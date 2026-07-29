В России заблокировали еще два мессенджера, которые использовали вместо Ватсап и Телеграм

Просыпаетесь утром, открываете BiP, чтобы скинуть другу пару снимков с дачи, а сообщения намертво зависают на серой галочке. Открываю корейский KakaoTalk, набираю текст, жму отправку, и снова ничего не уходит. За последние дни в России без VPN перестали нормально работать еще два зарубежных мессенджера, а официальных сообщений о блокировке от Роскомнадзора так и не появилось. Тем более что недавно стало известно, что против Павла Дурова возбудили уголовное дело из-за Телеграма. Я решил не гадать по чужим скриншотам и проверил оба сервиса на себе.



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Почему не отправляются сообщения в KakaoTalk и BiP

Речь про два сервиса, которые весной резко залетели в топы российского App Store. Первый — южнокорейский KakaoTalk, национальный мессенджер Кореи, которым там пользуется чуть ли не вся страна. Второй — турецкий BiP от оператора Turkcell. Оба выстрелили как замена подтормаживающему Телеграму, потому что долгое время работали без VPN и принимали российские номера.

Теперь картина поменялась. Без иностранного IP в KakaoTalk и BiP не проходят сообщения и звонки, а медиа либо не грузятся вовсе, либо ползут по несколько минут. При этом никакого официального заявления от РКН о блокировке пока нет. Со стороны это выглядит как тихое замедление, когда приложение формально в App Store лежит, скачивается и открывается, но толком не работает. Схему мы уже проходили, и она подозрительно напоминает историю с другими сервисами, когда после замедления всерьез заговорили о том, что Телеграм в России могут признать террористическим.

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В BiP не приходит код подтверждения: что делать

С BiP у меня все закончилось, толком не начавшись. Скачал приложение, открыл, дошел до экрана ввода номера телефона. Вбиваю свой российский номер, жму дальше, и вместо привычной эсэмэс с кодом получаю ошибку сервера при отправке. Пробовал несколько раз с паузами, результат один и тот же: код просто не приходит, а приложение упирается в эту ошибку и дальше не пускает.

По сути это тупик уже на старте. Без кода из СМС аккаунт не создать, а значит, ни написать кому-то, ни позвонить не выйдет в принципе. Я специально пробовал и с мобильного интернета, и с домашнего Wi-Fi, и на паре разных симок — результат везде одинаковый. Судя по жалобам пользователей, у BiP последние дни в целом все грустно: сообщения идут с большой задержкой, файлы отправляются через раз, а часть людей вообще не может залогиниться. Похоже на целенаправленное придушивание сервиса, а не на разовый сбой на стороне разработчиков.

Если вы хотите понять, что вообще за зверь этот BiP и чем он отличался от привычных мессенджеров, у нас есть подробный разбор мессенджера BiP. Но сейчас, честно говоря, регистрироваться в нем с российского IP практически бесполезно.

Почему KakaoTalk не отправляет сообщения

С корейским KakaoTalk история чуть интереснее, и тут есть важный технический нюанс. Зарегистрироваться в приложении мне удалось, и вот почему. В KakaoTalk верификация устроена иначе, чем у большинства мессенджеров: вам не присылают код в СМС, а наоборот — вы сами отправляете сообщение на проверочный номер прямо со своего телефона. Формально этот шаг я прошел, и аккаунт создался.

А дальше начинается самое неприятное. Как только доходит до реального общения, все встает. Сообщения не уходят, звонки не соединяются, потому что без иностранного IP трафик до серверов KakaoTalk фактически не доходит. Получается парадокс: аккаунт есть, а мессенджера нет. Вы вроде бы внутри, видите интерфейс, можете полистать открытые чаты, но написать живому человеку и получить ответ уже не выйдет.

Тем, кто все-таки хочет разобраться со всеми настройками и обойти часть ограничений, пригодится наша отдельная инструкция про то, как установить и настроить KakaoTalk. Правда, надо честно признать: без VPN даже с готовым аккаунтом вы упретесь ровно в ту же стену, что и я, — сообщения просто не уходят.

Работают ли BiP и KakaoTalk в России

Мой личный вывод после тестов простой. Прямо сейчас ставить KakaoTalk или BiP как основной мессенджер для повседневного общения смысла мало. BiP не дает даже зарегистрироваться из-за ошибки при отправке кода, а KakaoTalk хоть и создает аккаунт, но без иностранного IP отказывается доставлять сообщения. После смены IP оба оживают, но тогда возникает резонный вопрос: если все равно нужно менять местоположение, то чем эти сервисы лучше того же Телеграма.

Поэтому пока я бы не спешил переносить туда все контакты и переписки. Куда разумнее держать несколько запасных вариантов и смотреть, какие из них стабильно работают именно у вас, с вашим оператором и вашим тарифом. Ситуация меняется буквально по дням: сегодня сервис еще дышит, а завтра его уже придушили без всяких объявлений, и наоборот, что-то внезапно оживает после пары суток тишины. У нас как раз есть большая подборка, чем заменить привычные мессенджеры в России, там собраны и российские, и зарубежные альтернативы с их плюсами и минусами.

Если у вас эти сервисы вдруг заработали или, наоборот, все встало намертво, расскажите о своем опыте. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там мы вместе сверяем данные по регионам. Чем больше живых отчетов, тем быстрее понятно, это точечная блокировка или все-таки массовое замедление на всю страну.