Оформил самозапрет на SIM-карты и вам советую

Если вам хоть раз приходило письмо об утечке данных из интернет-магазина или службы доставки, ваш паспорт почти наверняка уже лежит в какой-нибудь базе. Вернуть его оттуда нельзя. Зато можно сделать так, чтобы эти данные не превратились в рабочий инструмент против вас самих, и на это уходит меньше времени, чем на заказ такси. Я недавно закрыл себе эту дыру и теперь советую всем знакомым. Ниже разберем, от какой схемы спасает самозапрет, как оформить его прямо с айфона и почему с отменой придется повозиться.



Номер на ваше имя мошенникам дороже паспорта

Схема до обидного простая. Мошенники берут персональные данные из утечек и оформляют на чужое имя SIM-карту. Дальше этот номер работает как ключ: на него приходят коды подтверждения, через него восстанавливают доступ к аккаунтам и регистрируют мессенджеры от имени жертвы. Чем это заканчивается, хорошо видно по нашему разбору, как понять, что МАКС взломали: от вашего имени начинают писать родственникам и просить деньги.

Закрыть эту лазейку должен самозапрет на SIM-карты. Его ввел закон № 41-ФЗ о противодействии кибермошенничеству от 1 апреля 2025 года, а поставить запрет можно с 1 сентября 2025-го. Смысл в том, что вы сами решаете, можно ли заключать договоры связи на ваше имя. Пока запрет стоит, ни один оператор новый номер на вас не оформит, даже если у мошенника на руках идеальная копия паспорта.

Звучит как очередная галочка в Госуслугах. На деле это одна из немногих защит, которая работает без вашего участия: не надо разглядывать подозрительные СМС и угадывать, звонит банк или нет.

Купить симку можно, а оформить на вас уже нет

Запрет проверяет не продавец в салоне, а система. Перед заключением нового договора оператор обязан сделать запрос через единую систему идентификации и аутентификации, ту самую, что стоит за вашим аккаунтом на Госуслугах. Если запрет стоит, оператор должен отказать в выдаче номера.

Важная оговорка: физически купить SIM-карту по-прежнему можно. Оформить и активировать ее на человека с запретом нельзя. Так что мошенник с вашим паспортом на руках уйдет из салона ни с чем.

При этом уже действующие номера запрет не трогает. Ваша основная симка в айфоне продолжит работать как раньше, со всеми тарифами, роумингом и привязками к банкам. Блокируется только оформление новых договоров.

С eSIM все то же самое. Для оператора и закона нет разницы, пластиковая у вас карта или встроенная в айфон: это такая же SIM-карта и такой же договор связи, она точно так же учитывается в числе номеров на ваше имя. Значит, и новую eSIM при запрете на вас не оформят, ни в салоне, ни через приложение оператора.

И честно о границах: от звонков «службы безопасности банка» и фишинговых ссылок самозапрет не спасет. Он закрывает одну конкретную дверь. Правила вокруг связи в России меняются чуть ли не каждый месяц, поэтому подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы новые ограничения не застали вас прямо у кассы салона связи.

С айфона запрет ставится за пару минут

Понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Проверить статус можно в разделе «Профиль»: если там нет пометки о подтверждении, сначала придется подтвердить личность. Ставить запрет можно в приложении или на сайте gosuslugi.ru в Safari, интерфейс одинаковый.

Порядок действий такой:

Откройте Госуслуги и войдите в свой аккаунт. Перейдите в «Профиль». Откройте раздел «Сим-карты». Найдите пункт «Запрет на оформление договоров связи» и нажмите «Установить». В появившемся окне нажмите «Установить запрет» и отправьте запрос.

Мгновенно запрет не включается. Одобрение занимает до одного дня, статус заявки виден в личном кабинете. Пока он не сменился, считайте, что защиты еще нет.

Если пункта у вас нет или кнопка не нажимается, проверьте две вещи: подтверждена ли учетная запись и стоит ли последняя версия приложения. Не помогло — поддержка Госуслуг отвечает по номеру 115. А если запутались в меню, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, куда нажать.

Тем, кто Госуслугами не пользуется, подойдет МФЦ. С собой нужны паспорт и СНИЛС, а запрет оформят по заявлению на месте. Это удобный вариант для пожилых родителей: сходить вместе с ними один раз проще, чем потом разбираться с кредитами на чужой номер.

Отменить запрет с дивана не выйдет

Вот здесь начинаются неудобства. Снять самозапрет можно только лично в МФЦ с паспортом и СНИЛС, через Госуслуги эта кнопка не работает. Логика понятна: если бы снять запрет можно было в приложении, мошеннику хватило бы доступа к вашему аккаунту. А новая симка часто тянет за собой и проверку в банке, мы уже показывали, как подтвердить смену SIM-карты в ВТБ, если приложение банка насторожилось.

Поэтому планируйте заранее. Собираетесь взять второй номер для работы, подключить ребенку симку на свое имя или перейти к другому оператору с новым номером — сначала поход в МФЦ. Обычно оформить SIM-карту снова можно уже в течение дня после снятия запрета, но в салон в тот же час лучше не бежать.

После того как новый номер оформлен, запрет можно поставить обратно уже через Госуслуги, за те же пару минут. Неудобно, но это та цена, за которую никто другой не оформит номер вместо вас.

Заодно посмотрите, сколько номеров уже числится за вами

В том же разделе «Сим-карты» Госуслуги показывают все номера, оформленные на ваше имя. Пока вы там, пролистайте список целиком. Тема номеров и устройств в России вообще только раскручивается: мы уже писали, что SIM-карту привяжут к айфону из-за новой базы IMEI.

Если вы увидели чужой номер в списке, это повод не откладывать. Запрет на новые договоры уже оформленную симку не отключит, с ней придется идти к оператору, у которого она числится, и расторгать договор с паспортом. Заодно проверьте старые номера, которыми давно не пользуетесь: брошенная симка на ваше имя тоже может всплыть в чужих руках.

Кстати, ключ для лотка SIM почему-то теряется ровно тогда, когда нужно переставить симку. Запасные ключи, держатели и прочие мелочи для айфона мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли ставить самозапрет? Если вы не собираетесь в ближайшее время оформлять новые номера, ответ — да, и прямо сегодня. Две минуты в Госуслугах против месяцев разбирательств с чужими долгами и угнанными аккаунтами. Единственное, о чем стоит помнить: перед покупкой следующей симки сначала заглянуть в МФЦ.