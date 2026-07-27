Вышла iOS 26.6: что нового, исправление ошибок и как обновить Айфон

Летом у владельцев Айфонов было ровно два больших вопроса: стоит ли менять iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro и когда придёт свежая система. Теперь к ним добавился третий, стоит ли качать iOS 26.6. Так вот, времени почти не осталось: сегодня, 27 июля Apple выпустила iOS 26.6 для всех совместимых Айфонов — это финальный апдейт iOS 26 перед осенним переходом на iOS 27. Громких новинок внутри нет, их приберегли для крупного релиза, зато Apple прошлась по накопившимся багам и подготовила смартфон к новой системе. Разбираем, обновляться ли прямо сейчас.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ КРУТЫЕ СКИДКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Что нового в iOS 26.6

Если честно, немного, и это нормально. Почти все силы Apple брошены на iOS 27, которая ускоряет даже старые Айфоны, а промежуточные релизы вроде 26.6 занимаются багфиксами и заплатками по безопасности. Тем не менее пара любопытных штук в новой iOS 26.6 всё же нашлась.

Главное заметное изменение касается чёрного списка: теперь Айфон предупреждает, когда список блокировок упирается в лимит в 20 000 номеров, придётся убрать кого-то старого. В коде также заметили защиту от вырывания смартфона из рук, при которой устройство само блокируется, если его выхватят. Полноценно эта функция пока не работает, но задел уже виден.

По мелочи Apple подтянула надёжность HealthKit, улучшила обработку HDR-скриншотов и добавила Картам защитную прослойку для проверки входящих данных. А вот в самой iOS 27 тем временем собрали целый ворох новых функций, так что тем, кто выбирает, скачать iOS 26.6 или ждать сентябрь, будет с чем сравнивать. Забегая вперёд: что нового в iOS 26.6 по части дизайна нет, это чисто работа над ошибками.

Суперчехол на Айфон

Какие ошибки исправили в iOS 26.6

Официальные примечания скупые: Apple пишет про исправление ошибок в iOS 26.6, обновления безопасности и оптимизацию поиска. Напомним, что предыдущая iOS 26.5.2 сама разряжала батарею и грела Айфон, так что вопрос расхода батареи на iOS 26.6 волнует особенно. За бета-тест и по жалобам пользователей набрался понятный список того, что болело:

Разряд батареи и нагрев . Самая частая претензия ко всей линейке. Владельцы iPhone 16 Pro и 17 Pro жаловались, что смартфон греется даже на простых задачах, а заряд утекает за ночь. Apple снова подкрутила фоновые процессы.

. Самая частая претензия ко всей линейке. Владельцы iPhone 16 Pro и 17 Pro жаловались, что смартфон греется даже на простых задачах, а заряд утекает за ночь. Apple снова подкрутила фоновые процессы. Wi-Fi и Bluetooth . На iPhone 17, iPhone Air и 17 Pro связь иногда обрывалась сама собой, а AirPods отваливались посреди прослушивания. Стабильность соединения поправили.

. На iPhone 17, iPhone Air и 17 Pro связь иногда обрывалась сама собой, а AirPods отваливались посреди прослушивания. Стабильность соединения поправили. Сотовая связь . Часть пользователей после обновления не могла поймать сеть. Теперь подключение ведёт себя ровнее.

. Часть пользователей после обновления не могла поймать сеть. Теперь подключение ведёт себя ровнее. Подтормаживания интерфейса . Заикания при прокрутке и открытии приложений, из-за которых даже на iPhone 17 буксовал ProMotion. Виноват тяжёлый Liquid Glass поверх переиндексации, и часть претензий сняли.

. Заикания при прокрутке и открытии приложений, из-за которых даже на iPhone 17 буксовал ProMotion. Виноват тяжёлый Liquid Glass поверх переиндексации, и часть претензий сняли. Режим энергосбережения . На старых Айфонах (11, 12, 13) он сам вызывал лаги вместо экономии. Работу режима сгладили.

. На старых Айфонах (11, 12, 13) он сам вызывал лаги вместо экономии. Работу режима сгладили. Стабильность HealthKit . Устранили баги, из-за которых приложения со здоровьем вели себя непредсказуемо.

. Устранили баги, из-за которых приложения со здоровьем вели себя непредсказуемо. Скриншоты HDR и Object Capture . Улучшили обработку медиа, полезно тем, кто много снимает и делится контентом.

. Улучшили обработку медиа, полезно тем, кто много снимает и делится контентом. Безопасность Apple Maps . Появилась прослойка, изолирующая и проверяющая входящие данные Карт.

. Появилась прослойка, изолирующая и проверяющая входящие данные Карт. Уязвимости системы. Закрыли дыры в безопасности, полный перечень Apple опубликует на своём сайте вместе с релизом.

Ну и, конечно же, всех интересует время работы. В прошлой iOS 26.5.2 все было не так плохо. Как она изменится теперь — узнаем уже скоро! Если обновление Айфона принесло что-то странное, загляните в наш чат в Telegram, вместе разберёмся.

Как iOS 26.6 готовит Айфон к iOS 27

Самое занятное спрятано не в функциях, а в примечаниях: обновление оптимизирует индекс Spotlight под iOS 27. Именно здесь и кроется ответ на вопрос, iOS 26.6 или iOS 27 ставить тем, кто пока колеблется.

Причина простая. Когда вышла первая бета iOS 27, Айфоны неделями индексировались в фоне, грелись и ели заряд. Чтобы не повторять этот сценарий осенью, часть тяжёлой работы Apple перенесла на 26.6 заранее. Полный список правок самой новой системы, к слову, можно посмотреть в разборе iOS 27 beta 4.

А тем, кто до сих пор не решил, стоит ли обновляться на iOS 26.6, мы отдельно разобрали, какое обновление качать на Айфон, а какое нет. Если коротко, обновление для Айфона в лице 26.6 это скорее про стабильность и безопасность, чем про новые фишки.

Суперзарядка для Айфона

Как установить iOS 26.6 на iPhone

Обновление доступно всем владельцам Айфонов, совместимых с iOS 26. Никаких бета-профилей и аккаунтов разработчика больше не нужно, скачать iOS 26.6 можно прямо сейчас:

Откройте Настройки, зайдите в Основные, выберите Обновление ПО. Дождитесь, пока Айфон найдёт обновление iOS 26.6. Нажмите «Загрузить и установить».

Перед тем как обновить Айфон, убедитесь, что на устройстве достаточно свободного места, а заряд выше 50% или смартфон стоит на зарядке, и обязательно сделайте резервную копию через iCloud или Finder. Если вы сидели на бете iOS 26.6, финалка прилетит обычным обновлением по воздуху, только не забудьте отключить бета-обновления в том же разделе. Вот, собственно, и вся инструкция, как установить iOS 26.6.

Первые впечатления от новой прошивки обсуждаем в нашем канале в МАКСе, заходите, если есть чем поделиться.

iOS 26.6 почти наверняка станет последней публичной версией линейки: дальше Apple будет поддерживать её разве что заплатками по безопасности. Главный скачок ждёт нас осенью, iOS 27 с обновлённой Siri выйдет для всех в сентябре. У меня на iPhone 16 Plus переход на бету новой системы уже прошёл, и я рассказал, что стало с Айфоном.