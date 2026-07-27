Как ставить приложения на iPhone без App Store: полная инструкция

Кирилл Пироженко

Ставить приложения на айфон в обход App Store в России давно превратилось в отдельный вид спорта. Банки, мессенджеры и игры пропадают из магазина один за другим, а пользователи ищут рабочие обходные пути. На днях я решил разобраться с сервисом DIYORDE, который обещает превратить iPhone в подобие Android со своим сторонним магазином приложений. Я прошел весь путь сам, от установки профиля до рабочего Макса на экране, и теперь показываю подробную инструкцию. Кстати, совсем недавно я объяснял, как вернуть МАКС на айфон, если у вас остался Apple ID с этой программой, а сегодня разберемся со способом вообще без чужого аккаунта.

Сторонний магазин можно поставить на айфон, но за деньги. Фото.

Сторонний магазин можно поставить на айфон, но за деньги

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DIYORDE Store: цена, тарифы и бесплатная версия

Сразу отвечу на главный вопрос, который волнует всех. Бесплатной версии у DDE Store нет, сервис работает только по платной подписке. Зато прайс тут полностью открытый, все тарифы висят прямо на сайте, и никакой возни с секретными купонами, как в некоторых похожих сервисах, разработчики не устраивают.

Тарифов три, и отличаются они сроком подписания приложений и приоритетом активации. Компьютер и джейлбрейк не нужны ни на одном из них.

DIYORDE Store: цена, тарифы и бесплатная версия. Все тарифы перед вами. Фото.

Все тарифы перед вами

  • Basic за 9 долларов в месяц за одно устройство: 30 дней доступа к подписанию, месяц защиты от отзыва сертификата и управляемая активация.
  • Premium за 19 долларов за три месяца, помечен как самый популярный: 90 дней подписания, три месяца защиты сертификата и ускоренная очередь активации.
  • Ultimate за 29 долларов за полгода: 180 дней подписания, полгода защиты сертификата, приоритетная очередь активации и расширенные параметры подписи.

Оплата принимается иностранными картами Mastercard и Visa прямо на сайте или любой российской картой через фирменный Telegram-бот сервиса, и точную сумму в рублях он покажет прямо перед оплатой, так что курс уточняйте на месте. И держите в голове главное: вы платите стороннему сервису, а сертификаты, на которых все это держится, Apple может отозвать в любой момент. Ну а как я обхожу санкции Apple я подробно описывал в отдельном материале, и там способ выходит бесплатным.

Как скачать DDE Store на iPhone

Начинается все с установки конфигурационного профиля через браузер. Первый этап самый простой, справится любой. Открывайте официальный сайт DIYORDE на самом айфоне, именно в Safari, а не на компьютере.

  1. Перейдите на сайт diyorde.store и нажмите кнопку «Начать».
  2. В появившемся окне нажмите «Разрешить», чтобы профиль загрузился на устройство.
    3. Как скачать DDE Store на iPhone. Скачайте профиль на ваш смартфон. Фото.

    Скачайте профиль на ваш смартфон

  3. Закройте браузер и откройте «Настройки» на айфоне.
  4. В верхней части настроек найдите пункт «Профиль загружен» и откройте его.
    5. Как скачать DDE Store на iPhone. А затем установите его. Фото.

    А затем установите его

  5. Нажмите «Установить», введите пароль от iPhone и подтвердите установку еще раз.

После установки профиля сервис попросит оплатить подписку. Здесь развилка: либо у вас есть иностранная карта и вы платите прямо на сайте, либо вы идете через Telegram и платите российской картой. Второй путь для нас актуальнее, поэтому разберу именно его по шагам.

  1. Пролистайте открывшуюся страницу с тарифами в самый низ и нажмите на ссылку на Telegram-бота.
  2. Запустите бота и нажмите «Купить».
    3. Как скачать DDE Store на iPhone. Перейдите в Телеграм-бота для оплаты в рублях. Фото.

    Перейдите в Телеграм-бота для оплаты в рублях

  3. Выберите нужный тариф и еще раз нажмите «Купить».
  4. Выберите удобный способ оплаты, оплатите заказ и получите купон.
    5. Как скачать DDE Store на iPhone. Оплатите заказ удобным способом. Фото.

    Оплатите заказ удобным способом

  5. Вернитесь на сайт и выберите оплаченный тариф, тот же самый, что взяли в боте.
    6. Как скачать DDE Store на iPhone. Активируйте вашу покупку на сайте. Фото.

    Активируйте вашу покупку на сайте

  6. Введите имя, почту и номер телефона, а в способе оплаты переключитесь на купон.
  7. Вставьте данные купона и согласитесь с оплатой.

Через пару минут на устройстве появится файл установки. Открывайте его, жмите «Установить», и магазин начнет ставиться на айфон. По схожему принципу, кстати, работает и установка ВК на iPhone, если App Store для вас закрыт.

Как включить режим разработчика на iPhone

Сразу после установки DIYORDE не запустится, и это нормально. Айфон попросит режим разработчика, потому что приложение попало на устройство мимо App Store. Пугаться не нужно, включается он в пару касаний. А если нужного переключателя в настройках вообще не оказалось, у меня есть отдельный разбор, что делать, если его нет.

Как включить режим разработчика на iPhone. Включите режим разработчика и перезагрузите смартфон. Фото.

Включите режим разработчика и перезагрузите смартфон

  1. Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».
  2. Прокрутите страницу до самого низа и найдите пункт «Режим разработчика».
  3. Включите переключатель, после чего система предложит перезагрузить iPhone.
  4. Согласитесь на перезагрузку, а после включения подтвердите активацию режима и введите пароль.
Как включить режим разработчика на iPhone. Установите магазин и он появится у вас на экране. Фото.

Установите магазин и он появится у вас на экране

Готово, теперь DIYORDE открывается как обычное приложение. Внутри вас ждет каталог с программами и играми, а интерфейс напоминает привычный магазин. Если на каком-то шаге что-то пошло не так, не молчите: пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где вы могли ошибиться.

Как установить приложения через DIYORDE

Дальше все совсем просто. Находите нужное приложение в каталоге, например Макс, и нажимаете кнопку установки. Программа скачается и появится на рабочем столе, а вам останется войти в свой аккаунт и пользоваться ей как ни в чем не бывало. Точно так же ставятся игры и другой софт, которого нет в российском App Store.

Как установить приложения через DIYORDE. Установите любое приложение, которое вам нужно. Фото.

Установите любое приложение, которое вам нужно

И небольшой практический вывод. DIYORDE реально работает и ставит те самые приложения, которых уже не найти в App Store, но это платный сервис от сторонних разработчиков без каких-либо гарантий. Если готовы платить от 9 долларов и мириться с тем, что магазин однажды может перестать работать, способ вполне рабочий. Отдельно держите в голове момент с оплатой: на сайте пройдет только иностранная Visa или Mastercard, а Мир и любые российские карты работают исключительно через Telegram-бот. Хотите первыми узнавать о свежих обходных путях и фишках iOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы постоянно тестируем подобные штуки на себе.

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