии в iCloud или с помощью собеседника. Недавно мы рассказывали, что будет с переписками при удалении МАКС, а сегодня разбираемся, как восстановить WhatsApp* на iPhone, что нужно для возврата сообщений и в каких случаях старые диалоги вернуть уже нельзя.
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Что делать, если WhatsApp* пропал с iPhone
Прежде чем переустанавливать приложение, проверьте, что именно исчезло — сам мессенджер или только иконка с домашнего экрана. На iPhone приложение могло переехать в библиотеку приложений или попасть в скрытую папку.
- Смахните по домашнему экрану влево до самого конца, чтобы открыть библиотеку приложений.
- Потяните экран вниз и введите WhatsApp* в строке поиска.
- Проверьте папки на рабочем столе — иконка могла случайно переместиться внутрь одной из них.
- Если приложение нашлось, удерживайте иконку и выберите «Добавить на экран „Домой“».
Если WhatsApp* действительно удалён, установите его заново из App Store:
- Откройте App Store и введите WhatsApp* в поиске.
- Нажмите кнопку загрузки и дождитесь установки.
- Откройте приложение и введите тот же номер телефона, который использовали раньше.
- Подтвердите вход кодом из SMS или звонка. Если вы авторизованы в WhatsApp* на другом устройстве, код может прийти туда.
- Когда приложение найдёт резервную копию в iCloud, нажмите «Восстановить историю чатов».
Для восстановления критически важно использовать тот же номер телефона и Apple ID. Если войти с другим номером, WhatsApp* создаст новый профиль, и старые переписки не загрузятся. А если на iPhone подключён другой Apple ID, мессенджер просто не увидит резервную копию в облаке.
В России SMS и звонки от WhatsApp* проходят не всегда — операторы и регуляторы периодически ограничивают регистрацию. Код может прийти не с официального аккаунта, а с обычного номера. Никогда никому не сообщайте этот код: им могут воспользоваться мошенники. Если SMS не приходит, запросите звонок — иногда достаточно, чтобы телефон просто зафиксировал факт вызова, трубку брать не обязательно. Если вы столкнулись с тем, что приложение работает нестабильно, посмотрите, что делать, если мессенджер перестал работать.
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Восстановление чатов в WhatsApp* на iPhone из iCloud
Восстановить чаты можно только при наличии резервной копии. WhatsApp* не хранит переписку на своих серверах — на iPhone все сообщения и медиафайлы сохраняются в iCloud, и без копии вернуть их нечем.
Перед установкой убедитесь, что iCloud настроен правильно:
- Откройте «Настройки» и нажмите на своё имя вверху.
- Перейдите в раздел iCloud.
- Проверьте, что включён iCloud Drive — без него WhatsApp* не видит архив.
- Убедитесь, что вы вошли под тем же Apple ID, что и раньше.
После проверки настроек запустите восстановление:
- Установите WhatsApp* из App Store.
- Откройте приложение и введите прежний номер телефона.
- Подтвердите вход кодом.
- Когда появится предложение восстановить историю чатов из iCloud, нажмите «Восстановить».
- Дождитесь окончания загрузки и не закрывайте приложение.
Текстовые сообщения обычно появляются первыми, а фотографии и видео подгружаются дольше — особенно если архив большой. Важно помнить: данные восстанавливаются только до момента создания резервной копии. Если копия была сделана в среду, а приложение вы переустанавливаете в пятницу, переписка за эти два дня, скорее всего, пропадёт. Поэтому перед удалением или сменой устройства всегда стоит создавать свежую копию вручную. Тем более что заранее можно сохранить фото, видео и переписки на случай блокировки мессенджера.
Можно ли вернуть удалённый чат WhatsApp* без резервной копии
Восстановить удалённую переписку на iPhone можно при одном условии: она должна сохраниться в резервной копии iCloud или остаться у собеседника. Если вы удалили чат, а после этого WhatsApp* успел создать новую копию уже без него, прежний вариант воссоздать не получится — новая копия перезапишет старую.
Если резервной копии нет, остаётся один рабочий способ — попросить собеседника экспортировать переписку. Внутри вашего WhatsApp* старый чат не появится, но вы получите всю историю сообщений в виде файла.
Что нужно сделать собеседнику:
- Открыть нужный чат.
- Нажать на имя контакта или меню чата вверху.
- Прокрутить вниз до пункта «Экспорт чата».
- Выбрать вариант с медиафайлами или без них.
- Отправить полученный архив вам удобным способом — по почте или через другой мессенджер.
Чтобы в будущем сообщения не терялись случайно, можно настроить автоматическое удаление по таймеру для конфиденциальных диалогов — рассказывали, как это включить и настроить на iPhone.
Как сделать резервную копию WhatsApp* на iPhone вручную
Лучший способ не остаться без переписки — заранее создать резервную копию. На iPhone это делается за минуту:
- Откройте WhatsApp* и перейдите в «Настройки» внутри приложения.
- Выберите раздел «Чаты», затем «Резервная копия».
- Проверьте, что выбран правильный Apple ID для хранения копии.
- Включите сохранение видео, если медиафайлы важны.
- Нажмите «Создать копию» и дождитесь завершения.
Полезно также настроить автоматическое резервное копирование с нужной частотой — например, ежедневное. Тогда даже при внезапной потере или поломке устройства вы потеряете максимум данные за один день. Заодно перед созданием копии стоит очистить WhatsApp* от лишних файлов, чтобы архив не раздувался и копировался быстрее.
Почему не восстанавливается WhatsApp* на iPhone
Как восстановить WhatsApp*, если удалял не приложение, а аккаунт? Можно установить приложение заново и зарегистрироваться на тот же номер, снова дать доступ к контактам. Но старые чаты, группы и каналы не вернутся: при удалении аккаунта личные данные стираются безвозвратно.
Можно ли восстановить аккаунт после удаления? Если вы удалили только приложение с iPhone, аккаунт вернётся сразу после входа по номеру. Если же в настройках был удалён сам аккаунт, восстановить его в прежнем виде нельзя — только зарегистрироваться заново на тот же номер без старых данных.
Почему WhatsApp* не находит резервную копию iCloud? Чаще всего причины три: вошли под другим Apple ID, выключен iCloud Drive или копия делалась под другим номером телефона. Проверьте все три пункта перед повторной попыткой.
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Восстановить WhatsApp* на iPhone несложно: переустановите приложение из App Store, войдите под тем же номером и тем же Apple ID и загрузите чаты из резервной копии iCloud. Главное правило — копия должна существовать заранее, потому что после удаления переписки вернуть её без бэкапа практически невозможно. Возьмите за привычку включить автоматическое резервное копирование, и переустановка мессенджера или смена iPhone больше не будут грозить потерей сообщений.
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