Как ставить приложения на iPhone без App Store: полная инструкция
Ставить приложения на айфон в обход App Store в России давно превратилось в отдельный вид спорта. Банки, мессенджеры и игры пропадают из магазина один за другим, а пользователи ищут рабочие обходные пути. На днях я решил разобраться с сервисом DIYORDE, который обещает превратить iPhone в подобие Android со своим сторонним магазином приложений. Я прошел весь путь сам, от установки профиля до рабочего Макса на экране, и теперь показываю подробную инструкцию. Кстати, совсем недавно я объяснял, как вернуть МАКС на айфон, если у вас остался Apple ID с этой программой, а сегодня разберемся со способом вообще без чужого аккаунта.
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DIYORDE Store: цена, тарифы и бесплатная версия
Сразу отвечу на главный вопрос, который волнует всех. Бесплатной версии у DDE Store нет, сервис работает только по платной подписке. Зато прайс тут полностью открытый, все тарифы висят прямо на сайте, и никакой возни с секретными купонами, как в некоторых похожих сервисах, разработчики не устраивают.
Тарифов три, и отличаются они сроком подписания приложений и приоритетом активации. Компьютер и джейлбрейк не нужны ни на одном из них.
- Basic за 9 долларов в месяц за одно устройство: 30 дней доступа к подписанию, месяц защиты от отзыва сертификата и управляемая активация.
- Premium за 19 долларов за три месяца, помечен как самый популярный: 90 дней подписания, три месяца защиты сертификата и ускоренная очередь активации.
- Ultimate за 29 долларов за полгода: 180 дней подписания, полгода защиты сертификата, приоритетная очередь активации и расширенные параметры подписи.
Оплата принимается иностранными картами Mastercard и Visa прямо на сайте или любой российской картой через фирменный Telegram-бот сервиса, и точную сумму в рублях он покажет прямо перед оплатой, так что курс уточняйте на месте. И держите в голове главное: вы платите стороннему сервису, а сертификаты, на которых все это держится, Apple может отозвать в любой момент. Ну а как я обхожу санкции Apple я подробно описывал в отдельном материале, и там способ выходит бесплатным.
Как скачать DDE Store на iPhone
Начинается все с установки конфигурационного профиля через браузер. Первый этап самый простой, справится любой. Открывайте официальный сайт DIYORDE на самом айфоне, именно в Safari, а не на компьютере.
- Перейдите на сайт diyorde.store и нажмите кнопку «Начать».
- В появившемся окне нажмите «Разрешить», чтобы профиль загрузился на устройство.
- Закройте браузер и откройте «Настройки» на айфоне.
- В верхней части настроек найдите пункт «Профиль загружен» и откройте его.
- Нажмите «Установить», введите пароль от iPhone и подтвердите установку еще раз.
После установки профиля сервис попросит оплатить подписку. Здесь развилка: либо у вас есть иностранная карта и вы платите прямо на сайте, либо вы идете через Telegram и платите российской картой. Второй путь для нас актуальнее, поэтому разберу именно его по шагам.
- Пролистайте открывшуюся страницу с тарифами в самый низ и нажмите на ссылку на Telegram-бота.
- Запустите бота и нажмите «Купить».
- Выберите нужный тариф и еще раз нажмите «Купить».
- Выберите удобный способ оплаты, оплатите заказ и получите купон.
- Вернитесь на сайт и выберите оплаченный тариф, тот же самый, что взяли в боте.
- Введите имя, почту и номер телефона, а в способе оплаты переключитесь на купон.
- Вставьте данные купона и согласитесь с оплатой.
Через пару минут на устройстве появится файл установки. Открывайте его, жмите «Установить», и магазин начнет ставиться на айфон. По схожему принципу, кстати, работает и установка ВК на iPhone, если App Store для вас закрыт.
Как включить режим разработчика на iPhone
Сразу после установки DIYORDE не запустится, и это нормально. Айфон попросит режим разработчика, потому что приложение попало на устройство мимо App Store. Пугаться не нужно, включается он в пару касаний. А если нужного переключателя в настройках вообще не оказалось, у меня есть отдельный разбор, что делать, если его нет.
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».
- Прокрутите страницу до самого низа и найдите пункт «Режим разработчика».
- Включите переключатель, после чего система предложит перезагрузить iPhone.
- Согласитесь на перезагрузку, а после включения подтвердите активацию режима и введите пароль.
Готово, теперь DIYORDE открывается как обычное приложение. Внутри вас ждет каталог с программами и играми, а интерфейс напоминает привычный магазин. Если на каком-то шаге что-то пошло не так, не молчите: пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где вы могли ошибиться.
Как установить приложения через DIYORDE
Дальше все совсем просто. Находите нужное приложение в каталоге, например Макс, и нажимаете кнопку установки. Программа скачается и появится на рабочем столе, а вам останется войти в свой аккаунт и пользоваться ей как ни в чем не бывало. Точно так же ставятся игры и другой софт, которого нет в российском App Store.
И небольшой практический вывод. DIYORDE реально работает и ставит те самые приложения, которых уже не найти в App Store, но это платный сервис от сторонних разработчиков без каких-либо гарантий. Если готовы платить от 9 долларов и мириться с тем, что магазин однажды может перестать работать, способ вполне рабочий. Отдельно держите в голове момент с оплатой: на сайте пройдет только иностранная Visa или Mastercard, а Мир и любые российские карты работают исключительно через Telegram-бот. Хотите первыми узнавать о свежих обходных путях и фишках iOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы постоянно тестируем подобные штуки на себе.