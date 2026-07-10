Можно ли пользоваться МАКС на Айфоне и других устройствах одновременно — проверил лично

Недавно я проверял, правда ли МАКС тормозит Айфон и сажает батарею, и выяснил, что претензии сильно преувеличены. Раз уж мессенджер оказался безобидным, я повесил его сразу на три устройства и стал разбираться, можно ли пользоваться MAX на двух телефонах одновременно. Спойлер: МАКС на двух телефонах с одним номером работает без всякого бубна, и ниже я по шагам показываю, как это устроено на моём опыте.



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Можно ли пользоваться МАКС на двух телефонах одновременно

Можно. Прямо сейчас у меня один аккаунт МАКС на двух устройствах плюс компьютер: Айфон, Андроид-смартфон и ПК. Все три сессии живут параллельно, ничего не выбивает, сообщения приходят везде.

Это работает, потому что МАКС хранит переписку в облаке, а не на самом телефоне. Для серверов каждое ваше устройство просто ещё одна активная сессия. Поэтому МАКС на двух телефонах с одним номером никакой конфликт не вызывает.

Важно не путать эту схему с другой: два разных аккаунта на одном Айфоне. Это уже совсем другая история со своими костылями, потому что один номер по-прежнему означает один профиль.

Как зайти в МАКС на втором телефоне

Схема банальная. Ставите мессенджер на второй аппарат, вводите тот же номер, получаете код и заходите. Если приложения на устройстве нет, есть веб-версия и десктопная программа, а все способы установки я собирал в отдельной инструкции.

Чтобы зайти в МАКС на компьютере, откройте раздел «Устройства» на телефоне. Выберите вход по QR-коду. Отсканируйте картинку с экрана.

После этого чаты подтянутся автоматически. Единственный нюанс: код подтверждения приходит на номер, поэтому SIM-карта должна быть под рукой хотя бы в момент входа.

Переносятся ли чаты в МАКС на второй телефон

Практически всё. Чаты, каналы, избранное, прочитанные и непрочитанные сообщения. Открыл переписку на Айфоне, взял в руки Андроид, а там она уже помечена прочитанной. Синхронизация чатов МАКС работает быстро, задержки я не заметил. Вложения тоже подтягиваются, хотя тяжёлые файлы на втором устройстве приходится подгружать заново.

Как восстановить аккаунт в МАКС на iPhone через Mobile ID

Разница между платформами есть, но она не в синхронизации, а в самих приложениях. Если интересно, чем отличается МАКС на Айфоне и Андроиде, там набор функций и правда неодинаковый.

Отдельно про уведомления в MAX. Пуш прилетает на все устройства сразу, и это раздражает: телефон в кармане, второй телефон на столе, компьютер тоже пиликает. Лечится только ручной настройкой звука на каждом аппарате.

Как выйти из МАКС на другом устройстве

Раз сессии живут независимо, за ними стоит присматривать. Время от времени необходимо завершать сессии в MAX примерно как в Телеграм или Ватсапе.

Зайдите в настройки профиля. Откройте раздел «Устройства». Посмотрите список активных сессий. Выберите «Завершить все сессии, кроме текущей».

Оттуда же можно выйти из МАКС на другом устройстве, если вы одолжили кому-то старый смартфон или потеряли его. Проверяйте активные сессии MAX хотя бы раз в пару месяцев, это здоровая привычка для любого мессенджера.

Стоит ли пользоваться MAX на разных устройствах

Если у вас рабочий и личный телефон, схема выручает: не нужно таскать с собой два аппарата и не нужно ничего клонировать. Я держу МАКС на Андроиде как основной, на Айфоне как запасной, на ПК как рабочий. Другой вопрос, нужен ли вам МАКС на Айфоне вообще. Но если уж поставили, пусть работает везде.

Одна оговорка, о которой стоит помнить. Когда устройств становится много, а на части из них включён VPN, для мессенджера картина выглядит странно: один аккаунт открыт из разных городов и стран одновременно. Антиспам МАКС такое не любит и может расценить это как попытку взлома. В лучшем случае вы поймаете временный сбой и пересинхронизацию чатов, в худшем система на всякий случай уронит профиль в блокировку, и разбираться придётся с поддержкой.

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Поэтому вернусь к тому, о чём говорил выше: не плодите лишние сессии. Держите ровно те устройства, которыми реально пользуетесь, а старые и случайные входы вовремя завершайте через список активных сессий MAX. Так вы и переписку синхронизируете, и под ложную блокировку не попадёте.