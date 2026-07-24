Приложения Ozon Банка, Wildberries и Яндекс Пэй скоро удалят из App Store. Что делать владельцам iPhone

Кирилл Пироженко

Санкционные списки давно превратились в фоновый шум, но иногда они бьют по вещам, которыми вы пользуетесь каждый день. Евросоюз опубликовал 21-й пакет санкций против России, и в него вошли Ozon Банк, Яндекс Банк и WB Банк. Компанию им составили Точка Банк и МТС Банк, а всего в перечне оказалось 98 финансовых организаций. Мы уже предупреждали о скором удалении приложений Wildberries и Яндекс Пэй, и, похоже, тот самый момент настал. Санкции против банков почти всегда заканчиваются одинаково: Apple и Google вычищают связанные с ними программы из своих магазинов.

Готовимся к новым удалениям. Фото.

Готовимся к новым удалениям

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Какие российские банки попали под новые санкции ЕС

Список получился длинным, но интересен он не количеством, а составом. Раньше под ограничения попадали в основном классические банки с офисами и отделениями, теперь очередь дошла до финтех-подразделений крупных технологических компаний. Ozon Банк, Яндекс Банк и WB Банк — это не отдельные конторы с вывеской на улице, а сервисы внутри маркетплейсов и экосистем.

Именно поэтому история выглядит иначе, чем прошлые волны ограничений. Санкции формально касаются банка, но практически задевают все, что к нему прикручено: платежные функции, кошельки, карты, кэшбэк и оплату по QR-коду. Вместе с ними в списке оказались Точка Банк и МТС Банк, у которых есть собственные приложения в App Store, и они тоже в зоне риска.

Ни Ozon, ни Яндекс, ни Wildberries новые ограничения пока не комментировали. Молчание объяснимо: комментировать особо нечего, потому что решение принимает не банк, а Apple. Компания просто сверяет разработчиков со списками и удаляет то, что попало под ограничения, без предупреждений и переписки. Чтобы не пропустить момент удаления конкретных программ, подпишитесь на наш Telegram-канал с новостями — там такие вещи появляются в первые часы.

Что будет после удаления банковского приложения с iPhone

Сценарий отработан на VK: сначала санкции, потом тишина на пару дней, потом приложение просто исчезает из App Store. Точно так же уходили банковские программы в предыдущих волнах ограничений, и ни одна из них обратно не вернулась.

Первым кандидатом на вылет выглядит Яндекс Пэй. Это отдельная программа, привязанная к Яндекс Банку, и именно она обеспечивает оплату по QR-коду с iPhone. У Ozon ситуация похожая: банковские функции живут внутри отдельного приложения Ozon Банк.

Мы разбирали, какие приложения банков скоро удалят и что происходит с ними после исчезновения из магазина. Коротко: установленная программа продолжает работать, но перестает получать обновления. Через несколько месяцев она начинает сыпаться на новых версиях iOS, а восстановить ее после переустановки или смены iPhone уже не получится. Разбор свежих новостей по каждому сервису мы публикуем и в нашем канале в МАКС.

Почему могут удалить приложение Wildberries с iPhone

С WB Банком самая мутная история. У него нет собственного приложения в App Store: все банковские функции встроены в основную программу Wildberries, где вы обычно ищете кроссовки и чехлы. И вот тут начинается самое неприятное для покупателей.

Почему могут удалить приложение Wildberries с iPhone. Под раздачу судя по всему попадет все приложение WB. Изображение: vedomosti.ru. Фото.

Под раздачу судя по всему попадет все приложение WB. Изображение: vedomosti.ru

Формально санкции введены против банка, а не против маркетплейса. Но Apple редко разбирается в таких нюансах и смотрит на то, кому принадлежит аккаунт разработчика и какие финансовые сервисы работают внутри программы. Если внутри приложения Wildberries крутится платежная инфраструктура подсанкционного банка, риск удаления всего приложения становится вполне реальным.

Есть и мягкий вариант: компания сама вырежет банковские функции из приложения, оставит только заказы и доставку и таким образом сохранит программу в App Store. Так уже поступали другие сервисы, когда под ограничения попадали их платежные подразделения. Но гарантий здесь не даст никто, и решение будет принято без участия пользователей. Если у вас возникнут проблемы с оплатой или входом в приложение, приходите в наш чат в Telegram, там подскажут рабочие обходные пути.

Что делать, если приложение исчезнет из App Store

Что делать, если приложение исчезнет из App Store. Обязательно все обновите, чтобы пользоваться самыми свежими версиями. Фото.

Обязательно все обновите, чтобы пользоваться самыми свежими версиями

Первое и самое важное: обновите все банковские приложения до последних версий, пока они еще доступны в App Store. После удаления программы вы останетесь с той версией, которая установлена на iPhone, и чем она свежее, тем дольше проживет.

Второе: проверьте, привязаны ли ваши программы к Apple ID. Если приложение было скачано под вашей учетной записью, оно останется в разделе «Покупки» и его можно будет установить снова даже после удаления из магазина. Это единственный легальный способ восстановления, который работает без танцев с иностранными аккаунтами.

Третье: заранее посмотрите, какие приложения стоит скачать заранее, чтобы потом не бегать по знакомым с просьбой дать чужой Apple ID. Список довольно большой, и половина позиций из него уже под угрозой.

Четвертое: подберите замену для платежей по QR-коду. Если Яндекс Пэй уедет из App Store, у вас останутся альтернативные способы оплаты, и мы рассказывали, чем заменить СБПэй для оплаты смартфоном. Работающие варианты пока есть, но их количество постепенно сокращается.

Пятое: заранее поставьте на iPhone веб-версию банка. Это обычный сайт в оболочке приложения, который открывается с рабочего стола и не зависит от App Store. Так после удаления из магазина у вас останутся переводы, оплата по QR-коду и история операций. Делается это за минуту:

Что делать, если приложение исчезнет из App Store. Пара касаний — и приложение на рабочем столе. Фото.

Пара касаний — и приложение на рабочем столе

  1. Откройте сайт нужного сервиса в любом удобном браузере, например Wildberries.
  2. Войдите в личный кабинет по номеру телефона и коду из СМС.
  3. Нажмите кнопку «Поделиться» — это квадрат со стрелкой вверх.
  4. Пролистайте меню вниз и выберите пункт «На экран Домой».
  5. Задайте понятное имя иконки и нажмите «Добавить» в правом верхнем углу.

Иконка появится на рабочем столе и внешне почти не отличается от обычного приложения. Минусы у такого способа тоже есть: не работают Face ID и пуш-уведомления, а при каждом входе придется вводить пароль или код. Зато сайт нельзя удалить из App Store, и именно так уже живут пользователи подсанкционных банков из прошлых пакетов.

И последнее: не паникуйте раньше времени. Пока ни одно из приложений не удалено, а между публикацией санкционного пакета и реакцией Apple обычно проходит от нескольких дней до пары недель. Времени на подготовку достаточно, если потратить его сегодня, а не после того, как иконка пропадет с рабочего стола. Обсудить ситуацию и поделиться своими способами оплаты можно в нашем чате в МАКС.

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