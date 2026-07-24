Купил ретро-колонку Syitren N200: делюсь впечатлениями после месяца использования

Со стороны кажется, что я собрал очередной набор LEGO, но нет: это Bluetooth-колонка Syitren N200 в ретро-дизайне, который цепляет взгляд сильнее, чем половина техники на моем столе. Недавно мы рассказывали про устройства не от Apple, которыми пользуемся каждый день, и я хочу дополнить тот список вот такой колонкой. Она не самая громкая и не самая умная, зато выглядит как музейный экспонат из восьмидесятых.



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Что известно о производителе Syitren

Про Syitren я до покупки не слышал вообще ничего, хотя компания работает с 2017 года. Занимается она не только колонками: в ассортименте есть CD-плееры, виниловые проигрыватели и разная аудиотехника, стилизованная под аппаратуру прошлого века. Такое ощущение, что дизайнеры бренда просто застряли где-то между 1979 и 1986 годом, и это лучшее, что могло с ними случиться.

Модель N200 в 2025 году получила Серебряную премию London Design Awards, и, честно говоря, я понимаю жюри. Мне за последний год попадалось много аксессуаров, где производитель старается сделать «как у всех, но дешевле». Здесь наоборот: форма первична, а все остальное подстраивается под нее. Так же я в свое время выбирал трекер UGREEN вместо AirTag: сначала зацепил внешний вид и цена, а уже потом я разбирался с характеристиками.

Первый раз я увидел колонку на Яндекс Маркете и заказал ее почти на автомате, отдав около 8 000 рублей. Уже потом выяснилось, что на AliExpress та же самая модель продается заметно дешевле, поэтому если вы только присматриваетесь, лучше сначала посмотреть актуальную цену Syitren N200 на AliExpress. Разница между площадками в моем случае оказалась почти двукратной, и это довольно обидно.

Кстати, если вы тоже любите вылавливать такие штуки, у нас есть канал в Telegram и МАКС, там регулярно попадаются подобные находки с интересным дизайном.

Syitren N200

Дизайн Syitren N200: материалы, размеры и управление

Визуальный экспириенс я оцениваю на 10 баллов из 10, и это не преувеличение. Корпус белый, с продольными ребрами радиатора, оранжевой кнопкой сверху и витым проводом, который тянется как у старого телефона. Сбоку светится маленький LED-экран с индикацией, а на торце расположены разноцветные механические переключатели. Все это вместе выглядит как деталь от какого-то лабораторного прибора, случайно попавшая на рабочий стол.

У меня колонка стоит рядом с семплером, и сочетание получилось идеальным. Такие вещи вообще меняют ощущение от рабочего места: когда вокруг MacBook, монитор и пара черных коробок, любой предмет с характером сразу вытягивает всю композицию. Я к аксессуарам придирчив в принципе, поэтому и разбирался в свое время, стоит ли клеить стекло на блок камер iPhone: если вещь красивая, портить ее не хочется.

Материал корпуса — пластик, но собрано аккуратно, без люфтов и скрипов. Вес всего 500 граммов, так что колонку легко переставить с полки на стол или взять с собой на кухню. Влагозащиты нет вообще, поэтому в ванную или на дачу под открытое небо я бы ее не потащил. Это домашняя история, и производитель прямо так и пишет в характеристиках.

Отдельно отмечу управление: оно интуитивное и полностью физическое. Никаких приложений, никаких трех тапов по сенсорной панели, чтобы переключить трек. Нажал кнопку, щелкнул переключателем, увидел реакцию на экране. После смартфонов и умных колонок это ощущается почти терапевтически.

Качество звука Syitren N200: стоит ли ждать Hi-Fi

А вот тут придется спуститься с небес. Звук я оцениваю на 7 баллов из 10, и это честная оценка для устройства такого размера. Внутри двухдюймовый Hi-Fi-динамик, схема двухканальная, то есть формат 2.0. Для фоновой музыки, подкастов и ютуба на кухне запаса громкости хватает с головой, но басов ждать не стоит: физику никто не отменял, и маленький корпус ограничивает низкие частоты.

Зато середина проработана прилично, вокал не заваливается, голоса в подкастах звучат разборчиво. Играть колонка умеет по Bluetooth, есть аккумулятор на 1800 мАч, так что устройство можно взять с собой. А вообще я выбирал ее как настольное устройство с постоянным подключением. У меня с этим проблем не возникло, потому что на столе живет настольная зарядка на 200 Вт, куда воткнуто вообще все.

Есть приятный бонус: две колонки можно связать в стереопару. Тогда картина звука становится куда объемнее, появляется нормальное разделение каналов, и претензий к звучанию остается заметно меньше. Правда, и бюджет вырастает вдвое, поэтому решайте сами, насколько вам важен стереоэффект. Я пока живу с одной и не страдаю. Если вы уже пользуетесь такой колонкой или у вас есть вопросы по звуку, заходите в наш чат в Telegram, там всегда подскажут по личному опыту.

Стоит ли покупать Syitren N200

Если вы ищете колонку по принципу «максимум ватт за минимум денег», проходите мимо. За эти деньги на маркетплейсах найдется десяток моделей, которые переиграют N200 по громкости и басу. Но они будут выглядеть как обычные черные бруски, и ровно в этом вся суть выбора.

Я покупал колонку как предмет интерьера, который еще и играет музыку, и в этой роли она отрабатывает полностью. Похожая логика была у меня с магнитным повербанком UGREEN MagFlow Air: формально есть варианты дешевле, но пользоваться приятнее именно этим. Ощущения от вещи тоже входят в стоимость покупки.

Коротко по итогу:

Дизайн выше всяких похвал, награда London Design Awards заслуженная. Звук на твердую семерку, для фона и подкастов более чем достаточно. Вес 500 граммов и физическое управление без лишних приложений. Нет влагозащиты, это чисто домашний вариант. Цена сильно зависит от площадки, сравнивайте перед заказом.

Я добавил ее в избранное еще до того, как заказал, и ни разу не пожалел. Заказать ретро-колонку Syitren N200 можно здесь, доставка идет напрямую из Китая. А обсудить покупку и показать свой сетап можно в нашем чате в МАКС, там регулярно делятся рабочими местами и удачными находками.

Syitren N200

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