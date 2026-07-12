Мой топ каналов в MAX в 2026 году — 10 бесплатных подписок на любой вкус

МАКС за последние месяцы окончательно перестал быть просто мессенджером и превратился в полноценную площадку с каналами на любой вкус — от новостей столицы до дип-хауса и разборов фондового рынка. Подписчиков у топовых уже десятки и сотни тысяч, и это только разгон. Удобно, что читать всё это можно хоть с двух устройств сразу: я лично проверил, как работает МАКС на Айфоне и других гаджетах одновременно, и синхронизация не подводит. Собрал десятку каналов, на которые подписан сам и которые реально читаю, а не пролистываю. Расскажу, на что подписаться в МАКС новичку.



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Москвач: новости о жизни столицы в МАКСе

Москвач — это вся жизнь столицы в одной ленте: новости Москвы, видео с улиц, разборы городских историй и та самая инфа, до которой обычные СМИ добираются через день. Читается легко, без канцелярита и пресс-релизов мэрии. Особенно советую подписаться, если собираетесь в Москву или уже живёте тут: пробки, открытия, ремонты, странные происшествия — всё прилетает первым. Пропустить что-то важное про город с таким каналом просто не выйдет.

Москвач в МАКСе

Новости Apple и Айфонов в МАКСе

Наверное, самый популярный канал про Apple во всём МАКСе — и это не рекламное преувеличение. Новости об Айфонах, главные слухи, обзоры, инструкции и живые опросы: как только Apple что-то анонсирует или ломает очередным апдейтом, тут уже всё разложено по полочкам. Отдельный кайф — неочевидные темы про технику Apple, которые больше вообще никто не обозревал. Найдёте и решение проблем с новой iOS, и лайфхаки, до которых сами бы не додумались.

AppleInsider.ru в МАКСе

Скидки и акции на AliExpress в МАКСе

Сундук Али-Бабы — реально самый выгодный канал из всей подборки. Скидки на AliExpress тут сыплются как из рога изобилия, причём ассортимент максимально широкий: от смартфонов и гаджетов до всякой полезной мелочёвки для дома, которую заказываешь, а потом не понимаешь, как без неё жил. Цены подобраны по принципу «как для себя, ей-богу», без накрутки и мутных схем. Заходишь глянуть один товар, а уходишь с полной корзиной — знакомая история.

Сундук Али-Бабы в МАКСе

Наука и бытовые лайфхаки в МАКС

Слава богу, Кобура от Теслы перекочевал из Телеги в МАКС — таких тут пока почти нет.Науку и полезные бытовые темы объясняют простым языком, без занудства. Недавний пост про обустройство дренажной трубки у кондиционера — просто топ, сам такое искал и толком не находил. А если нужно что-то посерьёзнее, гляньте разбор про станок Foley для заточки пил: после него смотришь на затупившийся инструмент совсем другими глазами.

Наука простым языком

Новости баскетбола и НБА в МАКСе

Баскетбольный канал Спортса — это новости НБА и мирового баскета в одном месте, без необходимости держать десять вкладок. Мнения экспертов, результаты матчей, слухи об обменах, разборы игр — подача живая, с характером, а не сухая сводка. Если только приучаете себя к баскетболу и пока путаетесь, кто с кем играет и зачем, канал точно должен быть в подписках: втянетесь быстрее, чем думаете, и начнёте болеть за конкретную команду.

Баскетбол в МАКСе

Где скачать треки Deep House: музыка в MAX

Если устали от того, что крутят на радио, этот музыкальный канал — прямо находка. Дип-хаус и мелодик-техно во всей красе, никакого шансона и попсы. Много треков со всего мира, которых в обычной ротации не встретишь: чувствуется, что подбирает человек с реальным вкусом, а не плейлист-генератор. Включаешь фоном за работой или вечером, и настроение само выравнивается. Для меломанов это честный мастхэв, а для остальных — способ наконец обновить надоевшую подборку.

Музыкальный канал в МАКСе

Блог эксперта про технологии и актуальные события

Технокот — это настоящий личный блог про технологии, крипту, нейросети и гаджеты, каких сейчас днём с огнём не сыщешь. Автор разбирает последние события и инфоповоды, делится новостями и просто рассказывает о том, что цепляет лично его, а заодно и всех нас. Например, недавно обсуждали, как ИИ начал качать права, и до восстания машин будто рукой подать. Читаешь и понимаешь: живой человек за текстом, а не редакционный конвейер.

Технокот в МАКСе

Наука, космос и технологии простым языком

Хотите понимать, как устроен мир, но не готовы читать научные статьи на двадцать страниц? Hi-News в МАКСе разбирает науку, космос, технологии и здоровье человеческим языком, без академического пафоса. Что приятно, глобальными темами дело не ограничивается: тут всегда найдётся пост о насущном, от бытовых вопросов до свежих открытий. Заголовки не жёлтые, всё аккуратно и со ссылками на исследования. За месяц чтения реально начинаешь соображать в научных темах заметно бодрее.

Hi-News в МАКСе

Футбол в МАКСе: результаты матчей и прогнозы

Канал Еврофутбол для тех, кто следит за игрой, но не хочет тонуть в куче источников. Результаты матчей, прогнозы на туры, мнения экспертов, интересные тактические разборы или же новости одной строкой — формат гибкий, под любое настроение и количество свободного времени. Подача не сухая: есть характер и позиция, а не просто сводка счётов. Удобно, когда хочется быть в курсе между делом и не пропустить ничего важного по любимому чемпионату.

Футбол в МАКСе

Инвестиции с юмором: канал про фондовый рынок

Рофлы с Волк Стрит — один из моих любимых каналов, честно. Вообще он про инвестиции и акции, но автор чертовски хорош в юморе, а с нынешним состоянием фондового рынка без шуток и правда никуда. Если хотите начать разбираться в акциях, но без занудной серьёзности и умных терминов на каждой строке, вам сюда: сложные штуки объясняются легко и с иронией. Подписался ради мемов, остался ради того, что реально стал понимать рынок. Опасное, но полезное сочетание.

Рофлы с Волк Стрит в МАКСе