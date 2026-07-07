Будет ли в России плата за зарубежный трафик и VPN: официальный ответ Минцифры

Долгое время в российском информпространстве муссировалась тема введения платы за зарубежный трафик. Это означало, что пользователям пришлось бы платить и за VPN, и за любое другое обращение к сервисам, которые располагаются за границей. Назывались даже конкретные суммы — от 150 до 4500 рублей за каждый гигабайт. Однако сегодня Минцифры закрыло вопрос, который беспокоил пользователей мобильного интернета на протяжении последних несколько месяцев. Плата за иностранный трафик в России вводиться не будет — об этом на заседании Госдумы прямо сказал замглавы ведомства.



Что заявило Минцифры о плате за иностранный трафик

Замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании Госдумы заявил, что плата за иностранный трафик больше не рассматривается. Это официальная позиция ведомства, а не слух или прогноз, и именно она отменяет прежние обсуждения. А ведь ранее это всерьез обсуждалось как средство окончательного запрета VPN в России.

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Вот контекст для тех, кто не понимает, в чем, собственно дело.

В марте Forbes со ссылкой на источник сообщал, что глава Минцифры Максут Шадаев якобы попросил операторов с 1 мая ввести плату за международный трафик сверх лимита. По той информации, речь шла о превышении 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Тогда же сообщалось, что россиян могли обязать платить в среднем по 150 руб. за каждый лишний гигабайт, а сама мера рассматривалась для борьбы с VPN и запрещенными сервисами. Ну, а если Телеграм все-таки заблокируют, подпишитесь хотя бы на МАКС-канал Сундук Али-Бабы, чтобы искать лучшие товары с АлиЭкспресс, ВБ и Озон.

Зарубежный трафик и VPN — как связаны

Механизм, который обсуждали весной, бил бы в первую очередь по тем, кто использует VPN — программы, которые пропускают интернет через зарубежные серверы. Именно такой трафик считается «иностранным», и любой сервис за пределами России увеличивал бы этот счётчик.

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Для владельцев iPhone и iPad это касалось бы не только ручного включения VPN. Часть привычных сервисов Apple работает через зарубежные серверы, поэтому попытка ввести отдельный тариф на международный трафик потенциально задевала бы и обычные фоновые задачи. Мы подробно разбирали, вводят или нет такую плату, ещё когда история только начиналась.

Почему плату за зарубежный трафик так и не ввели

Отказ от идеи связан не только с позицией пользователей. По данным «Ведомостей», операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик ещё весной.

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Причина — техническая. Операторы были не готовы взимать плату в указанные регулятором сроки из-за сложностей с настройкой систем учёта и выставления счетов абонентам. То есть даже при желании быстро запустить такой механизм не получилось бы — инфраструктура операторов к этому не приспособлена.

Что зарубежный трафик значит для пользователей мобильного интернета

Практический итог простой: дополнительной платы за зарубежный трафик сейчас не будет. Тарифы на мобильный интернет для тех, кто пользуется VPN или зарубежными сервисами, из-за этой инициативы не изменятся. А вот цены на копию очков Gentle Monster измениться могут, поэтому хватайте быстрее.

Стоит держать в голове несколько моментов:

Официально отменена именно плата за иностранный трафик, а не какие-либо ограничения работы VPN в целом

Заявление касается мобильных сетей и обсуждавшегося порога в 15 Гб международного трафика

Ситуация с регулированием интернета в России меняется, поэтому окончательной эта тема считаться не может

Отдельно напомним, что вопросы блокировок и доступности сервисов регулярно всплывают в новостях — например, недавно был официальный ответ Роскомнадзора по поводу популярных приложений.

Будут ли операторы брать деньги за использование VPN

На сегодня повода для беспокойства нет: отдельного платежа за международный трафик не будет, и обычные пользователи ничего не переплачивают. Если вы держали в голове идею экономить трафик из-за возможного тарифа — это больше не актуально.

Но расслабляться полностью не стоит. Инициатива не была принята в том числе по техническим причинам, а сама тема регулирования VPN и зарубежного трафика в России остаётся открытой. Так что следить за официальными заявлениями Минцифры всё же имеет смысл — особенно тем, кто активно пользуется зарубежными сервисами и VPN на iPhone.