Приложение Wildberries вернулось в американский App Store

Приложение Wildberries вновь стало доступно в американском App Store. Напомню, что накануне программа пропала лишь из App Store США, российский магазин не тронули, а уже установленная программа продолжает работать в обычном режиме. Но повод насторожиться есть: этой же ночью под раздачу попал Яндекс Пэй, и список сервисов под санкционным давлением растет буквально на глазах. Разбираемся, кого затронуло удаление и что стоит настроить на айфоне заранее.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что именно случилось с приложением

Apple удалила клиент Wildberries из App Store в США. Скачать его в американском магазине теперь нельзя, зато в сторах других стран, включая Россию, приложение осталось на месте и продолжает получать обновления. Тем, у кого оно уже стоит на айфоне, беспокоиться не о чем: программа работает как раньше, авторизация и заказы никуда не делись.

Важно не путать удаление из стора и блокировку. Никто не стирает программу с вашего телефона и не режет доступ к заказам. Просто ссылка на страницу приложения в американском магазине больше не открывается, а значит, для этого региона отваливаются и новые загрузки, и обновления. У кого установлена рабочая версия, тот пользуется ей дальше без ограничений.

Причина в санкциях Евросоюза против WB Банка. История не новая. Ozon Банк убрали из Google Play всего через пару недель после того, как компания попала под ограничения. Так что этот сценарий мы разбирали раньше, и повторение с другими сервисами выглядит вполне логичным. Пока речь идет только об одном регионе, но динамика такая, что готовиться лучше заранее.

Кого именно затронуло удаление

Ключевой момент: изменения коснулись только американского App Store. Если у вашего Apple ID российский регион, вы вообще ничего не заметите. Иконка на месте, обновления приходят, магазин отдает приложение по первому запросу. Проблема касается лишь тех, кто когда-то перенес учетную запись в регион США или у кого он изначально был американским.

Таких людей больше, чем кажется. Американский аккаунт часто заводили ради игр, приложений и подписок, которых не было в российском сторе. Именно эти пользователи сейчас видят пустую страницу вместо кнопки загрузки. Проверить свой регион просто: откройте Настройки, тапните по имени вверху, зайдите в Медиаматериалы и покупки и посмотрите текущую страну. Кстати, у самого маркетплейса амбиции давно вышли за пределы торговли. Wildberries готовит собственный мессенджер, так что снижать зависимость от чужих магазинов компания явно намерена всерьез.

Если вы как раз из этой группы и активно пользуетесь маркетплейсом, вариантов два. Либо оставить приложение как есть и не удалять его, пока оно работает, либо вернуть российский регион и качать клиент из отечественного стора. Второй путь надежнее на длинной дистанции, но требует привязать способ оплаты, доступный в РФ.

Что настроить на айфоне заранее

Даже когда приложение стоит и открывается, iOS может незаметно его выгрузить. За это отвечает функция Сгружать неиспользуемое: система сама убирает редко запускаемые программы, чтобы освободить память, а ваши данные при этом сохраняет. В обычной жизни это удобно. Но если к моменту сгрузки приложение уже пропадет из вашего App Store, вернуть его на место не получится, потому что скачивать будет неоткуда.

Поэтому первым делом эту опцию стоит выключить:

Откройте Настройки и перейдите в раздел App Store. Пролистайте до блока с параметрами загрузок. Найдите строку Сгружать неиспользуемое и переведите тумблер в положение выкл.

По той же причине не стоит удалять клиент вручную, когда захочется освободить пару гигабайт под фото или игры. Кажется, что переустановить его дело пары минут, но если магазин к тому времени отдаст пустую страницу, откатить это решение будет нечем. Проще почистить кэш внутри самого приложения и оставить иконку на месте.

После этого система перестанет трогать редкие приложения, и Wildberries останется на устройстве, даже если вы не заходили в него неделями. Заодно проверьте, что клиент обновлен до свежей версии, пока обновления еще приходят. Не смогли найти нужный пункт или настройки ведут себя странно? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Что делать, если приложение все-таки пропало

Допустим, худший сценарий сработал и клиент исчез с концами. Даже в этом случае без покупок вы не останетесь. Самый простой путь — открыть сайт Wildberries в Safari и вынести его на рабочий стол отдельной иконкой:

Зайдите на сайт Wildberries через Safari. Нажмите кнопку Поделиться внизу экрана. Выберите пункт На экран Домой и подтвердите добавление.

Такой ярлык почти не отличается от родного приложения. Он открывается на весь экран, помнит вашу авторизацию и корзину, а иконка выглядит привычно. Второй вариант для тех, кто менял регион ради магазина: переключить страну аккаунта обратно на российскую и переустановить программу из отечественного App Store.

Ну и держите в голове запасные площадки. Часть ассортимента маркетплейса дублируется у других продавцов, и те же товары дешевле на AliExpress попадаются чаще, чем принято думать. Нередко это тот же самый продукт от того же поставщика, только без розничной наценки. Хотите первыми узнавать о таких удалениях и способах их обойти? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там все важное собрано в одном месте.