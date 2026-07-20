Apple подняла цены на Apple Music, Apple One и iCloud: в каких странах и насколько

Apple выбрала не самый удачный момент, чтобы напомнить о себе. С того дня, как оплачивать подписки и приложения в российском App Store стало невозможно, тысячи людей начали переезжать на другие регионы, и смена региона Apple ID превратилась в почти обязательную процедуру. А теперь компания подняла цены на Apple Music, Apple One и iCloud+ — и подложила пользователям свинью ровно там, куда все и переехали. Если вы еще не разобрались с переездом, у нас есть пошаговая инструкция по смене региона Apple ID со всеми нюансами. Разберемся, что именно подорожало, на сколько и почему это бьет в первую очередь по тем, кто переехал на американский или турецкий аккаунт.



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Новые цены Apple Music и Apple One

Начнем с музыки. Apple Music впервые за четыре года прибавила в цене. Последний раз стоимость поднимали в октябре 2022 года, когда индивидуальная подписка выросла с 9,99 до 10,99 доллара. И вот новый виток.

В США и ряде других стран цены на Apple Music выросли так:

Индивидуальный — 11,99 доллара в месяц вместо прежних 10,99

Семейный — 19,99 доллара вместо 16,99

Студенческий — 6,99 доллара вместо 5,99

Официальная причина у Apple простая. В компании заявили, что цены поднимают из-за роста лицензионных отчислений — то есть выплат правообладателям музыки. Формулировка обтекаемая, но суть понятна: содержать каталог стало дороже, и часть расходов переложили на подписчиков.

Досталось и бандлам Apple One. Тут ситуация неоднородная, и новые цены выглядят так:

Индивидуальный — 19,95 доллара, остался прежним

Семейный — 27,95 доллара вместо 25,95

Premier — 39,95 доллара вместо 37,95

Как видите, индивидуальный пакет не тронули, а вот семейный и премиальный Premier подросли на два доллара каждый. Любопытный момент: незадолго до этого Spotify сам поднимал цены в США, и Apple еще подшучивала над конкурентом в соцсетях. А теперь тихо сделала то же самое. Правда, честности ради, даже после подорожания Apple Music все равно остается дешевле Spotify — так что подколка не то чтобы устарела полностью. Хотите первыми узнавать о таких новостях? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

В каких странах подорожал iCloud+

Если ценники на музыку тронули далеко не всех, то подорожание iCloud+ ударит точечно и болезненно. Apple обновила свой документ поддержки и подняла стоимость облака сразу в восьми странах.

В обновленный список стран попали:

Турция

Нигерия

Вьетнам

Япония

Египет

Новая Зеландия

Филиппины

Индонезия

Рост цен колеблется от 11 до 55 процентов — в зависимости от тарифа и конкретной страны. Сильнее всех досталось Нигерии. Там минимальный план на 50 ГБ подорожал с 900 до 1300 найр, и это самый резкий скачок из всех. Но нас куда больше интересует вторая строчка этого антирейтинга.

На втором месте по росту оказалась именно Турция. Тариф на 50 ГБ там теперь стоит 49,99 лир вместо прежних 39,99. Прибавка в десять лир выглядит скромно только на бумаге — в процентах это ощутимо. Кто уже сталкивался с сюрпризами турецкого аккаунта, знает, о чем речь: мы подробно писали, что может пойти не так после такого переезда.

Причина подорожания на этот раз не в жадности, а в колебаниях валютных курсов. Турецкая лира за последний год серьезно ослабла, доллар к ней заметно вырос. Похожая история и с японской иеной, которая просела почти на 10 процентов. Apple просто пересчитала местные цены под новый курс, чтобы выручка в долларах не проседала.

Важная деталь для тех, кто следит за американским регионом: цены на iCloud+ в США не изменились. Как и в любой другой стране, которой нет в этом списке из восьми. Так что переехавшие на американский аккаунт по части облака могут выдохнуть.

США или Турция: какой регион Apple ID выгоднее

Вот тут начинается самое интересное для российских пользователей. Турция и США — два самых популярных направления при смене региона, и новое подорожание раскладывает их плюсы и минусы по-новому.

Долгое время турецкий регион считался бюджетным вариантом: подписки там традиционно стоили дешевле за счет слабой лиры. Но именно эта слабость теперь работает против пользователя. Раз лира падает, Apple регулярно переписывает ценники вверх, и вчерашняя выгода тает на глазах. iCloud+ уже подорожал, и не факт, что это последний раз.

США в этом плане выглядят стабильнее. Да, Apple Music там подорожал, но облако осталось на месте, а доллар как валюта не устраивает пользователю таких неприятных сюрпризов с постоянным пересчетом. Если вы выбираете между этими двумя странами, у нас есть отдельный разбор о том, что выгоднее — США или Турция, и он сейчас особенно актуален.

Есть и другой момент, о котором забывают. Смена региона тянет за собой кучу мелких последствий: от способов оплаты до доступности отдельных приложений и функций. Прежде чем переезжать ради экономии пары долларов, стоит понять всю картину. Я в свое время проверял это на собственном опыте и делился тем, что будет после смены региона в App Store.

Что в итоге? Универсального ответа нет. Турция все еще может быть выгоднее по стартовым ценам, но требует готовности к периодическим подорожаниям. США дороже по музыке, зато предсказуемее в долгосрочной перспективе. Выбирать стоит не по сиюминутной цене, а по тому, что вам важнее — экономия или стабильность.

Что выгоднее: Apple One или отдельные подписки

Финальный вопрос, который встает после всех этих новостей: а нужны ли вообще эти подписки по новым ценам. Ответ у каждого свой, но пара соображений точно пригодится. Если вы плотно сидите в экосистеме Apple и пользуетесь музыкой, облаком и другими сервисами разом, бандл Apple One все еще может быть выгоднее покупки всего по отдельности — даже после подорожания. Вот только в Турции его нет. А вот если из всего набора вам реально нужна только пара сервисов, переплата за пакет теряет смысл.

Отдельная тема — объем облачного хранилища. Многие берут минимальный тариф iCloud+ на 50 ГБ просто чтобы бэкапы фото не отваливались. И вот как раз этот базовый план и подорожал в Турции. Возможно, есть смысл лишний раз почистить хранилище или задуматься об альтернативах, прежде чем платить больше.

Главный вывод простой: подорожание бьет неравномерно. Кого-то оно вообще не коснется, а кто-то переплатит заметно — и это в основном те, кто уже переехал на турецкий аккаунт ради выгоды. Возникли вопросы по смене региона или что-то не получается? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.