Кредитная история без Госуслуг и БКИ: как узнать обо всех ваших кредитах в приложении Т-Банка на iPhone

В приложении Т-Банка появилась отдельная вкладка про кредиты, и это оказалось неожиданно полезно. Теперь прямо на главном экране можно посмотреть свой кредитный рейтинг, увидеть все действующие займы с остатками, проверить просрочки и даже прикинуть кредитную нагрузку, причем не только по кредитам самого Т-Банка, но и по займам в других банках. Недавно мы разбирали, зачем удалять старые версии приложения Т-Банка с айфона, а сегодня посмотрим на свежую функцию, ради которой обновиться точно стоит.



Как открыть вкладку с кредитами и понять свой рейтинг

Т-Банк давно превратил приложение в целый комбайн: тут и платежи, и накопления, и городские сервисы, и даже новая карта заправок от Т-Банка. Вкладка с кредитами встроена туда же, на главный экран, и найти ее несложно.

Откройте приложение Т-Банка и оставайтесь на вкладке «Главная». Пролистайте до карточки «Кредиты» с подписью «Деньги от банка и рейтинг». Нажмите на нее, и откроется отдельный экран со всей информацией по займам.

Первое, что бросается в глаза, это кредитный рейтинг в правом верхнем углу. Тапните по нему, и банк покажет шкалу от 1 до 999: чем выше значение, тем больше шанс получить новый кредит на нужную сумму и по нормальной ставке. Ниже идет блок «Почему такой рейтинг», где по пунктам расписано, что на него повлияло: вовремя ли вносились платежи, сколько всего выплачено по кредитам и какой у вас самый длинный по сроку заем.

Мне это удобно тем, что не нужно лезть в бюро кредитных историй, чтобы примерно понять свое положение. Все считается автоматически и подтягивается прямо в приложение. Раньше за такой информацией приходилось идти в сторонние сервисы, а теперь она лежит в паре тапов от главного экрана.

Полезно, что каждый фактор рейтинга открывается отдельно. Можно нажать на пункт про своевременные платежи или про длину кредитной истории и посмотреть детали. Так проще понять, что именно тянет оценку вверх, а что мешает ей расти. Если планируете брать ипотеку или крупный заем, есть смысл заранее заглянуть сюда и прикинуть, одобрят ли вам нужную сумму.

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Действующие кредиты, остатки и ошибка, которую я нашел сразу

Главная ценность вкладки, это список всех кредитов, включая те, что оформлены в других банках. Тут же видны остатки, ближайшие платежи и статусы просрочек, так что деньгами теперь удобнее управлять из одного места, примерно как когда мы объясняли, как вывести деньги с баланса телефона на карту.

Сверху показаны кредиты внутри Т-Банка, а ниже блок «В других банках». Рядом есть приписка, на какую дату актуальны данные и когда они обновятся, обычно раз в неделю. Каждый заем подписан своим типом: обычный кредит, кредитная карта, автокредит или кредит наличными, у каждого свой значок банка-кредитора.

Внутри карточки конкретного кредита есть еще пара приятных мелочей. Кнопка «Оплатить без комиссии» позволяет внести платеж прямо из Т-Банка, а через «Добавить реквизиты» можно сохранить данные для регулярных выплат. Приложение само подскажет размер ближайшего платежа и дату, до которой его нужно внести, чтобы не поймать просрочку. Для человека с несколькими кредитами это экономит кучу нервов.

На экране «Кредиты» пролистайте до блока «В других банках». Нажмите на нужный кредит, и откроется его подробная карточка. Посмотрите остаток, ближайший платеж и дату, до которой нужно внести деньги. Пролистайте до раздела «Детали», чтобы увидеть банк, общую сумму, дату оформления и срок выплаты.

И вот тут меня ждал сюрприз. В карточке одного из кредитов, в строке «Где оформили», Т-Банк неверно определил банк. Приложение уверенно приписало мой заем организации, с которой я вообще не имел дел, и мне пришлось отдельно выяснять, что это за банк такой и откуда он взялся в моей истории. Название было настолько незнакомым, что первым делом я полез искать, что это вообще за контора.

Хорошо, что разработчики предусмотрели на этот случай кнопку «Если есть ошибка» в самом низу карточки, через нее можно сообщить о неточности. Так что не спешите паниковать, если увидите незнакомое название кредитора: данные подтягиваются из внешних источников и иногда врут. Проверяйте каждую карточку, особенно если кредитов много и держать их все в голове уже не получается. Столкнулись с такой же ошибкой или не понимаете, откуда взялся кредит? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся быстрее.

Как банк считает кредитную нагрузку и стоит ли верить цифрам

Последняя интересная штука на вкладке, это расчет кредитной нагрузки. Показатель отражает, какая часть дохода уходит на займы, и банки любят на него смотреть перед выдачей нового кредита. Тема из той же серии, что и разговоры о том, почему цифровой рубль не заработает на айфоне сразу после запуска: технология вроде есть, а нюансов вагон.

Чтобы Т-Банк смог посчитать нагрузку, ему нужно знать ваш ежемесячный доход. Пока вы его не укажете, шкала от 0 до 100 останется пустой, а вместо цифры будет висеть надпись «Пока не знаем». Зато количество кредитных счетов система подтянет сама, без вашего участия.

На экране «Кредиты» найдите карточку «Нагрузка» и откройте ее. Нажмите «Указать» в блоке «Доход» и введите свой ежемесячный доход. Дождитесь, пока банк пересчитает шкалу. Чем она ниже, тем комфортнее ваша долговая ситуация. При желании откройте раздел «Все о кредитной нагрузке», чтобы понять, как именно считается показатель.

По ощущениям, кредитная нагрузка это скорее приятное дополнение, чем точный инструмент. Без указания дохода она бесполезна, а сам доход банку сообщать хочется не всем. А вот список кредитов с остатками и рейтинг реально удобны, если у вас несколько займов в разных банках и вы устали держать все цифры в голове. Плюс приятно, что все это работает внутри одного приложения, без походов на сторонние сайты.

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