Как я обхожу санкции Apple и ставлю на Айфон приложения, которых нет в App Store

Приложения российских банков и сервисов исчезают из App Store с пугающей регулярностью. Сегодня иконка на месте, завтра ее нет, а вместе с ней пропадает и нормальный доступ к своим же деньгам. Недавно мы разбирали, как установить МАКС на iPhone, если раньше вы его уже качали из магазина, а потом случайно удалили или сменили телефон. Но есть еще один рабочий способ, про который почему-то вспоминают в последнюю очередь. Хотя он официальный, бесплатный и работает прямо сейчас: никаких сертификатов, компьютеров и танцев с бубном.



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Что такое TestFlight на iPhone и зачем он нужен

TestFlight — это официальное приложение Apple для бета-тестирования. Разработчики загружают в него сырые сборки, а обычные пользователи помогают ловить баги до релиза. Формально это инструмент для тестировщиков. Фактически — легальная лазейка, через которую российские компании продолжают раздавать свои приложения владельцам айфонов.

Работает это так: сборка в TestFlight не публикуется в App Store и не проходит через витрину магазина. Apple ее проверяет, но региональные ограничения на нее не распространяются так же жестко. Поэтому банк, чье приложение вычистили из App Store в один день, спокойно выкатывает ту же самую программу в TestFlight и живет дальше. И да, само приложение TestFlight из российского App Store никто не удалял.

Момент, который стоит понимать сразу: это не взлом и не серая схема. Вы устанавливаете приложение через официальный инструмент Apple, подписанный сертификатом разработчика. Никаких рисков для гарантии, никакого джейлбрейка. Разговоры про то, когда VK и МАКС вернутся в магазин, пока остаются разговорами, а пользоваться сервисами надо сегодня.

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Установка приложений через TestFlight на Айфоне

Сам процесс занимает пару минут, и он ничем не сложнее обычной установки из App Store. Разберу по шагам, как это делаю я.

Открываем App Store и скачиваем приложение TestFlight от Apple. Оно бесплатное и доступно в российском аккаунте. Запускаем его и соглашаемся со всем, что оно просит: с условиями, с уведомлениями, с политикой тестирования. Ничего лишнего у вас не спросят, привязка карты тут не нужна вообще. Ищем ссылку-приглашение на нужное приложение. Я обычно беру их из тематических телеграм-каналов, например appbankRU, где собирают актуальные инвайты на банковские программы. Такие же ссылки часто выкладывают сами банки в своих соцсетях и на сайте. Переходим по ссылке прямо с айфона. Например, вот приглашение в бету БКС. Откроется страница TestFlight с описанием сборки. Если свободные места в тесте еще остались, вы увидите кнопку «Установить». Жмем и ждем загрузки, все как в обычном магазине приложений.

После установки иконка появится на рабочем столе, и внешне вы не отличите ее от программы из App Store. Обновления будут прилетать через TestFlight, а не через привычный раздел с апдейтами. Пуш-уведомления и вход по Face ID при этом работают нормально.

Кстати, если сервис пока еще на месте, не тяните. Мы собирали список того, какие приложения надо скачать заранее, чтобы потом не бегать по ссылкам-приглашениям.

Ограничения TestFlight, о которых необходимо знать

Теперь про ложку дегтя, точнее про целый половник. Способ рабочий, но компромиссов тут хватает, и знать о них лучше до установки, а не после.

У сборки есть срок годности. Каждая бета живет ограниченное время, обычно до 90 дней. Когда счетчик истекает, приложение просто перестает запускаться и показывает сообщение о том, что тест завершен. Дальше два варианта: разработчик выкатывает новую сборку и вы обновляетесь, или вы ищете новую ссылку-приглашение и ставите все заново. Банки обычно продлевают, но гарантий вам никто не даст.

Каждая бета живет ограниченное время, обычно до 90 дней. Когда счетчик истекает, приложение просто перестает запускаться и показывает сообщение о том, что тест завершен. Дальше два варианта: разработчик выкатывает новую сборку и вы обновляетесь, или вы и ставите все заново. Банки обычно продлевают, но гарантий вам никто не даст. Никакой привязки к Apple ID. Приложение из TestFlight не попадает в раздел «Покупки» и не восстанавливается из резервной копии. Купили новый айфон, перенесли данные — а нужной программы на нем нет. Придется заново искать инвайт и ставить руками . И если к этому моменту ссылка умерла, вы остались ни с чем.

Приложение из TestFlight не попадает в раздел «Покупки» и не восстанавливается из резервной копии. Купили новый айфон, перенесли данные — а нужной программы на нем нет. Придется . И если к этому моменту ссылка умерла, вы остались ни с чем. Мест в тесте ограниченное количество. Максимум — 10 000 тестировщиков на сборку. Для приложения крупного банка это капля в море, места разлетаются за часы. Вместо кнопки установки вы увидите сообщение о том, что бета больше не принимает участников. Остается ждать, пока разработчик освободит слоты или запустит новую волну.

Есть и менее очевидные вещи. Сборка в TestFlight — это бета, то есть приложение может работать нестабильно и падать чаще релизной версии. Приглашения активно подделывают: под видом инвайта банка вам могут подсунуть фишинговую страницу или клон, поэтому ссылки стоит брать только у официальных источников или проверенных каналов. Плюс TestFlight отправляет разработчику расширенную диагностику, включая логи и статистику использования. И наконец, само приложение TestFlight теоретически тоже могут убрать из российского App Store, как убрали до этого десятки других. Поэтому стоит успеть скачать нужные приложения сейчас, пока такая возможность есть.

Не получается установить или ссылка не открывается? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут актуальные инвайты и помогут разобраться.

Стоит ли ставить приложения из TestFlight

Если коротко — да, стоит, но с трезвыми ожиданиями. Это не замена App Store, а временный костыль, который в текущих условиях выручает. Я сам держу через TestFlight пару банковских приложений и раз в несколько месяцев спокойно обновляю сборку, когда приходит уведомление.

Мой личный совет: сразу сохраните ссылку-приглашение в заметки или закладки. Когда бета истечет или вы смените телефон, сохраненный инвайт сэкономит кучу времени. Заодно проверьте, работает ли у вашего банка веб-версия личного кабинета, это запасной вариант на случай, если сборка умрет в самый неподходящий момент.

И главное — не удаляйте приложения, которые уже стоят на айфоне из App Store. Пока иконка на месте, программа работает и обновляется. А вот вернуть ее обратно после удаления будет уже намного сложнее, чем поставить бету через TestFlight.