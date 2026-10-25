Нашел на Госуслугах бесплатную защиту от мошенников. Сразу включил себе и родителям

Если вам хоть раз звонили «из службы безопасности банка», вы знаете, как уверенно звучат эти люди. Чаще всего разговор ничем не заканчивается, но иногда на чужое имя успевают оформить кредит, о котором человек узнает только после звонка коллектора. При этом от такого сценария можно закрыться заранее, причем без похода в банк и очередей. Хватит айфона, а у самой защиты есть одна деталь, которая особенно не нравится мошенникам. Ниже расскажу, где спрятана нужная услуга, какой вариант запрета выбрать и от чего он все-таки не спасет.



Запрет нужен даже тем, кто никогда не брал кредитов

Схема у мошенников обычно одна и та же: сначала добыть доступ к номеру или аккаунту, потом от вашего имени оформить займ. Поэтому мы недавно советовали поставить самозапрет на SIM-карты, а запрет на кредиты закрывает вторую половину этой цепочки. Пока он стоит, банк или МФО обязаны проверить его в бюро кредитных историй и отказать в выдаче, причем с объяснением причины.

Механизм работает с 1 марта 2025 года, и пользуются им уже очень многие. По данным Объединенного кредитного бюро, запрет поставили почти 22 млн человек. Что любопытно, 6,4 млн из них никогда не брали кредитов. Это логично: отсутствие кредитной истории мошенников не останавливает, а скорее радует.

На случай ошибки банка закон тоже подстраховал. Если деньги все-таки выдадут в обход запрета, возвращать их не придется: кредитор не может требовать исполнения такого договора, а сам кредит можно убрать из истории. Чтобы не пропускать новые схемы обмана и способы от них закрыться, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Вся процедура умещается в одном приложении

Понадобится приложение Госуслуги и подтвержденная учетная запись, в которой указан ИНН. Приложение по-прежнему доступно в российском App Store и работает на iOS 14 и новее. Если ставить его не хочется, то же самое можно сделать на сайте в Safari, кнопки там называются так же.

Где именно лежит услуга, в разных инструкциях пишут по-разному: то в налогах и штрафах, то в финансовой безопасности. На деле искать ее по разделам не придется. Госуслуги вынесли самозапрет прямо на главный экран, в ленту карточек под вашим именем. Порядок действий такой:

Открываем Госуслуги на iPhone и на главном экране листаем ленту карточек до «Самозапрет на кредиты». Если карточки нет, вводим «самозапрет» в поиске. Нажимаем «Установить». Читаем, чего не коснется запрет, и жмем «Начать». Проверяем ФИО, дату рождения и паспорт, нажимаем «Верно». Проверяем ИНН и снова жмем «Верно». Выбираем вид запрета: «Полный» или «Частичный». Подписываем заявление и отправляем его.

Самый важный выбор тут на шестом шаге. Полный запрет закрывает все сразу: и банки, и микрофинансовые организации, и онлайн, и в офисе. Частичный собирается из комбинаций: только дистанционные кредиты в банках, дистанционные и очные в банках, то же самое для МФО.

Зачем нужен частичный? Например, вы иногда берете кредит в отделении своего банка и не хотите каждый раз снимать запрет. Тогда можно закрыть только онлайн-выдачу. Вот только мошенники давно научились приводить людей в офис лично, уговорив по телефону «спасти деньги». Поэтому полный запрет надежнее, и его выбирают 91,6% пользователей.

Отдельно стоит помнить, что поставить запрет за родственника пока нельзя, даже по доверенности. Если хотите защитить пожилых родителей, придется сесть рядом с их айфоном и пройти все шаги вместе.

Для установки хватает простой подписи, то есть самого входа в аккаунт. Никакой Госключ на этом этапе не нужен. Заявление уходит в бюро кредитных историй обычно в течение часа, но сами Госуслуги честно пишут, что услуга занимает до двух календарных дней. Уведомление об установке придет в личный кабинет, и запрет начнет действовать на следующий день после него.

Если заявление отклонили, почти всегда дело в данных, которые не сошлись с госреестрами, например в старом паспорте в профиле. Причина отказа появится в личном кабинете. Не нашли услугу или застряли на подписи? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где споткнулись.

Ипотеку и старые кредитки запрет не тронет

Запрет действует на потребительские кредиты, займы в МФО, кредитные карты и овердрафты. Под него не попадают ипотека, автокредиты с залогом машины и образовательные кредиты с господдержкой. Уже выпущенные кредитки тоже продолжат работать, так что лимит по ним мошенник при доступе к банку снять сможет. Проверить, какие карты и кредиты числятся за вами прямо сейчас, можно и без бюро: мы показывали, как узнать обо всех своих кредитах в приложении Т-Банка.

С рассрочкой в магазинах и на маркетплейсах все зависит от договора. Если за ней стоит банк или МФО, запрет сработает и в оформлении откажут. Если магазин дает отсрочку сам, без кредитора, ограничение ее не касается.

Действующие кредиты запрет никак не меняет. Гасить их досрочно не нужно, платежи идут по графику. Правда, некоторые банки после установки запрета могут заблокировать неактивированные кредитные карты, которые лежат у вас в ящике. Если такая карта вам не нужна, ее проще закрыть, а для тех, что остались, пригодится обычный картхолдер на MagSafe. Такие держатели и кожаные обложки для паспорта иногда появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Снять запрет за пять минут не получится, и в этом весь смысл

Через Госуслуги снять запрет можно только с усиленной квалифицированной подписью. Простой и даже неквалифицированной подписи с 1 июня 2025 года для этого мало. Проще всего получить такую подпись в приложении Госключ, оно есть в App Store, а выпустить электронную подпись в Госключе несложно. Для УКЭП понадобится подтвердить личность, например биометрией или загранпаспортом нового образца, который считывается по NFC.

Второй вариант — МФЦ. Туда идут с паспортом и ИНН, никакая электронная подпись не нужна. Снимается только весь запрет целиком, выборочно убрать, например, запрет на МФО нельзя. Потом его можно поставить заново, сколько угодно раз и бесплатно.

Главное же — двухдневный период охлаждения. После снятия запрета кредит дадут не раньше чем через двое суток, а заявление после 22:00 по Москве сдвигает срок еще на день. Мошенник, который давит по телефону и требует «срочно перевести», ждать столько не станет. Так что если кредит вам понадобится, подавайте заявление на снятие заранее, а сразу после сделки ставьте запрет обратно.