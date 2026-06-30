Как сделать никнейм в WhatsApp на iPhone и зачем он нужен — пошаговая инструкция

WhatsApp начал вводить имена пользователей — короткие никнеймы вида @durov и т.п., которые позволяют найти вас в базе мессенджера без номера телефона. Главное удобство — номер остаётся скрытым от тех, у кого его нет в контактах. Разбираем, как создать или заранее зарезервировать имя на iPhone, как привязать никнейм из Instagram* и какие правила тут действуют. Но прежде всего проверьте, не отключится ли Ватсап на вашем Айфоне.



Никнеймы в WhatsApp — ищем людей без номера телефона

До сих пор найти человека в WhatsApp можно было только по номеру телефона. Теперь у мессенджера появляется альтернатива. Имя пользователя позволяет скрыть номер телефона — другие смогут писать вам по нику, не зная реального номера. А если вы ищете не людей, а лучшие товары с АлиЭкспресс, ВБ, Озон и ЯМаркета, подписывайтесь на канал Сундук Али-Бабы.

Главный момент для приватности: люди без вашего номера в контактах увидят только никнейм, а те, у кого ваш номер уже сохранён, по-прежнему будут видеть его как раньше. То есть для старых контактов ничего не меняется — функция полезна именно при новых знакомствах, в публичных чатах и там, где не хочется светить телефон.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Важная оговорка: функция разворачивается постепенно в течение нескольких месяцев и может быть доступна не всем сразу. Пока ника нет в вашем регионе, его можно только зарезервировать. Чтобы не пропустить запуск, держите приложение обновлённым. А, если Ватсап слетел, вы всегда можете восстановить и его, и все сообщения.

Как создать или зарезервировать никнейм в Ватсапе

Сам процесс занимает меньше минуты. Порядок действий такой:

Откройте «Настройки» и нажмите на свой профиль. Выберите «Создать имя пользователя» и подтвердите. Если в вашем регионе функция ещё разворачивается, вместо этого будет пункт «Зарезервировать имя пользователя». Введите желаемое имя. Если оно свободно, появится подтверждение; если занято — мессенджер предложит похожие варианты. Нажмите «Сохранить», затем «Готово».

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

Если вы резервируете имя, оно станет активным после официального запуска в вашем регионе. О готовности ника придёт уведомление, отдельно следить за этим не нужно. А, если вы ищете новый смартфон, вот тут мы подробно рассказали, на какой Android за 35к пересесть с Айфона.

Как привязать ник из Instagram* или Facebook* к WhatsApp

Если у вас уже есть имя в Instagram* или Facebook*, его можно перенести в WhatsApp — при условии, что в самом мессенджере оно ещё свободно. Для этого аккаунты нужно добавить в общий Accounts Center (центр аккаунтов Meta).

Откройте «Настройки» и нажмите на область вокруг фото профиля. Выберите «Создать имя пользователя». Нажмите «Использовать имя из Instagram» или «Использовать имя из Facebook». Следуйте подсказкам, чтобы добавить аккаунты в общий центр аккаунтов.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕГА

Здесь есть несколько подвохов, о которых стоит знать. Добавление WhatsApp в Accounts Center полностью добровольно — аккаунт можно убрать оттуда в любой момент. Если одно и то же имя в Instagram и Facebook используют разные люди, в WhatsApp его получит тот, кто первым успеет заявить права.

Ещё один нюанс: если позже сменить ник в Instagram или Facebook, в WhatsApp он сам не обновится — менять придётся отдельно. А если вы забронировали имя из соцсети, но так и не установили WhatsApp, оно может уйти другим желающим.

Как сменить и удалить имя пользователя в Ватсапе

Ник не привязан к вам навсегда — его можно поменять или убрать. Чтобы сменить имя, в «Настройках» нажмите на область вокруг фото профиля, выберите «Имя пользователя», затем «Изменить» и «Сменить имя пользователя», после чего введите новое и сохраните.

Чтобы удалить ник, на том же экране выберите «Имя пользователя», «Изменить», «Удалить имя пользователя» и подтвердите. Тут важно помнить про ограничения. Количество смен ника ограничено, а после смены или удаления прежнее имя может стать доступно другим. Если захотите вернуть старый ник, проверить, не занят ли он, можно теми же шагами, что и при смене.

После удаления у вас есть 14 дней, чтобы вернуть имя, прежде чем оно освободится для остальных.

Чтобы имя приняли, оно должно укладываться в требования WhatsApp:

длина от 3 до 35 символов;

можно использовать строчные латинские буквы (a–z), цифры (0–9), нижнее подчёркивание (_) и точку (.);

имя не может состоять только из цифр;

оно должно быть уникальным;

нельзя использовать запрещённые слова и фразы.

Есть и более тонкие детали. Имя можно перенести на другой номер телефона, поменяв номер в пределах того же устройства, а вот перенос ника между разными устройствами пока не работает. Часть имён зарезервирована под бизнесы, госструктуры и публичных людей — если ваш вариант занят, поможет встроенный генератор подсказок.

Для контроля над тем, кто вообще может писать вам по нику, в WhatsApp есть отдельный «ключ имени пользователя». Если вы только осваиваете настройки безопасности мессенджера, заодно стоит разобраться, зачем WhatsApp предлагает создать ключ доступа.

Читайте также: Видео: первый в мире краш-тест iPhone 18 Pro. Смотреть всем

* — принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.