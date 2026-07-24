Приложения Ozon Банка, Wildberries и Яндекс Пэй скоро удалят из App Store. Что делать владельцам iPhone

Санкционные списки давно превратились в фоновый шум, но иногда они бьют по вещам, которыми вы пользуетесь каждый день. Евросоюз опубликовал 21-й пакет санкций против России, и в него вошли Ozon Банк, Яндекс Банк и WB Банк. Компанию им составили Точка Банк и МТС Банк, а всего в перечне оказалось 98 финансовых организаций. Мы уже предупреждали о скором удалении приложений Wildberries и Яндекс Пэй, и, похоже, тот самый момент настал. Санкции против банков почти всегда заканчиваются одинаково: Apple и Google вычищают связанные с ними программы из своих магазинов.



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Какие российские банки попали под новые санкции ЕС

Список получился длинным, но интересен он не количеством, а составом. Раньше под ограничения попадали в основном классические банки с офисами и отделениями, теперь очередь дошла до финтех-подразделений крупных технологических компаний. Ozon Банк, Яндекс Банк и WB Банк — это не отдельные конторы с вывеской на улице, а сервисы внутри маркетплейсов и экосистем.

Именно поэтому история выглядит иначе, чем прошлые волны ограничений. Санкции формально касаются банка, но практически задевают все, что к нему прикручено: платежные функции, кошельки, карты, кэшбэк и оплату по QR-коду. Вместе с ними в списке оказались Точка Банк и МТС Банк, у которых есть собственные приложения в App Store, и они тоже в зоне риска.

Ни Ozon, ни Яндекс, ни Wildberries новые ограничения пока не комментировали. Молчание объяснимо: комментировать особо нечего, потому что решение принимает не банк, а Apple. Компания просто сверяет разработчиков со списками и удаляет то, что попало под ограничения, без предупреждений и переписки. Чтобы не пропустить момент удаления конкретных программ, подпишитесь на наш Telegram-канал с новостями — там такие вещи появляются в первые часы.

Что будет после удаления банковского приложения с iPhone

Сценарий отработан на VK: сначала санкции, потом тишина на пару дней, потом приложение просто исчезает из App Store. Точно так же уходили банковские программы в предыдущих волнах ограничений, и ни одна из них обратно не вернулась.

Первым кандидатом на вылет выглядит Яндекс Пэй. Это отдельная программа, привязанная к Яндекс Банку, и именно она обеспечивает оплату по QR-коду с iPhone. У Ozon ситуация похожая: банковские функции живут внутри отдельного приложения Ozon Банк.

Мы разбирали, какие приложения банков скоро удалят и что происходит с ними после исчезновения из магазина. Коротко: установленная программа продолжает работать, но перестает получать обновления. Через несколько месяцев она начинает сыпаться на новых версиях iOS, а восстановить ее после переустановки или смены iPhone уже не получится. Разбор свежих новостей по каждому сервису мы публикуем и в нашем канале в МАКС.

Почему могут удалить приложение Wildberries с iPhone

С WB Банком самая мутная история. У него нет собственного приложения в App Store: все банковские функции встроены в основную программу Wildberries, где вы обычно ищете кроссовки и чехлы. И вот тут начинается самое неприятное для покупателей.

Формально санкции введены против банка, а не против маркетплейса. Но Apple редко разбирается в таких нюансах и смотрит на то, кому принадлежит аккаунт разработчика и какие финансовые сервисы работают внутри программы. Если внутри приложения Wildberries крутится платежная инфраструктура подсанкционного банка, риск удаления всего приложения становится вполне реальным.

Есть и мягкий вариант: компания сама вырежет банковские функции из приложения, оставит только заказы и доставку и таким образом сохранит программу в App Store. Так уже поступали другие сервисы, когда под ограничения попадали их платежные подразделения. Но гарантий здесь не даст никто, и решение будет принято без участия пользователей. Если у вас возникнут проблемы с оплатой или входом в приложение, приходите в наш чат в Telegram, там подскажут рабочие обходные пути.

Что делать, если приложение исчезнет из App Store

Первое и самое важное: обновите все банковские приложения до последних версий, пока они еще доступны в App Store. После удаления программы вы останетесь с той версией, которая установлена на iPhone, и чем она свежее, тем дольше проживет.

Второе: проверьте, привязаны ли ваши программы к Apple ID. Если приложение было скачано под вашей учетной записью, оно останется в разделе «Покупки» и его можно будет установить снова даже после удаления из магазина. Это единственный легальный способ восстановления, который работает без танцев с иностранными аккаунтами.

Третье: заранее посмотрите, какие приложения стоит скачать заранее, чтобы потом не бегать по знакомым с просьбой дать чужой Apple ID. Список довольно большой, и половина позиций из него уже под угрозой.

Четвертое: подберите замену для платежей по QR-коду. Если Яндекс Пэй уедет из App Store, у вас останутся альтернативные способы оплаты, и мы рассказывали, чем заменить СБПэй для оплаты смартфоном. Работающие варианты пока есть, но их количество постепенно сокращается.

Пятое: заранее поставьте на iPhone веб-версию банка. Это обычный сайт в оболочке приложения, который открывается с рабочего стола и не зависит от App Store. Так после удаления из магазина у вас останутся переводы, оплата по QR-коду и история операций. Делается это за минуту:

Откройте сайт нужного сервиса в любом удобном браузере, например Wildberries. Войдите в личный кабинет по номеру телефона и коду из СМС. Нажмите кнопку «Поделиться» — это квадрат со стрелкой вверх. Пролистайте меню вниз и выберите пункт «На экран Домой». Задайте понятное имя иконки и нажмите «Добавить» в правом верхнем углу.

Иконка появится на рабочем столе и внешне почти не отличается от обычного приложения. Минусы у такого способа тоже есть: не работают Face ID и пуш-уведомления, а при каждом входе придется вводить пароль или код. Зато сайт нельзя удалить из App Store, и именно так уже живут пользователи подсанкционных банков из прошлых пакетов.

И последнее: не паникуйте раньше времени. Пока ни одно из приложений не удалено, а между публикацией санкционного пакета и реакцией Apple обычно проходит от нескольких дней до пары недель. Времени на подготовку достаточно, если потратить его сегодня, а не после того, как иконка пропадет с рабочего стола. Обсудить ситуацию и поделиться своими способами оплаты можно в нашем чате в МАКС.